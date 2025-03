Vance prozradil, jak politici z Evropy v soukromí mluví o Zelenském

Americký viceprezident J. D. Vance v rozhovoru pro televizi Fox News vyložil svůj pohled na to, co se odehrálo v pátek v Oválné pracovně Bílého komu, kde spolu s prezidentem Trumpem diskutovali s přítomným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Zelenskyj děkoval za americkou pomoc prakticky každý měsíc od chvíle, kdy Rusové napadli Ukrajinu, od února 2022.

Vance také tvrdil, že se snažil situaci uklidnit a chtěl další rozhovor vést za zavřenými dveřmi, ale nakonec zaznělo, že se celá debata měla odehrát veřejně, aby americký lid viděl, jak se jedná.

„Prezident (Trump) stanovil své administrativě velmi jasný cíl. Chce, aby se zabíjení zastavilo. A já si myslím, že je velmi důležité, aby prezident Zelenskyj a samozřejmě také prezident Putin, oba přišli k vyjednávacímu stolu. A v tomto místě se jednání zcela rozpadlo,“ vysvětlil Vance. „Opravdu mě nezajímá, co o mně nebo o komkoli jiném říká prezident Zelenskyj. Ale projevil jasnou neochotu zapojit se do mírového procesu, o kterém prezident Trump řekl, že je politikou amerického lidu a jeho prezidenta,“ dodal.

Válka podle jeho názoru nemůže trvat věčně, protože Ukrajina nemá dost životů, které může nasazovat na svou obranu a Západ nemá ani dostatek zbraní a peněz, aby je stále posílal na Ukrajinu.

„Jediný realistický způsob, jak přivést tuto věc k urovnání, je cesta prezidenta Trumpa. Vyzýváme prezidenta Zelenského i prezidenta Putina, aby tuto cestu následovali,“ nechal se slyšet Vance.

Do kontrastu k prezidentu Trumpovi postavil exprezidenta Bidena, který „Vladimira Putina nazval všemi možnými jmény. A k čemu to vedlo? Vedlo to k válce“, naznačil Vance.

Bezpečnostní záruky, po kterých Zelenskyj volá, jsou podle Vanceho v tom, že pokud na Ukrajině budou působit americké firmy, firmy, které budou do USA odvážet ukrajinské vzácné horniny, Rusko si už nedovolí na Ukrajinu zaútočit.

„Pokud chcete skutečné bezpečnostní záruky, pokud chcete skutečně zajistit, aby Putin znovu nenapadl Ukrajinu, úplně nejlepší bezpečnostní zárukou je poskytnout Američanům ekonomické plusy v budoucnosti Ukrajiny,“ řekl Vance v rozhovoru. „To je mnohem lepší bezpečnostní záruka než 20 000 vojáků z nějaké náhodné země, která 30 nebo 40 let nevedla válku.“

Vance zdůraznil, že sice má pochopení pro vztek Ukrajinců, jejichž vlast je zničena, ale jedním dechem dodal, že o míru je třeba jednat s chladnými hlavami.

„S Evropany je potíž. Spousta z nich jsou našimi přáteli. Prezident Trump má skvělé vztahy s mnoha evropskými politiky. Já také. Ale je třeba, aby jednali realisticky. Nejhorší na tom všem je, že na veřejnosti evropští politici hrdě vypínají hruď a říkají, že budou Zelenského podporovat klidně dalších deset let. Jenže pak v soukromí zvedají telefon a říkají, že tahle situace nemůže trvat do nekonečna. A mně je lhostejné, co evropští politici říkají na veřejnosti. Pro mě je zásadní, co říkají v soukromí. A to, co musejí říkat prezidentu Zelenskému, je, že to nemůže pokračovat donekonečna. Krveprolití, zabíjení, ekonomická devastace, to vše zhoršuje situaci všech,“ pravil Vance.

A znovu vyzval všechny, aby vykročili na cestu k míru. Na cestu Donalda Trumpa.

