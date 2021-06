Vakcíny proti koronaviru? Jsou skvělé! Biochemik Konvalinka jásá. Ale také varuje...

Biochemik Jan Konvalinka má za to, že vakcíny proti koronaviru se podařilo vyvinout úžasně rychle. Považuje je za skvělé, neboť nemají téměř žádné vedlejší účinky. Současně ale připomíná, že by nás tento skvělý úspěch lidského mozku neměl ukolébat v pocitu bezpečí. Konvalinka varuje, že dříve či později světem proletí horší varianta chřipky. Bude to zlé. Lidé by se proto měli chránit, a pokud mají např. rýmu, mají nosit respirátory, i když to zrovna nebude nařizovat vláda.

Profesor biochemie RNDr. Jan Konvalinka patří k odborníkům, kteří nabádají k opatrnosti, pokud jde o boj s nemocí covidem-19. Tato celosvětová pandemie by měla změnit i nás Čechy, Moravany a Slezany. Měli bychom si prý uvědomit, že když máme 38 stupňů teplotu, opravdu nemáme chodit do práce. Ona se ta kancelář bez nás nezboří. A když máme rýmu a nutně potřebujeme ven, měli bychom si vzít respirátor, ať už to vláda nařizuje, nebo ne. Když to takto funguje v jihovýchodní Asii, podle Konvalinky neexistuje důvod, proč by to tak nemohlo chodit i u nás.

„Když bude listopad a vy budete kýchat a potřebujete jít do města, vezmete si roušku, což je v Asii normální. To bych třeba považoval za výraz zdvořilosti vůči vašemu okolí. Takováhle změna tedy ano, ale že bychom přestali popíjet z jednoho hrnku v rodině, to doufám, že ne,“ poznamenal Konvalinka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Je moc rád, že se tak rychle podařilo vyvinout účinné vakcíny proti koronaviru. Velkou zásluhu na tom prý má 45. prezident USA Donald Trump, který vývoj vakcíny buď nechal přímo dotovat, nebo firmám přislíbil, že je koupí ve velkém, pokud budou schváleny. Firmy tak měly jakous takous jistotu, že se jim peníze vložené do výzkumu vrátí. A pracovaly na plné obrátky. Za toto by si podle Konvalinky Donald Trump zasloužil pomník.

„U koronaviru máme senzační a neuvěřitelný úspěch s protektivními vakcínami, to jsem ani nečekal. Jde to rychle, jsou extrémně účinné a téměř nemají žádné vedlejší účinky. Bude za to Nobelova cena. Je to fenomenální úspěch lidského umění, mozku, rozumu a vědy,“ jásal Konvalinka.

Velmi ho mrzí šíření lživých zpráv o tom, že nás vakcíny zabijí, protože v konečném důsledku budou ohroženi především lidé, kteří se nenechají očkovat.

Ještě lepší prý bude, až bude existovat nějaký lék proti nemoci covidu-19 v podobě pilulky. Člověk si koupí balení v lékárně, a když náhodou ráno zakašle a necítí se dobře, vezme si třikrát denně prášek, nemoc se vůbec nerozběhne a lidé nebudou končit v nemocnici na ventilátorech. Pilulka proti nemoci covidu-19 je podle Konvalinky něco, co nám velmi schází.

Biochemik Konvalinka však přidal i jedno důležité varování.

„V roce 2003 jsme říkali, že to byla ‚pandemie na zkoušku‘ nebo ‚kapesní pandemie‘, protože ještě přijde ta velká. Druhá věc je – a v tom se, myslím, virologové shodnou –, že dříve nebo později přijde nějaká nová, zlá varianta chřipky,“ varoval.

