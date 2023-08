Válek představil řešení nedostatku antibiotik. Včetně boje proti „nadužívání“

reklama

Česko se již několik měsíců potýká s nedostatkem základních léků. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dlouhodobě slibuje, že vše vyřeší novela zákona o léčivech. „Tato novela představuje jednu z největších reforem lékové legislativy za posledních 15 let, výrazně zvyšuje odolnost českého lékového trhu proti výpadkům a zásadně posiluje pozici pacientů. Ministerstvu zdravotnictví umožní efektivněji reagovat na výpadky dodávek léčiv a minimalizovat jejich dopady na občany,” uvedl Válek v červnu.

Mimo to se prý také jedná o novém evropském „farma balíčku“. Ten by měl přinést celoevropské řešení nedostatku léků, posílení nástrojů Evropské lékové agentury i boj s antimikrobiální rezistencí, způsobené mj. nadužíváním antibiotik.

Aktuální problémy ale tyto návrhy neřeší, v současnosti čeští občané například opět řeší nedostatek penicilinu. „Kdo za to může? Jen a výlučně ministr zdravotnictví Válek. Další ministr, který by měl okamžitě odstoupit. Kvůli jeho nekompetenci není v této zemi dostatek různých léků už přes rok. Nyní se to týká penicilinu, který se používá k léčbě angíny. A to všechno v čase, kdy se naplno projevují nedoléčené nemoci ze zimy, kdy, světe div se, zase kvůli Válkovi nebyly léky,“ prohlásil Robert Šlachta (Přísaha).

Opozice dlouhodobě požaduje kvůli nedostatku léků Válkovu rezignaci. „Na příkladu neschopnosti Vlastimila Válka zajistit léky je hezky vidět neschopnost vlády Petra Fialy řešit jakýkoliv problém, který se týká lidí. Za to, že nejsou léky pro děti, nese ovšem odpovědnost i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která pana Válka vybrala,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).

Válek nyní ubezpečil, že v letošní chřipkové sezóně bude antibiotik dostatek. „S výrobci a distributory se podařilo dojednat takové množství antibiotik, že spotřeba během následující sezony bude plně pokryta s dostatečnou rezervou,“ uvedl Válek na tiskové konferenci s tím, že do konce září přijde do Česka 130 000 penicilinových antibiotik a dalších 170 000 do půlky listopadu. „Je to víc než loňská spotřeba,“ uvedl Válek podle informací CNN Prima News.

Loňská situace by se tak podle něj neměla opakovat. „Dále pokračují jednání s výrobci tak, aby se ani náznakem neopakovala situace z listopadu a prosince loňského roku a začátku letošního roku,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

