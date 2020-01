Válková? Má rezignovat. Bývalá ministryně spravedlnosti má jasno. A nepotěší feministky, vůbec ne

Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová tvrdí, že zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková by měla z úřadu rezignovat. „Mně by se moc líbilo, kdyby lidská práva představoval, zastupoval a hájil někdo, kdo s nimi v minulosti neměl problém,“ prohlásila Kovářová. Jako rodinná advokátka také tvrdí, že feminismus posunul vnímání ženy ve společnosti, což ale přineslo mnoho problémů, které musí každodenně v práci řešit.

Kovářová se zájmem sledovala poslední vývoj kolem nominace Heleny Válkové na ombudsmanku, jelikož byla sama v roce 2010 na tuto pozici nominována. „Ta pozice v české společnosti silně rezonuje a podle mě je klíčové, kdo stojí v čele úřadu, protože ovlivňuje pověst toho úřadu. K tomu, co vyšlo na Válkovou najevo, se měla postavit čelem a měla rezignovat a ta věc by byla vyřízená,“ má jasno Kovářová.

Co se týče pozice Válkové ve vedení výboru pro lidská práva, má Kovářová podobný názor. „Mně by se moc líbilo, kdyby lidská práva představoval, zastupoval a hájil někdo, kdo s nimi v minulosti neměl problém a jehož všemožné rejstříky jsou čisté,“ prohlásila v rozhovoru na Českém rozhlasu a dodala, že Válková se měla po zveřejnění kauzy stáhnout do ústraní a pomoct si k vlastní sebeúctě.

„Já jsem měla před takovými deseti lety svoje feministické období a od té doby mám pochopení pro ženy, které někam směřují, o něco bojují s muži a chtějí se jim vyrovnat," tvrdí.

„Chtějí s nimi ale bojovat mužskými zbraněmi,“ dodala, že po celou historii lidstva bylo běžné, že ženy měly ženy krásu a sex, muži moc a peníze a společně to směňovali. „Jako právnička hnutí MeeToo odsuzuji. Je to podle mě hon na čarodějnice, nemají pro to žádné důkazy, je tam dlouhá doba promlčení, není ani spravedlivý soud. A také jako žena to vnímám jinak, já dnes nechci, aby se ke mně muži chovali jako k rovnému partnerovi, ale jako k ženě, která je potřebuje,“ říká Kovářová, která je podle svých slov v tomto konzervativní.

Kritizuje také kvóty, které by měly zajistit vyšší procenta žen ve vysokých funkcích. „Já si myslím, že většinu žen to stejně nebaví. Ten vyjednávací svět mužů pro nás ani není vhodný. Jako vrcholná politička jsem musela vstoupit do světa mužů, kde se bojuje jinými zbraněmi, kde jsem byla sice rovnocenná osoba, ale v tom tvrdém mužském boji je to složité,“ vysvětlovala.

„Je v pořádku, když je na všech úrovních mix pohlaví a věku, je to užitečné. Ale není to pro každou ženu,“ řekla s tím, že by neměly existovat žádné kvóty, ale vše by se mělo řídit přirozeným vývojem. „Ženy si tím způsobily nové trable, stejně jako muži, a to se potom odráží v partnerských vztazích,“ říká advokátka specializující se na rodinné právo.

Jako ukázku posunutí rolí žen a mužů uvedla příklad ze své advokátské praxe. „Často se stává, že žena se chce brzy vrátit do práce a nutí muže, aby se staral o miminko, přebaloval a podobně. A pak si takový muž k tomu dítěti vytvoří obrovský vztah, který dříve nebýval. Při dnešní padesátiprocentní pravděpodobnosti rozpadu vztahu si ale pak ta žena myslí, že podle nějakých starobylých pravidel si dítě vezme, ale ten muž už to dneska nechce, muži chtějí střídavou péči,“ vysvětlovala Kovářová a dodala, že otcovská role přestává být otcovskou rolí a stává se rolí druhé matky.

„Měli bychom se více věnovat partnerským vztahům a jejich problémům, měli bychom se učit s nimi zacházet a reagovat na ty změny, kterými vztahy za poslední desítky let prošly. A já osobně jsem konzervativní, zastávám staré pozice mužů a žen,“ přidala doporučení na závěr.

