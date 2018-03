Vášáryová se rozjela u Drtinové: Fico. Mafie. Slovensko by mělo být na pozoru i před Českem. Odmítli jste radar v Brdech, to mě šoklo

Někdejší politička, diplomatka a herečka Magda Vášáryová se v rozhovoru s Danielou Drtinovou vyjádřila k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Rozesmálo ji, když premiér Fico vyskládal na stůl milion eur jako odměnu za informace vedoucí k dopadení vrahů. Takhle nějak by si podle Vášáryové počínala spíš mafie než politici. Ukazuje se prý, že Fico nemá zemi pod kontrolou. Možná je někým vydírán. Poměrně kritická byla Vášáryová i k české politické situaci.

Magda Vášáryová před kamerami internetové televize DVTV konstatovala, že udělá všechno pro to, aby smrt těchto dvou lidí nebyla marná. Lidé podle někdejší političky musí cítit, že stát je jejich a že si oligarchové nemohou dělat se Slovenskem, co se jim zlíbí. Aby se to podařilo, tak je podle Vášáryové třeba ovládnout své emoce, zachovat si chladnou hlavou a řešit tuto situaci věcně. „Já bych všem radila, i vám tady v České republice, udržte, prosím vás, emoce,“ uvedla dáma.

Na prvním místě bychom se prý měli zeptat, zda slovenské tajné služby dělají svou práci dobře. Stejně tak je třeba analyzovat data, která nasbíral Ján Kuciak, aby se celé vyšetřování nezaměřovalo jen na italskou mafii. Může se totiž ukázat, že se Ján Kuciak dotkl i jiných témat.

Podle Vášáryové se ukazuje, že slovenští politici ztrácejí půdu pod nohama. A nejen politici. Generální prokurátor hrozil, že kvůli vraždě Jána Kuciaka rozpoutá na Slovensku peklo. Vášáryová má za to, že hlavu ztrácí i premiér Fico.

„Pan premiér Fico vyloží milion euro,“ začala Vášáryová, ale v tu chvíli se neudržela a začala se počinu slovenského premiéra smát. „Toto je mafie,“ dodala za pár vteřin. „Pochopila jsem, že už i ty spindoktoři okolo pana Fica ztratili nervy. (...) Nebo si řekli, že ty jeho voliči se budou celou dobu dívat jen na ty peníze a nebudou poslouchat, co se vlastně děje,“ předestřela Vášáryová jednu z možností. „Byl to velmi nešťastný krok,“ zdůraznila. Teď se ukáže, jestli Fico dokáže tu situaci ustát, zda bude muset někoho obětovat a tak podobně. V tuto chvíli ale Fico prý nemá Slovensko pod kontrolou. „Já si kladu i otázku, zdali pan Fico není rukojmím někoho,“ uvedla varovně.

Vůbec nejhorší by bylo, kdyby tuto situaci zneužili političtí radikálové.

Pokud se ukáže, že smrt Jána Kuciaka souvisí s italskou mafií, bude namístě se podívat po tom, proč ti lidé nebyli souzeni a případně odsouzeni dřív. „Slovenští novináři mají spoustu věcí ve svých počítačích. To víme. Akorát jim to nedávalo smysl, nebo brzdili šéfredaktoři, že teď ne, teď se to nehodí a podobně,“ pokračovala v popisu situace Vášáryová.

Určitou roli prý může sehrát i prezident Andrej Kiska, který prozatím mlčí. Podle Vášáryové možná čeká, až opadnou emoce, až se situace zklidní a jeho hlas bude o to víc slyšet.

Slovensko by se podle Vášáryové mělo mít na pozoru ještě před jednou věcí, přesněji řečeno před některými zeměmi – před Českem, Polskem, Rakouskem a Ukrajinou. To jsou sousedé Slovenska, kteří kráčí neblahým směrem. Na Ukrajině je dokonce válka. Vášáryová má obavy, aby se Slovensko nenechalo strhnout na polskou nebo českou cestu, kde mnozí politici kráčejí ne zcela ústavními cestami. Zvolili jsme si prý na Hradě Zemana a v Parlamentu koblihy.

„Musím říct, že jestli mě něco šoklo v životě, tak to bylo odmítnutí radaru tady v Čechách. A pokud se vy nebudete věnovat analýzám, proč se toto děje v České republice... Já už jsem to tady jednou řekla a sesypali se za to na mě lidi na Facebooku. Musíte si klást otázku, proč se chováte tak, jak se chováte od roku 1948 nebo 1946,“ řekla Vášáryová.

Nakonec přidala pár slov na adresu Ruska. Tato země má sice sílu rozkládat své okolí, ale jinak je ekonomicky pořád hodně slabá. Rusku se daří jen při šíření dezinformací, kterým řada lidí věří. Jistě se najdou lidé, kteří věří, že země je plochá, ale to podle Vášáryové nejsou lidé, kteří budou mít vliv na chod země. Důležitější je postoj. Vášáryová si je vědoma toho, že teď je v módě na elity nadávat, ale odmítá to dělat.

