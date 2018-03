Ministr Plaga oznámil, že peníze pro učitele jen tak nebudou.Valachová je v šoku a chystá útok na jednáních o vládě

Velké znepokojení a kritiku vyvolalo v ČSSD, odborech a u ředitelů škol oznámení ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO), že minimálně o rok posune reformu financování regionálního školství. V reakci na to chce bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) financování regionálního školství přenést i do koaličního jednání o vládě.

Kateřina Valachová, která podle informací serveru Novinky.cz změnu systému financování regionálních škol prosadila v minulé vládě, se nechala slyšet, že problematiku reformy financování školství budou komunikovat se svým expertním týmem a žádat přenesení tématu do koaličních rozhovorů s hnutím ANO. „Chceme, aby to bylo zcela jasně a transparentně zaneseno do programového prohlášení,“ vysvětlila. Spory však podle představitelů ANO a ČSSD také zůstávají například v důchodech a daních.

Robert Plaga koncem února uvedl, že pro nastartování reformy bude v prvním roce potřeba deset miliard korun. Chtěl také, aby vláda částku zahrnula do priorit státního rozpočtu pro rok 2019. Podle serveru Novinky.cz však premiér Andrej Babiš už dříve avizoval, že vláda tyto finance najde. Jenže nyní Plaga uvedl, že reformu bude nutné odložit z důvodu, že na ni peníze nejsou.

Ty měly jít především na platy učitelů. Stát by nově měl platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. „Považuji to za skandální a nepřijatelné. Ptám se, jestli ministr hledá prostředky, nebo jen důvody, proč to nejde uskutečnit,“ rozčílil se místopředseda poslaneckého výboru pro vzdělání Antonín Staněk (ČSSD). Odborníci na školství navíc upozorňují na to, že každý odklad má dopad na kvalitu školství.

Odklad proto kritizuje i místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. „Nevidíme důvod, proč by se reforma měla odkládat. Byla připravována tři roky. Za rok reforma bude mnohem dražší a není jasné, jestli na ni peníze vůbec budou,“ zdůraznila. „Všichni jsme byli svědky předvolebních slibů o tom, jakou je školství prioritou. Nyní je třeba, aby se k tomu politici postavili čelem,“ dodal předseda Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček.

