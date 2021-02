Vakcína pro vás? Letos? Haha. 2022? Hloupá EU. Profesor Flegr o divokých nákupech

reklama

Na tom, že vakcín bude stále nedostatek, se podle Flegra hned tak něco nezmění, protože výrobci, kteří mají s velkými odběrateli nasmlouvanou pevnou cenu, která férově odráží náklady, ale která je výrazně nižší, než je její užitná hodnota, nemají důvod investovat do navyšování produkce ve svých hlavních závodech.

Mnohem více se prý výrobcům vyplatí investovat do pokoutní produkce své vakcíny ve spolupráci s jinými výrobci v jiných zemích a následně je prodávat pod jinou obchodní značkou a možná mírně pozměněné za několikanásobek ceny.

„Chytré země s tím počítaly a včas přeplatily ty hloupé (zjevně zahrnující i Evropskou unii) a dnes si mohou mnout pacičky,“ doplnil s tím, že pokud opomeneme Izrael, tak třeba i Kanada má zajištěno minimálně devítinásobek dávek, než kolik má obyvatel. Ostatní země chtěly ušetřit, a tak nyní s překvapením zjišťují, že už se nedají sehnat vakcíny ani na rok 2022.

„Když jsem v prosinci předpovídal, že chytré země dokážou proočkovat své občany do léta a ty hloupé (kam spadne i Česko) do začátku příští zimní covidové sezóny, tak jsem nepočítal s tím, že dojde k tak dramatické deformaci obchodního prostředí a že se v důsledku toho tak dramaticky rozevřou nůžky mezi zeměmi chytrými (či vychytralými) a hloupými (či férovými),“ pokračuje Flegr.

Co teď s tím? „Pozapomenout na dojednané smlouvy s výrobci a dojednat smlouvy nové. Přesněji řečeno, trvat na dojednaných dodávkách (nelze úplně ztratit tvář), ale zároveň umožnit firmám cokoli nad to prodat na volném trhu," míní Flegr, podle kterého určitě budeme překvapeni, jak rychle se pak navýší výrobní kapacity hlavních výrobců.

Stálo by za to se také porozhlédnout, zda někde nejsou k dispozici volné kapacity pro výrobu vakcín, jestli ještě někde nestojí zapomenutá fabrika, tak jako stála do května loňského roku u Kostelce nad Černými lesy. Případně zda by se nedala rychle nějaká podobná vybudovat a za rozumných podmínek nabídnout velkým výrobcům pro produkci cenově neregulovaných vakcín.

Je třeba počítat s tím, že poptávka po vakcínách není jen záležitostí příštích dvou tří let. Je třeba počítat s tím, že vakcín bude nejspíš málo i v létě a na podzim, a možná i v příštím roce.

Vakcíny, které máme k dispozici, bychom měli použít k ochraně zvláště ohrožených osob, přičemž demografové s epidemiology (myslím s opravdovými epidemiology, nikoli s Duškem a jeho partou) by měli přesně namodelovat, co to ohrožená populace je, jak nejlépe distribuovat vakcíny, aby zachránily co nejvíce životů.

Flegr by také zvažoval možnost, zda bezplatně neproočkovat pouze ohrožené skupiny (v první řadě nemocné, zdravotníky) a neohroženým osobám do 50 let s rodinným příjmem nad mediánem České republiky poskytovat vakcínu za úhradu. Kdyby nedostatek vakcín polevil, mohla by se postupně snižovat věková hranice pro bezplatnou vakcinaci.

Zároveň připomíná, že samotná vakcinace nás v dohledné době nespasí. Pakliže se nechceme roky potácet od lockdownu k lockdownu, musíme uvést do funkčního stavu systém trasování a testování. „Obojí je třeba vyjmout z gesce Ministerstva zdravotnictví a obojí je třeba financovat z mimorezortních zdrojů. V současné době Ministerstvo zdravotnictví na obojím šetří, ať to občany a veřejné rozpočty stojí, co to stojí,“ dodal Flegr s tím, že je třeba masivně testovat ve školách, podnicích, při hromadných akcích i individuální zájemce. A vše musí být PCR testy.

