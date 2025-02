Vance ovládl Mnichov. Lídři EU soptí, zato Zelenskyj po setkání s ním září

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 20% hlasovalo: 14794 lidí



Zatímco v Česku padaly od některých aktivistů po projevu Vance vulgarity a například prounijní aktivista Tomasz Peszynski viceprezidentovi USA adresoval vzkaz, v němž ho nazval „kok*tem“ a vyzýval, aby se „nesr*l“ do Evropy, od mnohých evropských lídrů zaznívají úplně jiná prohlášení.



Potěšen ze setkání s Vancem byl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž společné setkání v Mnichově označil za „dobré“. Podle agentury Reuters se vyjádřil, že mají oba dva před sebou mnoho práce na plánu, který má ukončit válku v jeho zemi a ujistil, že se rozhodně nejedná o jeho poslední schůzku s americkým viceprezidentem. „Musíme více mluvit, více pracovat a připravit plán, jak Putina zastavit,“ řekl Zelenskyj.

Na sociální síti X Zelenskyj též podotkl, že je Vanceovi i celému jeho týmu vděčný za diskusi, které se zúčastnili také americký ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec pro záležitosti týkající se Ruska a Ukrajiny Keith Kellogg. „Naše týmy budou na dokumentu nadále pracovat. Řešili jsme mnoho klíčových problémů a těšíme se, že generála Kellogga přivítáme na Ukrajině na dalších jednáních a k hlubšímu posouzení situace na místě. Jsme připraveni vykročit co nejrychleji ke skutečnému a zaručenému míru,“ sdělil Zelenskyj.

Na rozdíl od části kritiků Zelenskyj ocenil to, jak se prezident Donald Trump snaží zajistit Ukrajině mír. „Hluboce si vážíme odhodlání prezidenta Trumpa, které může pomoci zastavit válku a zajistit spravedlnost a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu,“ doplnil ukrajinský prezident po setkání s americkou delegací.

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.

Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Na projev JD Vance navázal dále maďarský premiér Viktor Orbán, jenž vyzdvihl téma ilegální migrace. Právě toho se Vance dotkl, když se vrátil ke čtvrtečnímu útoku v Mnichově, spáchanému 24letým afghánským žadatelem o azyl. „Kolikrát musíme trpět těmito děsivými selháními, než změníme kurz a nasměrujeme naši společnou civilizaci novým směrem? “ řekl viceprezident USA.

Orbán poznamenal, že od roku 2015 z Maďarska zaznívá, že masová nelegální migrace je akorát tak „receptem na katastrofu“. „Od té doby se terorismus a násilí rozšířily po celé západní Evropě spolu s ekonomickou zátěží neúspěšné integrace. Nejsme rádi, že nám čas dal za pravdu, ale jsme rádi, že Maďarsko zůstalo mimo toto šílenství,“ konstatoval Orbán.

We have been saying since 2015 that mass illegal migration is a recipe for disaster. Since then terrorism and violence has spread throughout Western Europe, along with the economic burdens of failed integration.

We are not happy that time has proven us right, but we are happy… pic.twitter.com/kL85Qkyuic — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2025

Na rozdíl od Zelenského, z návštěvy představitelů USA rozhodně potěšena nebyla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová, která projev, v němž zazněla pasáž kritizující úpadek svobody projevu v Evropě, kritizovala. „Jak ten projev (Vance) posloucháme, tak to zní, že s námi snaží bojovat, a my s našimi přáteli nechceme bojovat,“ pronesla podle Reuters.



Spojenci by se dle Kallasové měli zaměřit na větší hrozby, jako je ruská agrese na Ukrajině.

A spokojen se směřováním politiky Donalda Trumpa a JD Vance není ani Trumpův viceprezident během jeho prvního funkčního období Mike Pence, jenž před lety během své návštěvy Mnichovské bezpečnostní konference směrem k Evropě ujišťoval, že USA i nadále „silně podporují NATO a budou neochvějně podporovat tuto transatlantickou alianci“.



Mezitím co JD Vance hovořil, pak Pence, který se s Trumpem rozešel po volbách v roce 2020, v deníku The Wall Street Journal uveřejnil článek kritizující postoj současné Trumpovy administrativy k Rusku. Souhlasil sice s tím, že Bidenova politika se scvrkla na to, že dala Kyjevu „jen tolik zbraní, aby neprohrál, ale nestačilo to na vítězství“, avšak zároveň se tázal, zda chce Trump „vyjednat mír se ctí, který přetrvá, nebo mír prostřednictvím slabosti, který odmění Kreml“. Vadí mu též, že Trump, „na rozdíl od ostatních“, směrem k Putinovi jako první činí ústupky.

Peace Through Weakness in Ukraine? Against Putin unlike everywhere else, Trump makes concessions first.- WSJ https://t.co/Vp5S3paSsE — Mike Pence (@Mike_Pence) February 14, 2025

