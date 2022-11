Válka na Ukrajině? Jaro příštího roku rozhodne. Která země prohraje, té hrozí rozpad, padlo taky v anketě

Nad tou otázkou si lámou hlavu mnozí. Odpověď na ni lehká totiž není. Jak dlouho ještě potrvá válka na Ukrajině? A neméně důležitá je i další. Jak by měla vypadat případná dohoda, která povede k zastavení bojů. PaelamentníListy.cz se zeptaly politiků na jejich názor. „Souhlasím s tezí, že ukončí-li válku Rusko, válka skončí. Ukončí-li válku Ukrajina, skončí Ukrajina. Je to fakt zašmodrchané a je potřeba se modlit, aby to skončilo dobře. Ale co je dobře, to ví jen pánbůh,“ konstatoval například senátor Tomáš Jirsa.

Na podobný dotaz odpovídal na debatě v Liberci i generál Petr Pavel. Byla rozšířená o to, jak bychom měli působit na prezidenta Zelenského.

„Doba se krátí. Únava z války postupuje na všech stranách. Budou sílit hlasy, aby došlo k jednání. Při nich může dojít k nějakému kompromisu, protože svoje cíle nesplní ani jedna strana. Rusko nebude kontrolovat Ukrajinu, a ani to, co chtělo – Doněckou a Luhanskou oblast plus ty dvě další, které prohlásili za součást Ruské federace. To není možné. Stejně tak je málo pravděpodobné, že by Ukrajina s podporou západních zemí mohla dosáhnout úplné obnovy svého teritoria včetně Krymu. Všichni, kdo se na to dívají realisticky, vědí, že Krym má pro Rusko velikou strategickou hodnotu, ale navíc by Ukrajina potřebovala mnohem více sil, techniky a utrpěla by mnoho ztrát, kdyby Krym chtěla získat zpět silou. Naší snahou by mělo být, aby výsledkem této války byl ruský neúspěch na Ukrajině. Určitě ne porážka Ruska jako země, to v našem zájmu není. V okamžiku, kdy bude Rusko připraveno jednat, ale když se nebude jednat za jeho podmínek, tak bychom měli vyvinout určitý tlak na ukrajinskou vládu včetně prezidenta Zelenského, aby si nekladl podmínky, které budou jednání vylučovat. Naprosto chápu, že se mu nechce jednat s prezidentem Putinem, protože si právem myslí, že se mu nedá věřit ani slovo. Na druhou stranu, prezident Putin je stále prezidentem Ruské federace,“ odpověděl Petr Pavel. „Myslím, že to nebude tak dlouho trvat, jaro příštího roku hodně rozhodne, protože tato zima bude pro obě válčící strany extrémně těžká a v té době se nějaké řešení začne rýsovat, dodal.

„Válka bude trvat roky. Ukrajina by měla zůstat Ukrajinou celou!“ myslí si Jaroslav Zeman (SLK, senátorský klub ODS), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu.

„Válka potrvá do té doby, než bude Ukrajina úplně osvobozená od ruských vojáků. Pak může být podepsána mírová dohoda s tím, že Rusko jako agresor zaplatí veškeré reparace,“ uvedl Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Současným tempem vývoje se ruská armáda zhroutí někdy v průběhu příštího roku. Nemyslím si tedy, že by Ukrajina měla akceptovat cokoliv menšího, než úplné obnovení územní celistvosti v hranicích před rokem 2014, náhradu všech způsobených škod a potrestání válečných zločinců,“ vyjádřil svůj názor Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Válka na Ukrajině potrvá tak dlouho, dokud jedna ze stran nedosáhne svých cílů, nebo dokud se obě strany nevyčerpají. Cílem Ruska je zničení nezávislé Ukrajiny, odstranění vlády v Kyjevě a zabrání co nejvíce ukrajinského území. Cílem Ukrajiny je plné osvobození svého území. Po 8 měsících války přechází Ukrajina do mírné strategické ofenzivy. Vybudovala silnou bojeschopnou armádu, získává dostatek zbraní, má silně motivované obyvatelstvo dosáhnout svých cílů, krok za krokem dobývá zpět Rusy okupovaná území. V příštích měsících a v příštím roce lze očekávat ukrajinskou ofenzivu směr Azovské moře a pravděpodobně dále na Krym. Hovořit tedy nyní o tom, jak by měla vypadat mírová dohoda, je předčasné, i když bychom si ukončení války a odchod ruských vojsk z Ukrajiny již všichni zcela určitě přáli,“ vysvětlil Libor Rouček, bývalý europoslanec za ČSSD, někdejší místopředseda Evropského parlamentu.

„Válka potrvá tak dlouho, dokud nedojde k dohodě mezi Ruskem a USA. Obsah mírové dohody bude až výsledkem. A protože to zatím na žádnou dohodu velmocí nevypadá, musím přiznat, že odpovědět na vaši otázku neumím,“ přiznal Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Lituji, nejsem Sibyla. Obávám se, že ještě dlouho. Očividně se totiž ‚někomu‘ dost hodí. A tak skoro nikde nikdo z papalášů k míru ani nevyzývá. Spíše naopak. Smutné a cynické. Je mi to líto,“ řekl Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec ČSSD.

„Válka na Ukrajině zřejmě potrvá minimálně do poloviny příštího roku. Zdá se, že obě strany mají zdroje na její vedení, a pro obě strany by uznání porážky znamenalo zahájení procesu rozpadu země. Proto nevěřím v mírovou dohodu, maximálně v příměří, které takto například na korejském poloostrově trvá skoro 70 let,“ upozornil Aleš Dufek, poslanec KDU-ČL, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Nepřeji Ukrajině, aby se válka proměnila v zamrzlý konflikt typu konfliktu mezi KLDR a Jihokorejskou republikou. Proto by se jednat mělo, když má Ukrajina úspěch na frontě. Mírová smlouva je komplexní dokument. Není možné její obsah teď definovat. Na začátku je vůle jednat. Ostatní je věcí jednání,“ vysvětlil Cyril Svoboda, bývalý místopředseda vlády, někdejší ministr zahraničí i vnitra a expředseda KDU-ČSL.

„Války většinou trvají tak dlouho, dokud jedna strana nevyhraje. Tak jsme se to učili v hodinách dějepisu. Tady, zřejmě, bude trvat tak dlouho, pokud bude ochota platit ukrajinskou ekonomiku a dokud jestřábi na obou stranách budou mít dost lidí, které budou posílat na smrt. Nejsem odborník, ale vše by mohlo směřovat k neutralitě Ukrajiny. To by prospělo dle mého názoru všem,“ domnívá se Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016 a starosta Čeladné.

„Kdyby ukrajinská válka skončila včera, před týdnem, před měsícem, před půl rokem, tak bylo pozdě. K té válce nemělo a nemuselo vůbec dojít. Stačilo naplnit Minské dohody. Prezident Zelenskyj byl zvolen s programem, že uklidní situaci na Donbase a urovná vztahy s Ruskem. Namísto toho se stal loutkou v mocenské a obchodní válce mezi USA a Ruskou federací. Kdy válka skončí? Když nevíš, sleduj stopu peněz. Až dojdou, respektive až to začne být pro USA a západní Evropu neúnosné, jak na prodlužování ukrajinské války krvácí jejich vlastní obyvatelstvo, možná se některým válečníkům v hlavě rozsvítí, že už toho bylo dost, a že je třeba věci řešit diplomatickou cestou, což znamená nějakým kompromisem,“ řekla Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„Vycházeje pouze z otevřených zdrojů, nevím, jaká je strategie a v jaké fázi se nacházejí mírové rozhovory. Vše ale nasvědčuje tomu, že k nějakému posunu na obou stranách dochází. Ukrajině docházejí zdroje, zejména lidské, a také je paralyzována značná část kritické infrastruktury, zejména energetická soustava. Také značně polevuje podpora od Západu, a to vše vede k přehodnocení plánů na obou stranách konfliktu. V tomto okamžiku nástupu zimy je konec konfliktu otázkou maximálně týdnů. Mírová dohoda by mohla vypadat po vzoru Balkánu. Tedy rezoluce RB OSN, modré přilby, rozdělení zemí mezietnickou hraniční čárou na Dněpru, vrácení se k revizi Minských dohod a jednání o postavení Donbasu a Krymu,“ okomentoval Radovan Vích, poslanec SPD, předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„Dobu trvání války ani po četných konzultacích našeho senátního výboru se zainteresovanými ministerstvy a s Armádou ČR nelze odhadnout. Může být jenom přáním všech, aby skončila co nejdříve. Od vývoje bojů na Ukrajině se také bude odvíjet podoba mírové dohody. Domnívám se, že bez úplného stažení Ruska z okupovaných území včetně Krymu uzavření smysluplné mírové dohody v dohledné době možné nebude,“ myslí si Patrik Kunčar (KDU-ČL), senátor za Zlínsko, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu.

„Samé jednoduché otázky. Na konec války jsem si vsadil již v únoru a prohrál sud piva. Nechtějte po mně další. No, spíše to vidím na příměří, ale hodně to záleží na Ukrajincích, aby to akceptovali a aby tam nevypukla občanská válka. Souhlasím s tezí, že ukončí-li válku Rusko, válka skončí. Ukončí-li válku Ukrajina, skončí Ukrajina. Je to fakt zašmodrchané a je potřeba se modlit, aby to skončilo dobře. Ale co je dobře, to ví jen pánbůh,“ konstatoval Tomáš Jirsa (ODS), senátor za Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Mírová dohoda a konec války, to je momentálně ve hvězdách. Nikdo není ochoten ustoupit, a to je nejhorší varianta, která může nastat. Bohužel se Rusko snaží získat zpět svoji velmocenskou pozici a jakákoliv jednání, u kterých nebudou přímo zainteresovány i USA, samozřejmě odmítá. Obě legitimní vlády, ať již ukrajinská nebo ruská, odmítají připustit ústupky a chystají se aspoň ve svých projevech válčit donekonečna. Protože ale vítězem této války nemůže být ani jeden z nich, je nyní Černý Petr míru v rukou ostatních dvou velmocí. Myslím tím USA a Čínu, aby se ujaly svých rolí zprostředkovatelů a garantů světového míru. Války končívají nějakou dohodou a myslím si, že je již nejvyšší čas začít jednat i o dohodě týkající se Ukrajiny. Válka je sviňa a nerozlišuje dobro a zlo. Trpí nejvíce civilisté. A proto všichni, kteří ji vyvolávají jako pokračování diplomacie, by měli dostat přes hubu. A je jedno, zda se jedná o diktátory, autokraty, nebo demokraty,“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Vzhledem k aktuálnímu vývoji předpokládám, že ústupky ze strany Ukrajiny se nedají očekávat. Ruský agresor na straně druhé prohru nepřipustí. Válka se asi ještě potáhne v průběhu dalšího roku,“ domnívá se Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomouc, místopředseda volební komise Senátu.

