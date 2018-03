Valachová ministryní spravedlnosti? I o tom se mluví, píše Aktuálně

„Za sociální demokraty vyjednávají o programu případné koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD příznivci prezidenta Miloše Zemana i bývalí spojenci expremiéra Bohuslava Sobotky. V sociální demokracii tak posilují lidé známí svým vlivem spíše z minulých let a spojovaní právě s prezidentem,“ píše server hned na úvod.

Mluví se prý o Michalu Haškovi, o bývalém ministru zahraničí z úřednické vlády prezidenta Zemana Janu Kohoutovi nebo o Jaroslavu Foldynovi, ten údajně figuruje v expertním týmu pro oblast financí. Hamáček dal jasně najevo, že členové expertních týmů nemusejí být členy vlády. Sám také odmítl jakkoli komentovat spekulace o tom, že on sám by se mohl stát ministrem obrany nebo ministrem zahraničí. Další spekulace naznačují, že statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola by mohl obsadit post ministra dopravy nebo nejvyšší křeslo na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Příležitost mohou však dostat i zastánci expremiéra Bohuslava Sobotky. Někdejší ministryně spravedlnosti Kateřina Valachová by prý mohla vést resort spravedlnosti.

„V oblasti práva se pohybuji patnáct let, takže se v ní cítím jako ryba ve vodě, ale o personálním obsazení ministerstev jsme se skutečně ještě vůbec, ale vůbec nebavili,“ reagovala na dotaz, zda by mohla usednout v čele resortu místo nynějšího ministra za ANO Roberta Pelikána.

Starosta Benešova Petr Hostek by se mohl podle serveru stát ministrem vnitra. Ve straně se věnuje otázkám bezpečnosti a podle sociálních demokratů by to mohl být dobrý ministr, který by navíc zajistil, že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš nebude zasahovat od kauzy firmy Čapí hnízdo. Zdá se však, že Babiš nechce sociálním demokratům přenechat kontrolu nad vnitrem.

ČSSD by navíc ráda prosazovala svůj program, což by se jí podle Hamáčka nejvíce dařilo na Ministerstvu zdravotnictví nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

autor: mp