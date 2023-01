Válka Wollner – Fridrichová: Podal jsem na ni podnět, byla to reakce. Následuje „běh bezhlavých slepic“

reklama

Ve středu Česká televize přistoupila k zásadnímu kroku v rámci pokračování vyšetřování novináře Marka Wollnera podezřelého z bossingu a sexuálního obtěžování a stáhla jej z obrazovky. „Česká televize se rozhodla, že do ukončení šetření Wollner nebude moderovat pořad Reportéři ČT,“ potvrdila Deníku Alarm mluvčí ČT Karolína Blinková.

Komise České televize začala vyšetřovat možná pochybení poté, co Wollnera obvinila bývalá členka redakce pořadu Reportéři ČT Markéta Dobiášová, která na svém webu inFakta publikovala článek o tom, čeho se měl dramaturg a šéfredaktor reportážní publicistiky dopouštět. Podle článku měl šikanovat zaměstnance (bossing), a dokonce se dopustit i sexuálního obtěžování.

Wollner se k rozhodnutí vedení televize vyjádřil ve středu na svém facebooku, podle svých slov neprožívá zrovna dobré období, byť při své práci očekával, že podobné komplikace mohou nastat: „Jednou jsi dole, jednou nahoře. Já jsem už pár týdnů dole, dlouho jsem čekal, že to při riziku mého povolání přijde, jen jsem nevěděl jak. No, tak nějak blbě. Ale věřím, že není všem dnům konec. Díky všem za podporu,“ uvedl.

Tím to ale nekončí, Wollner má pocit, že má ke své záležitosti stále co říct, dnes hovoří o tom, že za vším stojí konkurenční boj a zrada od bývalé kamarádky Nory Fridrichové, moderátorky pořadu 168 hodin. Právě ona na něj měla vedení České televize podat podnět, v němž píše, že existují svědectví o sexuálním obtěžování z Wollnerovy strany, o vynucování sexu, zneužívání nadřazené pozice šéfredaktora, a to i vůči velmi mladým stážistkám. Wollner to řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro Seznamzprávy.cz, kde důrazně vyloučil, že by vina ležela na Markétě Dobiášové.

„Není to Markéta Dobiášová, jak se všeobecně soudí. Ostatně její výrok o mňoukání v zamčené kanceláři komise spolehlivě vyloučila na základě dvou svědectví lidí, kteří byli u toho. Je to moje kolegyně a moje bývalá kamarádka, dlouholetá spolupracovnice. Je to Nora Fridrichová,“ uvedl Wollner.

Podle jeho slov jej zklamalo, v co se jejich dříve přátelský vztah proměnil: „Fakt jsem nečekal, že se tohohle můžu dočkat od vlastní kolegyně, která mě zná dvacet let, se kterou jsem hodně zažil. A které jsem také, myslím, hodně pomohl s jejím pořadem, s jeho vznikem, s bráněním toho pořadu před všemi možnými tlaky. Bohužel po nějaké době se naše cesty loni rozešly, rozešli jsme se lidsky. Bohužel to tím neskončilo. Nečekal jsem, že přijde tahle rána z téhle strany, opravdu ne,“ dodal s tím, že veškerá nařčení jsou „totální lež“.

Dnes se zároveň objevila informace o tom, že Česká televize musí řešit podnět i na Wollnerovu moderátorskou kolegyni z pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou. Přijetí podnětu kvůli bossingu potvrdila mluvčí České televize Karolína Blinková. „Dostali jsme podnět upozorňující na chování Nory Fridrichové vůči podřízeným. Standardně, tak jako v každém jiném podobném případě, jej vyhodnocujeme a řešíme postup, jak se mu budeme věnovat,“ sdělila mluvčí.

Moderátorka Fridrichová serveru iDNES.cz sdělila, že nejde o podnět zvenčí či z řad podřízených, ale že jej podal právě Wollner. Podle Fridrichové se tím snaží eliminovat potíže, kterým momentálně čelí on sám. „Pokud by bylo cokoliv šetřeno, tak jsem připravena na veškerou součinnost. Mám naprosto čisté svědomí,“ uvedla a dodala, že o podnětu ví od samotného Wollnera.

„Podal jsem na ni podnět poté, co ona podala podnět na mě,“ sdělil Wollner. „Byla to reakce na to, že mě nechala prověřovat komisí, ačkoliv spolu máme dvacetiletý vztah, u kterého člověk předpokládá, že vás dotyčná zná. Zvlášť když jsme byli dobří kamarádi,“ uvedl.

Ještě včera, co se objevila zpráva, že Wollner ve vysílání České televize načas končí, vyjadřovala celá řada lidí Marku Wollnerovi podporu a z vyšetřování vinila právě bývalou redaktorku ČT Markétu Dobiášovou.

Dnešní nové výpovědi však jeden z diskutujících na sociální síti ironicky popsal jako „běh bezhlavých slepic“. A nebyl sám, kdo nešetřil kritikou, mluví se o tragikomickém představení a otázky vyvolává i fakt, že je Wollner tak dobře srozuměn s tím, kdo na něj podává vedení České televize podněty.

Tento konflikt se podle Džamily Stehlíkové musí nejvíc líbit Mynářovi. „Naznačoval, že Wollner a Fridrichová podpálili jeho srub v Osvětimanech společně!“ dodává lékařka.

O revoluci v televizi veřejné služby hovoří v souvislosti s válkou moderátorů České televize poslanec Patrik Nacher (ANO): „Aneb revoluce (progresivistická, v tomto případě) požírá své děti,“ konstatuje ve svém facebookovém komentáři.

Ve světle těchto událostí má o tom, co se dosud dělo s podněty, které do vedení České televize doputovaly, právník Tomáš Tyl už jasnou představu: „Hm. Takže všechny naše podněty, že si Wollner a Fridrichová zprivatizovali veřejnoprávní televizi, vyšly vniveč, dokud se ti dva nezačali žrát mezi sebou. A co kdyby si tak třeba oba konečně sbalili raneček a odtáhli škodit někam mimo veřejné peníze?!“ napsal.

Šokována je vývojem kauzy a děním ve vedení České televize i členka Rady ČTK Angelika Bazalová: „Včera jsem sem psala, že to, že Marek Wollner nebyl odstaven z vedení redakce poté, co se začalo šetřit podezření na jeho nevhodné chování na pozici šéfa, je fatálním selháním vedení ČT. Takový postup vzbuzuje obavy, že šetření nebude objektivní, což po pravdě není ani v zájmu Wollnera.

Další vývoj mi ale vyrazil dech! Mám tomu rozumět tak, že Marek Wollner ví, kteří kolegové (a kolegyně) vypovídali proti němu? On sám připouští, že jeho podnět, který viní Noru Fridrichovou, je odpovědí na její oznámení. What???“ hrozí se bývalá novinářka.

Výrazné zklamání nad počínáním Wollnera a Fridrichové vyjádřil jejich moderátorský kolega Jakub Železný. „Tohle jednoho zamrzí, hlavně u kolegů, jichž si obou váží a má je lidsky rád. A je otázka, zda je dobrým vyústěním jakéhokoli interního sporu to, že o něm referuje iDNES.cz… no. Kéž to skončí dobře. Pro všechny,“ vyjádřil se ve svém tweetu.

„Když revoluce požírá své děti, není to ani zdaleka tak vtipný, jako když revoluce žere svoje rodiče,“ zhodnotil šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Marek Wollner v předešlém dni také Deníku Alarm v reakci na své stažení z pořadu sdělil: „Drtivá většina mých podřízených za mnou stojí, jak už vyjádřila v petici. Jde o diskreditační snahu mých bývalých kolegů, která se hodí politikům dlouhodobě usilujícím o mou profesní likvidaci. Že do doby vyřešení případu nebudu na obrazovce, považuji za správné rozhodnutí.“ V Reportérech ČT Marek Wollner působí od roku 2004.

