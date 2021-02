Vakcíny: Brusel stojí ve frontě na banány jak ovce. A lidé umírají, píše Pavel Páral

reklama

AstraZeneca měla původně doručit 80 milionů dávek v prvním čtvrtletí letošního roku – minulý týden však oznámila, že to bude méně než polovina.



„Evropská komise v pátek zveřejnila smlouvu se společností Astra Zeneca o dodávkách vakcín, které tak nějak měly přijít, ale nepřišly. Zveřejnila ji se začerněnými údaji o cenách a dalších obchodních tajemstvích, ale v podobě, kdy se dalo začernění hladce odstranit v nastaveních Acrobat Readeru. Bylo to pár hodin poté, co EU musela odpískat svůj bezprecedentní záměr porušit dohodu s Británií o irské hranici a nepustit vakcíny vyrobené v Evropě do Severního Irska. V duchu našich společných civilizačních základů tomu říkáme Finis coronat opus,“ komentuje Páral ve svém textu. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Poukázal, že zatímco některé země očkují ostošest, Evropané nemají čím. Tentokrát tak mají mít jasno i německá prounijní média, že to Komise „zpackala“.



V Česku se však ještě mnozí snaží najít důvody, že je v tom Evropská unie nevinně. „Po padlé argumentaci, že si za to mohou členské státy samy, jdou do módy zcela fantaskní argumentace. Například Jiří Hlavenka, považující se za investora a podnikatele, našel ve svých příspěvcích na sociálních sítích spoluviníka nedostatku vakcín přímo v Izraeli, který prý předbíhá ve frontě na banány, v níž měl každý dostat stejný díl,“ podotýká komentátor.



A jmenuje hned další výplod, který v souvislosti s Izraelem zaznívá. „Vrcholné stupidity pak dosahuje argumentace dalších myslitelů, že to vlastně zlý izraelský premiér Benjamin Netanjahu dělá naschvál, protože má před volbami a chce být zvolen. České stejně jako evropské levici prostě ten Izrael vadí a vadit bude,“ podotýká. Fotogalerie: - Stop covid teror

Místo Izraele podle novináře čeští levičáci mají raději Komisi a její šéfku Ursulu von der Leyenovou, kterou podle něj „kejklemi a triky dosadila do čela Evropské komise Angela Merkelová“. „Zřejmě na základě ostruh získaných ve funkci německé ministryně obrany, v níž zdecimovala Bundeswehr důkladněji než Rudá armáda Wehrmacht,“ připojil.



„Těžko se pak divit, že komise místo vytipování nejperspektivnějších projektů vývoje vakcíny, včasného kontrahování a zajištění dostatečných a co nejrychlejších dodávek vedla diplomatickou válku s Londýnem o makrely a tresky z britských vod,“ myslí si Páral o aktuální situaci. Ve Velké Británii tak mají nyní již začínat vidět klady brexitu.



Uzavírá však s povzbudivou predikcí: „My Brity následovat z řady důvodů a závislostí ekonomických i bezpečnostních nemůžeme. Takže nám nezbývá než se spolehnout na ten kapitalismus. Ono těch vakcín za dva tři měsíce bude tolik, že s nimi v hospodě U Labutě za Thomayerovou nemocnicí budou moci vyplachovat půllitry.“ Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Podle rad Evropské komise má být do března naočkováno nejméně 80 procent osob starších 80 let a stejný počet zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 procent dospělé populace. Psali jsme: Babiš se dopustil vydírání. A chová se jako třicetiprocentní akcionář, který si dělá s firmou, co chce, píše Pavel Páral Ještě větší tunel, než bylo lithium? Má za ním stát ministr Herman. Ten místo toho straší ruskými a čínskými tajnými službami Žádný fašoun, ale normální chlap, který už měl dost chování imigrantů. Komentátor popsal, kdo bude v budoucnu útočit na muslimy Peníze investované do vzdělání paní Marksové prý vyletěly komínem. Ekonom se nad jejím posledním výrokem chytil za hlavu

