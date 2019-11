Valachová u Tvarůžkové: Stojím za učitelkami, i za učiteli. Pravice tu udělala sekeru v řádu miliard

„Od poloviny roku se snažíme věnovat vyjednávání o zvýšení učitelských platů. Já sama za sebe stojím za učitelkami, učiteli,“ uvedla v Interview ČT24 exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). „Musím hájit vládu a asi je to přirozené, v posledních letech rostou rozpočty škol rekordně. Ale tady jde o něco jiného. Jsme svědky zpackaného vyjednávání s učitelkami a učiteli. Nesouhlasí školské odbory ani ředitelské asociace a nesouhlasí zaměstnavatelské svazy a žádají patnáct procent,“ uvedla také k vyjednávání Valachová.

„Vláda skutečně dělá to, co předchozí pravicové vlády nedělaly. Ty vlády udělaly sekeru ve školství v řádu miliard,“ dodala Valachová, ale zmínila to, že ministerstvo školství nejedná vstřícně, na rozdíl od ministerstva financí a premiéra.

Chystanou stávku za podpásovku Valachová rozhodně nepovažuje. Vláda podle jejích slov peníze má, ale ministerstvo školství neusiluje o to, aby byly distribuovány učitelům. „Než jsem zvedla ruku pro důvěru této vládě, tak jeden z důvodů pro mě byl ten, že se pokračuje v nárůstu platů učitelským pracovníkům,“ zmínila Valachová. Podle svých slov se nyní však naplňuje pouze minimum. „Na tuto situaci budu reagovat tak, že budu chtít mimořádně svolat jednání školského výboru,“ sdělila.

„Situace v ohodnocení učitelů a učitelek se zlepšila. Není důvod, aby si vláda sypala popel na hlavu. Ale jak je možné, že v době, když máme dostatek financí v rozpočtu, že jim je nedáme? Ale musím říci znovu, že jde zkrátka o zpackané vyjednávání,“ uvedla tento termín ještě několikrát.

Následovalo také téma povinných maturit z matematiky a dnešní projednávání rodičovského příspěvku, kdy podle opozice dnešní jednání zablokovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Milé mladé rodiny, nebojte se, rodičovský příspěvek od 1. ledna zvýšen bude,“ uvedla Valachová jistě. Ta je připravena i na to, že ve středu bude daňový balíček skutečně odhlasován. Sněmovna se totiž dnes ani na čtvrtý pokus nedostala k hlasování o vládním návrhu, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i zdanění hazardu. Koalice v reakci na dlouhou debatu vyplněnou kritickými projevy opozičních poslanců prosadila, že Sněmovna bude hlasovat příští středu. Opozici se to nelíbí, chce to napadnout u Ústavního soudu. Koalice opozici obviňuje z obstrukcí.

Školské odbory zřejmě skutečně vyhlásí stávku kvůli platům učitelů. Mluvčí odborů Jana Kašparová dnes uvedla, že v pondělí chystají briefing, na němž oznámí důvody a termín stávky. Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na kterém se tento týden domluvili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Odbory požadovaly navýšení tarifů o deset procent, jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Ministr důvod ke stávce nevidí.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka zatím stávka není zcela jistá. „Čekáme teď na reakce z regionů, kde se rozhodují, jak se k navrženému růstu platů postaví,“ řekl ČTK. O možné stávce se tak rozhodne právě až v pondělí, dodal.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45.000 korun hrubého. Odboráři požadují, aby učitelé pobírali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36.226 korun. Odbory poukazují na to, že výdělky rostou v celém Česku a učitelé se od průměru vzdalují pomalu.

Mluvčí odborů v pozvánce na pondělní briefing uvedla, že se školské odbory se zástupci asociací ředitelů škol vyjádří k vyhlášení stávky ve školách. „Osmiprocentní zvýšení platového základu učitelů, které nyní navrhl ministr školství Plaga, je nižší, než slíbil a v rozporu s jednáním, které proběhlo s premiérem Babišem,“ napsala Kašparová.

Babiš se s Plagou ve středu domluvil, že tarify učitelů vzrostou o osm procent a odměny o dvě procenta. Premiér řekl, že tím považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené. Ministerstvo práce má připravit vládní nařízení.

Podle Plagy není stávka namístě. Platy pedagogů podle něj rostou v souladu s programovým prohlášením vlády. Zopakoval, že rozpočet na učitelské platy má vzrůst příští rok o deset procent a v roce 2021 nejméně o dalších devět procent. „Je to zdaleka nejvyšší růst platů ve veřejné sféře a také nejvyšší, jaké učitelé za posledních 15 až 20 let zaznamenali,“ řekl dnes ČTK prostřednictvím své mluvčí Anety Lednové.

Suma na platy učitelů by se v rozpočtu na příští rok měla zvednout o 11 miliard korun. Podle odborářů by požadované desetiprocentní zvýšení tarifů odpovídalo asi 78 procentům této částky a na odměny by z ní zbylo 22 procent. Plaga podle Dobšíka slíbil, že do tarifů půjdou tři čtvrtiny peněz na přidání, což by dle odborů mělo umožnit navýšení tarifů o víc než osm procent. Podle Plagy pracuje Dobšík při svých propočtech se špatnými čísly a zástupci ministerstva ho na to opakovaně upozorňovali.

Odboráři původně požadovali růst platů o 15 procent, pak souhlasili s navýšením o deset procent. Chtěli ale co nejvíc peněz do základů platů. Ministr přišel postupně s několika návrhy. Hovořil o rozdělení peněz půl na půl do tarifů a na odměny a příplatky, později o přidání všem stejně o paušální částku. Tu postupně zvedl z 1750 korun na 2250 korun a nakonec na 2700 korun. Celkem by se podle něj platy měly zvednout v průměru o zhruba 3600 korun, takže zbytek mimo paušál měl jít na odměny. Nakonec se ale s premiérem dohodl na procentuálním růstu.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun.

