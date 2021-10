Vánoce na kyslíku v nemocnici pro 65+. Ludvík vypustil bombu

V první hodině Otázek Václava Moravce se střetli odcházející ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, jeho pravděpodobný nástupce v příští vládě Vlastimil Válek (TOP 09) a ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Rozebírali aktuální covidovou situaci. Ludvík zdůrazňoval, že je třeba rozlišovat osoby pozitivní a osoby nemocné. Poté vypustil bombu. „A pokud je někdo nenaočkovaný a je mu nad 65 let, tak bych mu doporučil, aby si sbalil kartáček a pyžamo a připravil se na to, že stráví Vánoce v nemocnici pod kyslíkem,“ zdůraznil Ludvík. Podobných bomb padlo ve vysílání víc.

reklama

Moravec začal tím, že poukázal na absurdní uvažování končícího premiéra Andrej Babiše (ANO).

„Absurdity volebního dění. Jednou z nich je úvaha o výměně ministra zdravotnictví 1. listopadu. Aniž by premiér Babiš svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha odvolal, nabízí křeslo ministra zdravotnictví profesoru Vlastimilu Válkovi přes sociální sítě,“ kroutil hlavou nad Babišem Moravec.

„Já to beru jako určitou nadsázku a určitou výzvu,“ začal vysvětlovat Vojtěch, jenž zdůrazňoval, že se Babišův kabinet nezříká odpovědnosti, kterou bezesporu stále má, ale vlády se teď budou střídat u kormidla a je třeba debatovat o tom, jak se bude v řešení covidových otázek jednat dál.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Profesor Válek označil Babišovu výzvu za vtip. „Já to bral jako pokus o komplikovaný vtip, kterému jsem úplně neporozuměl, protože já humoru pana premiéra ne vždy rozumím,“ smetl ze stolu Babišova slova Válek.

V tuto chvíli prý neví, zda bude, či nebude ministrem, protože poslední slovo bude vždy mít budoucí premiér Petr Fiala. „Já bych uvítal, kdyby ministryní byla žena, protože moje zkušenost je, že ženy často řídí ostatní lépe,“ pravil Válek

Pokud jde o covid, Válek zdůraznil, že nemluvil o lockdownu pro neočkované. „Možná je to v tom tisku takto napsané, ale já jsem to přesně takto neřekl,“ vysvětloval věty uveřejněné na serveru Novinky.cz. „Já jsem řekl, že musíme chránit především rizikové neočkované a těch cest, jak je chránit, je víc. Ale od lékaře také nemůžete čekat, že by řekl, že nebude lidi chránit,“ upozornil Válek. „To je to, kvůli čemu nespím a přemýšlím, jak to udělat, aby tito lidé neonemocněli a neumírali.“

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se dostal ke slovu Ludvík, zdůraznil, že je potřeba rozlišovat mezi člověkem pozitivním a člověkem nemocným. „Já mám problém s testováním ve školách, protože ty sice odhalí pozitivní, ale pozitivní ještě není nemocný. Já bych se jako ministr zaměřil na těch 250 tisíc nejrizikovějších lidí, protože to je časovaná bomba. Já bych třídy testoval ve chvíli, kdyby lehla celá třída s vysokými teplotami, ale jinak ne. Je to drahé,“ upozornil Ludvík. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17899 lidí

„A pokud je někdo nenaočkovaný a je mu nad 65 let, tak bych mu doporučil, aby si sbalil kartáček a pyžamo a připravil se na to, že stráví Vánoce v nemocnici pod kyslíkem,“ prohlásil Ludvík.

Zdůraznil, že ve Fakultní nemocnici Motol lékaři již nechtějí kvůli covidu omezovat jinou lékařskou péči.

Pane profesore, méně twitteru

Poté Adam Vojtěch rýpl do Válka. Osobně se prý s Válkem jedná dobře, ale jedna slabina tu je. „Bylo by lépe více komunikovat bez twitteru. My jsme poslali anticovid týmu data, my už jim je posíláme zhruba rok, ale pak jsme si na twitteru přečetli, že oni nemají žádná data,“ kroutil hlavou ministr Vojtěch.

Válek se okamžitě začal bránit. „Já jsem chtěl vědět, kolik testů máme? A kolik z nich je těch německých nejkvalitnějších? A kolik z nich je nekvalitních? Takhle jsem chtěl řadu dalších dat, abychom se mohli seriózně rozhodnout,“ zdůraznil Válek.

Vojtěch sdělil, že k dispozici je asi 2,6 milionů antigenních testů, a to testů kvalitních.

Varoval také, že na JIP mohou skončit, a teď také často končí, čtyřicátníci i padesátníci. Ti by se také měli naočkovat. Současná covidová situace podle něj není dobrá, ale není tak zlá jako v loňském roce touto dobou. „A to je právě díky tomu očkování,“ řekl ministr.

To, co se stalo loni? Katastrofa!

Válek v tu chvíli volal po spuštění očkovací kampaně „ode dveří ke dveřím“, a rovněž, aby se lidé obraceli na své praktické lékaře. „Musí být připraven také plán naočkovaní seniorů v domovech pro seniory. Ty je třeba co nejdříve přeočkovat třetí dávkou, protože oni mají dvě dávky vakcíny, ale teď už ta ochrana klesá. Já bych nechtěl, aby se v jakémkoli domově stalo to, co loni. To byla katastrofa,“ hřímal Válek.

Ludvík podotkl, že má příbuzné ve Varnsdorfu, čili v pohraničí, které je v České republice nejméně proočkované, a baví se s nimi o očkování. „To první, co oni vám řeknou, že znají někoho, kdo je stejně starý jako oni, má dvě dávky očkování, ale přesto leží v nemocnici s těžkým průběhem. Na to je odpověď jednoduchá. Přesně k tomu je určená ta třetí posilující dávka. S tou by v nemocnici neskončili,“ vysvětloval ředitel FN Motol.

A ten druhý argument podle Ludvíka je, že lidé, kteří covid prodělali, jsou chráněni a nemusí se očkovat. „Ono se nám v republice rozmohlo testování na protilátky. Ale – nevíte, jestli máte dostačující hladinu protilátek. Ono se může stát, že máte hladinu protilátek třeba 18 bodů, ale ona je ta ochranná hladina v té chvíli 50. Ty testy jsou v pořádku, ale ti lidé je blbě interpretují,“ vysvětloval Ludvík.

Adam Vojtěch poté znovu rýpl do Válka. „Teď budu možná trochu útočný, ale ta debata o protilátkách, kterou tlačil i profesor Válek, ta nám také odebrala pár procent očkovaných,“ zaznělo od ministra.

Válek přešel do protiútoku a poukázal na to, že stát tady přehlíží skupinu lidí, kteří nemoc prodělali, ale když šli po karanténě na covid test, už se jim ukázal jako negativní, takže tito lidé nemají v roce žádný papír, že nemoc prodělali. „Já bych ze sebe mohl udělat vašeho premiéra a číst ty e-maily od občanů, ale neudělám to, i když je mám,“ zlobil se Válek.

Poté se opět vrátil k očkování. „Já když mám vysoké protilátky a nechám se očkovat, tak si nijak neubližuji. Pokud má člověk vysokou hladinu protilátek a nechá se očkovat, tak má tu hladinu protilátek ještě vyšší. Ode mě nikdy a nikdy nic jiného nezaznělo,“ řekl jasně Válek.

Ministr Vojtěch s ředitelem Ludvíkem to vidí stejně a apelují na diváky, aby se šli očkovat, i když covid už prodělali.

Vojtěch s Ludvíkem se shodli také na tom, že už musí skončit testování na covid hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ludvík zopakoval, že je to drahé. „Ty náklady tečou jak Niagara,“ hřímal ve studiu Ludvík s tím, že hrazené testy stojí miliardy korun, které by bylo mnohem lepší využít u dětských pacientů, u onkologických pacientů a u jiných nemocných, kterým by mohl pomoct velmi drahý lék, na který ale pojišťovny nebudou mít peníze. Proto musí skončit hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění.

Válek doplnil, že tuto otázku by řešil zřízením speciálního fondu ve státním rozpočtu, z něhož by se tyto testy eventuálně hradily. „Protože prostě není možné, aby člověk se vzácným onkologickým onemocněním soutěžil o peníze s někým, kdo se chodí testovat,“ řekl Válek.

Kybernetické útoky? Další katastrofa!

Vojtěch kontroval, že to jsou stále jedny a ty samé peníze ze státního rozpočtu. „Já se rád podívám na tu debatu, jak bude profesor Válek přesvědčovat ministerstvo financí o tomto fondu,“ zaznělo od Vojtěcha.

Miloslav Ludvík by byl zřízení takového fondu nakloněn s tím, že po vyřešení covidu by bylo možné tyto peníze využít na obnovu nemocnic, které jsou mnohdy ve velmi špatném stavu. „Rozdíl není v tom, jakou zdravotní péči poskytujeme ve srovnání se Západem. Rozdíl je v tom, kde je poskytujeme,“ zaznělo od Ludvíka.

Válek připomněl, že nemocnice by měly dostávat peníze i na obranu před kybernetickými ú)toky. S penězi na obranu před těmito útoky se dosud nepočítalo a podle Válka byly dopady těchto útoků na tři nemocnice katastrofální. Je s tím třeba začít něco dělat. I na to by se podle Válka dal využít speciální fond, o němž mluvil.

Válek hřímal ve studiu: Ale tohle je kompletně cash!

Moderátor Moravec poté přehodil výhybku ke zdravotnímu připojištění, o kterém uvažuje koalice SPOLU. Válek upozornil, že komplexní manažerské onkologické prohlídky si lidé platí sami. „Ale ty jsou kompletně cash!“ vykřikl ve studiu Válek.

Všichni tři hosté se shodli na to, že obecné preventivní prohlídky mají zůstat pro pacienty zdarma, čili hrazené z veřejného zdravotního pojištění – a některé nadstandardy by si lidé mohli platit. Ludvík však ihned upozornil, že ďábel tady bude skryt v detailu, protože zdravotnictví nemůže poškodit některé pacienty tím, že by jim poskytlo méně kvalitní péči jen proto, že si to tito pacienti nemohou dovolit.

Psali jsme: Nechat si „napíchat sr*čky“? Babiš uklidňuje mladého občana: Já si dal třikrát Pozor, půjdou po zdravých. Vojtěch patří k soudu, šíří nenávist, říká Tomáš Vyoral Prezident Václav Klaus: Pirát ministrem zahraničí, to je konec světa. Rozbourá vztahy s půlkou zeměkoule Podněcování k nenávisti. Novinář Etzler si vytweetoval trestní oznámení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.