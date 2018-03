Toto si nedovolil ani Urválek, ani K. H. Frank, zuřil Klaus u sněmovního pultíku. Pak se Michálek s Bendou hádali, kdo slouží lobbistům

Do vlasů si dnes v Poslanecké sněmovně vjeli Pirát Jakub Michálek a Václav Klaus mladší (ODS). Piráti totiž v rámci novely daňového řádu navrhovali, aby advokáti a obdobné profese museli poskytovat údaje i pro vnitrostátní správu daní. To se ale nelíbilo jak zástupcům ODS, tak ani TOP 09. Václav Klaus ml. se dokonce v této souvislosti rozhovořil „o přípravě diktatury“. „Ani Urválek, ani K. H. Frank neprolomili zcela mlčenlivost advokátů! Vy zavádíte něco podobného, a ještě se tady tomu vesele řehtáte!“ káral Piráty Klaus poněkud neobvykle.

Pirátům a zvláště předsedovi jejich poslaneckého klubu Jakubu Michálkovi muselo být dnes v Poslanecké sněmovně hodně krušno. Poslanci totiž posuzovali ve třetím čtení vládní novelu daňového řádu, podle níž banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti mají úřadům poskytovat údaje o klientech a obchodních transakcích mezinárodní i vnitrostátní správě daní. Novela má být zbraní proti praní špinavých peněz.

Podle vládní předlohy ale mají mít advokáti, notáři, daňoví poradci nebo auditoři výjimku – musejí totiž poskytovat tyto údaje jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní. To se ale hrubě nelíbí Pirátům, a tak dnes ve Sněmovně předkládali pozměňovací návrh, který by advokátům a obdobným profesím ukládal povinnost poskytovat výše zmíněné údaje podobně jako ostatní, tedy i pro vnitrostátní správu daní. Podle představy Pirátů se to má týkat případů s hrozícím daňovým únikem nad půl milionu korun. Ovšem kvůli tomu si museli od kolegů ve Sněmovně vyslechnout, že „podlehli jakémusi lobbingu“. Kromě toho ale padala i ostřejší slova.

„To pokládám za opravdu nefér, protože je tady pokus obejít vládu ze strany ministerstva financí s nápomocí pana poslance Michálka, resp. Ferjenčíka... To, co nám neprošlo na vládě, to, co odmítla Legislativní rada vlády jako protiústavní a doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice, a ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu a nebude nabíhat na to, co se pokouší prosadit ministerstvo financí!“ láteřil na konto Pirátů třeba poslanec Marek Benda (ODS), jenž je vystudovaný právník.

Michálek si to ale nenechal líbit a Bendovi vzkázal, že rozhodně nejde o „nějaký lobbistický návrh“.

„Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat. Přednesl jsem ho na ústavně-právním výboru, všichni tam seděli a viděli to. Je to návrh, který vznikl v rámci státu. A lobbistické návrhy, to jsou ty návrhy, co předkládáte vy!“ obul se Michálek do Bendy.

„Opravdu se mi nelíbí tohleto obviňování z nějakých lobbistických tlaků nebo něčeho podobného, protože jediný lobbistický tlak, který tady máme, tak je od advokátů, jako je pan Sokol apod..,“ dodal.

Kalousek: Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly!

Jenže vzápětí se proti Michálkovi obrátil i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek,“ varoval jej. „Velké korporace se neschovávají za advokátní kanceláře, ty mají své Alexeje Bílky na full-time job a dělají to samy vlastními silami. Možná to myslíte dobře, ale prostě míří to jiným směrem. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly!“ dodal na vrub Pirátů.

Sociální demokrat Ondřej Veselý dokonce označil návrh Pirátů za „otevření Pandořiny skříňky“. „Mlčenlivost advokátů je základní princip, na kterém stojí vztah klienta a advokáta. Ačkoliv si kolegů od Pirátů velmi vážím, musím říct, že pozměňovací návrh, který prolamuje mlčenlivost advokátů, je pro mě něco naprosto nepřijatelného. Je to otevření Pandořiny skříňky, a jakmile ta Pandořina skříňka bude otevřena, potom už advokacie a vztah advokáta a klienta nebude už nikdy tím, čím byl,“ zdůraznil Veselý, který je občanskou profesí také advokát.

Následně se o návrhu Pirátů strhla v dolní komoře slovní bitka. V ní třeba socialista Jan Chvojka vypustil, že návrh Pirátů považuje za útok proti právnímu státu. Marek Benda se do Michálka pro změnu pustil hlavně kvůli zmínce o advokátu Sokolovi.

„Tak zaprvé, to není nějaký advokát Sokol, ale je to celé vedení advokátní komory. Jenom abychom si to nezjednodušovali, stejně tak notářské komory, stejně tak všech ostatních komor. A zadruhé, kdo je lobbista, nerozhodujete, prosím, vy!“ sjel Benda Michálka.

Ani Urválek, ani K. H. Frank to neprolomili!

To, co ale nikdo nečekal, přišlo od občanského demokrata Václava Klause mladšího.

„Jenom krátce k těm emocím. Všimněte si, s jakou nenávistí v hlase vyslovuje pan poslanec Michálek slova ‚advokát Sokol‘. Takový jako advokát Sokol. Poslanec Parlamentu útočí na bezúhonného občana České republiky, který platí daně a tak dále,“ pronesl Klaus důrazně, což vyvolalo smích některých poslanců. To se ale Klausovi pranic nelíbilo, a tak ještě důrazněji dodal:

„Smějí se tomu tady, podobně jako nějaká hnutí se tady smávala v minulosti, tak vás jenom upozorním, že ani Urválek, ani K. H. Frank neprolomili zcela mlčenlivost advokátů. Vy zavádíte něco podobného, a ještě se tady tomu vesele řehtáte!“

Nutno dodat, že rozšíření vládní novely o pozměňovací návrh Pirátů nekritizovali pouze pravicoví poslanci, ale podle zmínky ČTK i Česká advokátní komora nebo Komora daňových poradců.

Kritizovaný návrh Pirátů poslanci tak jako tak v závěrečném hlasování zamítli. Sněmovna přijala novelu upravenou podle návrhu ústavně-právního výboru. S Piráty pro návrh hlasovala jen část poslanců z ANO a z KSČM. Obě frakce byly při hlasování rozděleny zhruba na poloviny, někteří poslanci ANO nehlasovali vůbec. Piráti se ovšem proti tomu ozvali. Podle nich ti poslanci ANO, kteří nezvedli ruku pro jejich návrh, podlehli „advokátní lobby a nechali tak podvodníkům na pospas až 50 miliard korun, které ročně tečou do zahraničí“. S výsledkem spokojeni nejsou a chtějí dál usilovat o to, aby složité majetkové struktury ve více jurisdikcích nebyly zneužívány k praní špinavých peněz a daňovým únikům, a proto chtějí předložit například návrh na zveřejnění rejstříku konečných vlastníků a omezení veřejných zakázek pro neprůhledné firmy.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ovšem zmínila, že je s výsledkem dnešního hlasování spokojena, a odmítla tvrzení opozice, že by novela znamenala prolomení bankovního tajemství. „Považuju to za velký úspěch,“ řekla dokonce novinářům.

Předseda ODS Petr Fiala celou potyčku ve Sněmovně později glosoval na svém twitterovém účtu. „Vždy platilo, že kněz při zpovědi, lékař a také advokát nikomu neříkají to, co se dozvědí od svých ‚klientů‘, a nesmějí být k tomu nuceni. Je dobře, že Sněmovna naštěstí neschválila návrh Pirátů a ministerstva financí na prolomení advokátní mlčenlivosti,“ napsal.

Novela daňového řádu na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje vyplývající ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Jsou to informace, které už nyní musejí poskytovat Finančnímu analytickému úřadu. Informace mají podle směrnice sloužit k mezinárodní spolupráci při správě daní, ministerstvo šlo ale nad rámec směrnice a chce, aby finanční instituce poskytovaly informace i pro tuzemskou správu daní. Už při předchozím projednávání návrhu to kritizovali pravicoví poslanci, kteří vyjadřovali obavy z útoku na soukromí a prolomení profesního tajemství.

