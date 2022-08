Válek dal hlavu na špalek: Když nemocnice nebudou mít energie, já nebudu ministr

reklama

Válek hned v úvodu pořadu prohlásil, že příjmy pojišťoven v letošním roce budou podle odhadů činit 430 miliard korun a v roce příštím ještě o 30 miliard víc. V rezervním fondu je prý asi 60 miliard. Nedá se teď říci, že by pojišťovny neunesly snížení plateb za státní pojištěnce, jak k němu přikročila vláda. Snížení plateb za státní pojištěnce podle Válka ani náhodou nepovede ke snížení kvality péče o české pacienty.

Prymula upozornil, že velké nárůsty cen energií se týkají i nemocnic. „Díky“ růstu cen energií a díky tlaku na růst platů to může vést k tomu, že Válkem zmiňovaných 60 miliard z rezervních fondů se může relativně rychle rozplynout.

Válek uklidňoval, že nemusí být tak zle, protože kupříkladu ukrajinští uprchlíci čerpají podstatně méně zdravotní péče, než se čekalo.

A pokud jde o ceny energií, tady byl Válek nekompromisní.

„Moje role je, aby nemocnice jednak měly jistotu, že s nimi bude podepsána smlouva na odběr energií, aby vůbec měly dodávky energií – elektřiny a plynu. To je pro mě naprosto nepodkročitelné a do konce září to musí být jasné. A stejně tak musí být jasné, jak se postavíme k zálohám. Nemůže to být tak, že nemocnice zaplatí na zálohách dvacetkrát i třicetkrát více. Jediným způsobem, jak se to dá řešit, je přímá dotace,“ konstatoval Válek.

Vysvětloval, že jako ministr nemůže zvyšovat finanční prostředky za poskytnutou péči, protože nemocnice by musely souběžně navyšovat objem poskytnuté lékařské péče, což není reálné. Proto před kamerami ČT volal po dotacích pro české nemocnice. Konkrétní řešení ale podle něj musí nabídnout ministerstvo průmyslu tak, aby distributoři elektřiny skutečně nemocnicím kontrakty na elektřinu nabídli.

Rád by tomu napomohl organizací centrálních nákupů pro více nemocnic. „Je to jedna z variant, i když část těch nemocnic topí třeba uhlím a jejich situace je zcela jiná než u nemocnic, které topí plynem,“ upozornil Válek.

K debatě je prý i to, aby institut dodavatele poslední instance, který se vztahuje na občany, se vztahoval i pro nemocnice.

V tuto chvíli je to ale podle Válka tak, že Česko řeší plynovou krizi a stát má dostatek plynu na to, aby Česká republika nezkolabovala. Tento plyn sice nebude za ty nejnižší ceny, ale podstatné je, že bude k dispozici.

A stejně jako stát pomáhá lidem, Válek očekává, že pomůže i nemocnicím.

„Já bych chtěl říct, že od začátku roku to bylo 354 miliard. Když si vezmu uprchlickou krizi, tak tam to bylo 12 miliard. To, co my musíme udělat, je říct lidem, jaké všechny ty typy dávek jsou. Udělali jsme to, že u dávek na bydlení jsme navýšili tu horní hranici a budeme dávky počítat z daleko kratšího úseku, aby to reflektovalo aktuální situaci,“ konstatoval ministr.

„Já si troufnu říct, že pokud nebudou fakultním nemocnicím zajištěny dodávky energie, tak já nebudu ministr zdravotnictví. Nebudu dělat ministra zdravotnictví, který by se nemohl podívat do očí fakultním nemocnicím, ale především pacientům,“ oznámil Válek do kamer. „Prostě musí být zajištěny dodávky energie a tyto dodávky nesmějí to zdravotnictví zlikvidovat. Tečka,“ dodal ještě Válek.

Prymula v této souvislosti oznámil, že u nemocnice, kterou teď vede, je nucen platit na zálohách čtyřikrát až pětkrát vice než v předchozím období.

