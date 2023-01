Válka: Luhansk zaplavují ruské zálohy. Polsko chce poslat Leopardy. Z Moskvy hrozí globální tragédií

Rusů je obrovské množství. Do Luhanské oblasti povolali nově mobilizované. Získat zpět byť jen metr ukrajinské půdy je teď nesmírně složité. V tomto duchu promluvil šéf Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Popsal, co se teď na luhanské frontě děje. Z Varšavy mezitím zaznívá, že na Ukrajinu pošle německé tanky Leopard, které má polská armáda k dispozici, bez ohledu na to, co o tom soudí vláda v Berlíně. A z Moskvy zaznělo hlasité varování.

Válka na Ukrajině trvá již 333 dní a Ukrajinci přiznali, že zvláště na východě země je situace velmi obtížná, protože Rusové tu nasadili své rezervy. Ukrajinci prý pevně stojí na svých pozicích, ale v tuto chvíli nepostupují vpřed a neosvobozují další území. Ruský protitlak je příliš silný.

Serhij Hajdaj, šéf luhanské oblastní vojenské správy, to v neděli řekl ukrajinské televizi: „V naší Luhanské oblasti pokračují velmi tvrdé boje. Je to obtížné. Situace je však naprosto stabilní a pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny.“ Anglicky mluvícím čtenářům jeho sdělení přetlumočila americká zpravodajská stanice CNN. „Bez ohledu na to, jak je to obtížné, Luhanská oblast je deokupována krok za krokem, metr za metrem,“ dodal Hajdaj.

Podle CNN se teď Ukrajinci připravují na „kruté jaro“, jinými slovy na novou ruskou ofenzivu. Ukrajincům mají při obraně země pomoct mimo jiné pick-upy osazené těžkými kulomety, které mají být schopné sestřelit z oblohy íránské sebevražedné drony Šahíd.

Generálporučík Serhij Najev však CNN sdělil, že v další fázi této války budou hrát rozhodující roli tanky. Ukrajinci mají k dispozici např. modernizované sovětské tanky T-72, ale Najev zdůraznil, že armáda bude potřebovat modernější stroje, má-li uspět.

„Samozřejmě potřebujeme velké množství západních tanků. Jsou mnohem lepší než sovětské modely a mohou nám pomoci při postupu,“ řekl Najev. „Vytváříme nové vojenské jednotky. A naše další akce budou záviset na jejich bojové připravenosti. Proto je pomoc Západu nesmírně důležitá.“

Žádá např. německé tanky Leopard. Vláda v Berlíně se je zdráhá vydat a podmiňuje jejich dodávky na Ukrajinu tím, že své tanky Abrams Ukrajině poskytnou také Američané. Američané ale tyto své tanky prozatím Ukrajině poskytnout nechtějí s odůvodněním, že v tuto chvíli dodávka těchto tanků nedává smysl, když pro ně Ukrajina nemá logistické zázemí.

Z Polska mezitím zaznívá, že vláda ve Varšavě Ukrajině své německé tanky Leopard Kyjevu poskytne, a to bez ohledu na to, co si o tom myslí Berlín. Informuje o tom server britského deníku The Guardian.

Polský premiér Mateusz Morawiecki dal ve čtvrtek najevo, že pokud se polská vláda rozhodne odeslat své v Německu vyrobené tanky Leopard na Ukrajinu, postoj Berlína bude brán jako vedlejší.

„Buď tento souhlas získáme rychle, nebo to uděláme sami,“ uvedl Morawiecki v rozhlasovém vystoupení a vyvíjel další tlak na Berlín, aby umožnil německé Leopardy 2 poslat na Ukrajinu v rámci přípravy na jarní ofenzivu. Polsko spolu s Finskem prohlásilo, že chce dát Ukrajině čtrnáct tanků Leopard 2.

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin na to konto na sociální síti Telegram napsal, že pokud režim v Kyjevě dostane další západní techniku, se kterou bude schopen provést ofenzivu, může se stát, že Rusko odpoví rozpoutáním zcela zničujícího boje, který už se nebude zaměřovat jen na ukrajinskou infrastrukturu.

„Členové Kongresu, Bundestagu, francouzského Národního shromáždění a dalších evropských parlamentů si musejí být vědomi své odpovědnosti vůči lidstvu. Washington a Brusel svými rozhodnutími vedou svět do strašlivé války: do zcela jiného druhu války, než je ta dnešní, kdy jsou údery vedeny výhradně proti vojenské a kritické infrastruktuře využívané kyjevským režimem. Vzhledem k technologické převaze ruských zbraní si zahraniční politici, kteří přijímají taková rozhodnutí, musejí uvědomit, že by to mohlo skončit globální tragédií, která by zničila jejich země,“ napsal na Telegramu Volodin.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.