Válek navrhuje velké šetření. Další z jeho pomatených nápadů, vzkazuje opozice

U novely, jež by mohla začít platit nejdříve příští rok, ministerstvo v důvodové zprávě vysvětluje, že je potřeba najít nové finance pro systém veřejného zdravotního pojištění a že by tak mimo jiného zdravotní pojišťovny mohly požadovat po lidech úhradu péče, pokud se zjistí, že se dopustili protiprávního jednání.



„Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči svému pojištěnci právo na náhradu nákladů na jemu poskytnuté hrazené služby, které vynaložila v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v trestním řízení nebo řízení o přestupku,“ uvádí text návrhu.

Dle důvodové zprávy se často v praxi stává, že pojištěnec v důsledku svého zaviněného protiprávního jednání způsobí zdravotní újmu či úraz i sám sobě. „Typicky se může jednat o dopravní nehodu způsobenou jednoznačně porušením pravidel provozu na pozemních komunikacích (ale např. i při trestném činu typu rvačky, výtržnictví apod.), kdy podle dosavadní právní úpravy náklady na zdravotní služby poskytnuté tomuto pojištěnci zdravotní pojišťovna vymáhat nemůže, neboť se nejedná o ‚třetí‘ osobu,“ zaznívá. Že by mohli být primárně postihování účastníci silničního provozu, poukázal dříve s odkazem na novelu též například server Lidovky.cz.



„Solidární zdravotní pojištění musí primárně sloužit k léčbě pacientů s vážným onemocněním, chronickým pacientům, onkologickým pacientům, dětem s vrozenými vadami a tak dále a nemělo by úplně sloužit k tomu, když někdo spáchá trestný čin,“ vyjádřil se pak k návrhu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dle ČT24.

Naopak proti se v připomínkách vyjádřila ministerstva práce či financí, ministr pro legislativu nebo zmocněnkyně pro lidská práva a kritika zaznívá i od opozice. „Je to jeden z dalších pomatených nápadů ministra Válka. Základní listina práv a svobod článek 31 jednoznačně říká, že každý občan České republiky má nárok na zdravotní péči a diagnostiku, která je hrazena ze zdravotního pojištění,“ odmítl upřít hrazenou zdravotní péči lidem, kteří se dopustí protiprávního jednání, člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan z ANO.



Ministerstvo financí varovalo, že by v některých případech mohla mít novela vůči danému pojištěnci „i likvidační charakter“ a místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová pak podle ČT24 v souvislosti s otevřením diskuze o tom, komu proplácet zdravotní výdaje, ukázala rovněž na to, že „je k úvaze, na kolik máme být solidární s těmi, kteří třeba užívají návykové látky, omamné látky a pod jejich vlivem si způsobí zranění“, avšak na druhou stranu se dle ní „dá argumentovat, že i lidem, kteří se nestarají o své zdraví, nedodržují zdravý životní styl, jsou častěji nemocní, také zdravotní pojištění solidárně platíme“.