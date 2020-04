Válka o „promořeného“ Prymulu: Vše prý bylo jinak. A padla čísla, která vyděsí

Na včerejší tiskové konferenci Roman Prymula korigoval slova, která vyřkl v DVTV. Vyvracel, že by se „promořování“ odehrávalo podle britského scénáře. Ale obavy stále panují. Prezident České lékařské komory apeloval na Jana Hamáčka otevřeným dopisem, aby při uvolňování „nedopustil hazard s lidskými životy“. Ozvaly se i otázky, jak chce Česko chránit seniory a nemocné, prý je to nemožné. A přišlo upozornění, že pokud Česko zůstane paralyzováno moc dlouho, přijde na buben a místo léků se budou v lese hledat kořínky.

reklama

Jak jsme již informovali, v nedělním interview na DVTV epidemiolog Roman Prymula připustil, že by postupně mělo docházet k uvolňování opatření a pomalému a řízenému promoření populace. Vláda na tiskové konferenci pak oznámila, že povolí některé individuální sporty a otevře některé obchody jako železářství či hobby markety. Na této konferenci také Prymula vysvětlil, jak to s promořováním myslel.{ Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 674 lidí

Uvedl, že v Čechách se podařilo epidemii stabilizovat, tedy že nárůst nakažených není exponenciální a zavedení opatření bylo dle něho zcela namístě. Dodal, že rozvolnění avizované na této konferenci vládou by nemělo velký vliv na počet nakažených, maximálně v úrovni čtyř či pěti procent. Dle Prymuly není věk takový faktor pro nebezpečný průběh nemoci jako některé nemoci a všechna opatření budou koncipována tak, aby neohrozila rizikové skupiny. A dodal, že nyní budou pracovat na zvýšení ochrany seniorů a až bude ochrana seniorů zvýšena, tak se přistoupí k uvolňování plošných opatření, aby země nebyla paralyzovaná.

Zdůraznil, že se nejedná o model praktikovaný ve Velké Británii nebo ve Švédsku. „My nechceme bezbřeze uvolnit veškerá opatření, vše bude kontrolováno, nadále bude fungovat chytrá karanténa celou tuto dobu, chceme zaměřit její pozornost na tyto zranitelné skupiny,“ vyjádřil se epidemiolog.

Psali jsme: „Prymulo, pomřeme. Je to zločin!“ Drsný hlas proti promořování za věcí vidí EU. A nejen to Zděšený Hamáček se postavil proti Prymulovi. A pak se vyjádřil Babiš. Došlo i na cesty do ciziny Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc Prymulova bomba. Pustit lidi z domů, s virem je vše jinak! Česko v šoku: Jásot i strach, že je to levárna

Nicméně, Prymulova slova ani tak některé neuklidnila. Ozval se už Milan Kubek, prezident České lékařské komory, který zaslal otevřený dopis šéfovi krizového štábu Janu Hamáčkovi. V něm tvrdí, že „přirozené promoření populace“ virovým onemocněním covid-19 je nebezpečná iluze a hazard se životy desítek tisíc nevinných lidí, což Hamáček podle Kubka nemá dopustit.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 8814 lidí

„Dovoluji si připomenout, že naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví není schopno zvládat tisíce pacientů v závažném zdravotním stavu. Zároveň upozorňuji, že ujišťování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se nezakládá na pravdě. Zdravotníci dostatek potřebných účinných ochranných prostředků stále nemají a řada z nich stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v jejich řadách,“ tvrdí Kubek.

Rovnováha, kterou se podařilo nastolit, je podle Kubka křehká a prezident lékařské komory dodal, že na světě není země, která by promoření úspěšně zvládla. „Pokud někteří členové Ústředního krizového štábu, například pan profesor MUDr. Prymula, disponují jinými informacemi o způsobu šíření viru, míře nakažlivosti a závažnosti infekce včetně její smrtnosti dle věkových kategorií a přidružených onemocnění než těmi, které jsou veřejně dostupné, pak je jejich morální povinností tyto informace zveřejnit,“ říká Kubek.

Fotogalerie: - Hudba z Hradu

Ovšem pokud neexistují důkazy o tom, že infekce covid-19 je řádově méně nebezpečná, než co vyplývá z veřejně dostupných dat, pak jsou podle Kubka úvahy o „přirozeném promoření populace“ bez opodstatnění. „Populace se totiž ‚promořuje‘, avšak díky naší společné snaze naštěstí zatím zvládnutelným tempem,“ míní.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 15824 lidí

„Z odborného hlediska by bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci covid-19 protilátky, a že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím nic nenasvědčuje a průběh epidemie v zemích, jako je Itálie nebo Španělsko, svědčí naopak proti takové spekulaci,“ praví Kubek.

„Vážený pane ministře, jakýmkoliv změnám v protiepidemických opatřeních musí předcházet především odborná diskuse a účelnost případných změn musí být podložena důkazy. V opačném případě by se jednalo o nezodpovědný hazard. Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné. Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší. Chybné rozhodnutí, které by bylo nevratné, by totiž znamenalo prakticky rozsudek smrti pro desítky tisíc našich spoluobčanů a pro stovky zdravotníků, kteří se snaží ze všech sil pomáhat nemocným,“ upozornil na závěr Hamáčka.

Na Kubka reagoval předseda České stomatologické komory Roman Šmucler, který naopak přesvědčení Romana Prymuly, že bude nutné u populace vypěstovat imunitu na virus, považuje za vítězství. "Takhle... Neřízenou imunizaci nikdo nezvažoval ani minutu. A řízená probíhá třeba v MHD nebo v rodinách a je otázka, zda nemůže probíhat ještě i jinde za určitých podmínek. Imunizaci lze zastavit jen naprostou izolací jedinců, to asi nechceme...Hlavně se nestrašme!" vysvětlil.

Velmi kritickou otázku položil místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek: "Měsíc jsem ani nemukl, jsem od vojny, přes hasiče zvyklý poslouchat kdejakého oficíra do poslední minuty, ale jak chce někdo při promoření ochránit 500 tisíc lidí s astmatem, (smrtnost 6,3), cukrovkáře (smrtnost 7,3) 300 tisíc důchodců 80+ ( smrtnost 14,8) a 25% populace trpí na nemoci srdce (smrtnost 10,5%)?" Místostarosta tvrdí, že na vybranou bylo mezi bankrotem a promořením. "Zvolili jsme bankrot a budeme mít promoření? Ochránit rizikové osoby nelze, chránit resp. izolovat by totiž museli i všechny ošetřovatele, lékaře, sestry i jejich rodiny. Takže dnes souhlas s premiérem a ministrem vnitra i když mám z toho pocit, že začínáme šlapat vodu," postavil se za zdrženlivé vládní představitele.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 8814 lidí

"Pokud máte představu, že ročním umrtvením ekonomiky země zachráníte nějaké životy, tak mám pro vás malé překvapení. Jen půlroční zmražení ekonomický aktivity země by znamenalo takovou díru (nejen do peněženek lidí ale i státu), že i ten nejčernější scénář o 300 tisících obětí koronaviru by byla procházka růžovým sadem," tvrdí Paluska a argumentuje ekonomií.

Tedy že zdravotnictví musí někdo platit, a ten kdo ho platí si to může dovolit jen v případě, že provozuje nějakou ekonomickou aktivitu. Kterou někdo další zaplatí. "Bez těhle prostředků nebudou žádné JIP lůžka, žádné plicní ventilátory, ale ani žádné léky, lékařské přístroje (a jejich opravy), žádný výzkum, modernizace a konec konců žádní doktoři ani sestry (leda by tam dělali zadarmo). A to nemluvím o hasičích, fízlech, důchodech, ect. Už ze střednědobýho hlediska by takovej přístup znamenal návrat o několik století zpátky. Jestli se utěšujete tím, že to 'někdo zaplatí', tak ne, nezaplatí. To radši zdrhne tam, kde kolektivní kreténismus ještě nedosáhl kritický úrovně," varoval člen ODS.

"Pokud je vaším cílem, aby naše děti umírali i na slepák, místo léků sbírali kořínky a byliny a používali zaříkávání místo léčby, tak v těhle bludech pokračujte dál. Tohle už není o zavřenejch hospodách, nebo o tom, že nemůžete do fitka. To je elementární strategická úvaha," pravil Jan Paluska a závěrem dodal, že uvažování zatvrzelých karanténistů mu připomíná islámský fundamentalismus. "Racionalita nula. Průser je, že i tyhle lidi maj volební právo," posteskl si.

Podstatně smířlivěji se vyjádřil člen RRTV Vadim Petrov, který shledal, že nic jiného než pěstování imunity při absenci vakcíny nezbývá. "Jestli tomu říkáme promořování, tak asi jo. Nejdřív bylo třeba dostat pod kontrolu šíření viru, aby se nezahltily zdravotnické kapacity a pak se musí holt s virem potkat ti, kteří by mohli být odolnější a chránit ty rizikové. A udržovat rovnováhu mezi zdravotnickou kapacitou a počtem nemocných," seznal Petrov a položil řečnickou otázku, zda jsou zde lepší nápady.

Také advokátka Monika Čírtková měla připomínky, i když ne k Prymulovi a promoření, ale k tomu, že i Velikonoce se pravděpodobně ponesou ve znamení karantény a zákazu shromažďování. Čírtková řekla, že se s tím smiřuje jen velmi neochotně. Zvláště proto, že přibývá zdokumentovaných případů porušení nařízení ze strany vládních činitelů, což podle ní znamená, že je dotyční neberou vážně. "Ministr vnitra Hamáček si klidně beseduje s kolegyní Maláčovou a jejím manželem v kruhu spolupracovníků bez roušek. Když je u toho někdo vyfotografuje, blahosklonně to odmávnou tím, že to byla chyba, pošlou peníze na charitu," dala příklad.

Fotogalerie: - Rozvoz jídel

"Srocení lidí u prezidenta u společného jídla také nebudí důvěru. Ministr Hamáček vzápětí pokládal za nutné vyrazit v doprovodu policejního prezidenta vrtulníkem obhlížet, jestli se náhodou na Křivoklátsku neshromažďují lidé. Bizarnější zprávu už si těžko představit. Ani opozice na tom není s disciplínou zrovna slavně. Před chvíli jsem viděla v televizi nakupené opoziční lídry u nějakého mikrofonu, rozestupy samozřejmě žádné, aby se všichni vešli do záběru. To odpovídá vládním nařízením?" ptá se advokátka. Zmínila i demontáž sochy maršála Koněva na Praze 6, která dle ní rozhodně nebyla nezbytná a šla odložit.

"Zákon, jenž císař vydal, sám nejpřísněji zachovává. Ale ne u nás. Naši vládní i opoziční představitelé nařízení bezostyšně porušují. Pochopitelně, protože na ně se pravidla nevztahují a celé je to jen komedie pro lidi. Ale do chrámu, kde by se lidé mohli dostatečně rozptýlit a vyslechnout si páteční žalmy, to nemůžeme. Smutné to je," konstatovala advokátka Monika Čírtková.

Psali jsme: „Vždyť je jak Drahoš!“ Generále Pavle, vojáci se Vám nesmáli, tento přední novinář ano. Nemilé Stovky tisíc nakažených koronavirem v USA. V New Yorku umírá až šest set lidí denně. Trump promluvil Koronavirus v Česku: Počet vyléčených lidí stoupl na 121. Celkově potvrzených případů nákazy je 4735 Vláda uvolňuje od čtvrtka některá opatření: Podívejte se, kde znovu nakoupíte, kam můžete bez roušky...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.