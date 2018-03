Vaše babičky hajlovaly! Magda Vášáryová se vyjádřila k aktuální situaci

U našich východních sousedů to vře. O slovo se po týdnu mlčení přihlásil slovenský prezident Andrej Kiska a řekl své k vraždě Jána Kuciaka. Když slovenský premiér Robert Fico a předseda parlamentu Andrej Danko zaregistrovali, že se prezident chystá promluvit, také přispěchali se svými projevy. A tím to pořád ještě nekončí. O slovo se totiž hlásila také bývalá slovenská herečka, diplomatka a politička Magda Vášáryová. Nahlédněte.

Slovenský premiér Robert Fico čelí opravdu velkému problému. Po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky vyrazily do ulic slovenských měst tisíce lidí s úmyslem dát najevo, že jim vražda dvou mladých lidí není lhostejná. Mnozí účastníci si také nesli transparenty, na kterých naznačovali, že je cosi shnilého ve státě slovenském. Občané také naznačovali, že je premiér propojen s mafií.

Anketa Měl by Robert Fico odstoupit? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 4578 lidí

O tom, že je cosi shnilého ve státě slovenském, mluvil ve svém nedělním projevu i prezident Andrej Kiska. Prezident volal dokonce po předčasných volbách anebo alespoň po výrazné rekonstrukci vlády. Kiska prý se svým vystoupením týden čekal, aby dal prostor politikům k jednáním, jenže teď vidí, že nejednají, že se žádná rekonstrukce vlády nechystá a vše má běžet při starém, což se Kiskovi jeví jako neudržitelné.

Někdejší politička Magda Vášáryová prezidenta za jeho vystoupení pochválila a na sociální síti Facebook napsala, že si přeje takového prezidenta, který bude jednat a nechce na nejvyšším politickém postu nějakou marketingovou figurku.

Po Kiskovi vystoupili také předseda slovenského parlamentu Andrej Danko, který prohlásil, že si přeje, aby byli potrestáni objednavatel vraždy a vrah Jána Kuciaka. „Ukamenujme je společně,“ požádal Danko v nedělním projevu, „ale až budou k dispozici jasné důkazy,“ dodal obratem. žádal Slováky, aby nechali pracovat odpovědné orgány a snažili si vytvořit atmosféru, která napomůže vyřešení případu.

V podobném duchu promluvil i slovenský premiér Robert Fico. I on požádal Slováky, aby nechali pracovat policii a přislíbil, že vláda udělá všechno, co bude moct, aby policie měla k vyřešení případu vše co bude potřebovat. Sdělil také Slovákům. že slovenští policisté spolupracují s českými kolegy, s britskými kolegy, s italskými kolegy, ale i s americkou FBI. Fico také odmítl politizaci případu. Kisku obvinil, že svým projevem nejednal v souladu se zájmy Slovenské republiky a že jeho projev nebyl nejspíš napsán na Slovensku. Tiskový mluvčí prezidenta Ficovi obratem vzkázal, že projev opravdu vznikl na Slovensku.

A tady se znovu přihlásila o slovo Magda Vášáryová. „Není třeba se vzrušovat tím, co říkali Fico a Danko. Podívala jsem se do zahraničních novin. Citují prezidenta,“ podotkla.

Ve zmíněném týdnu se toho stalo ještě víc. Policisté zadrželi několik osob podezřelých z vraždy Jána Kuciaka a většinu jich už zase propustili. Server slovenského deníku SME přinesl informace o tom, že Robert Fico odmítl zrušit oslavu Mezinárodního dne žen v Bratislavě. Navzdory tomu, že byli zavražděni dva mladí lidé. Fico na oslavách MDŽ sliboval, že jeho sociálnědemokratický Smer vyhraje i další volby. A lidé mu tleskali.

Když to viděla někdejší politička, diplomatka a herečka Magda Vášáryová, neudržela se a na sociální síti Facebook napsala i k této události pár řádek. Podotkla, že babičky žen, které dnes poslouchají Fica, poslouchaly kdysi Jozefa Tisa, prezidenta nacistického štátu. A maminky nábožně naslouchaly Vladimíru Mečiarovi, takže se vlastně nic moc nezměnilo. Jen každá generace nábožně poslouchá někoho jiného.

„Starší ženy rády přijdou a převezmou si růže. Už nehajlují jako jejich babičky a nechodí v krojích jako když se obdivoval Tiso. Jen nevím, jestli nosí Ficovu fotku v modlitební knížce jako jejich matky Mečiarovu,“ podotkla Vášáryová.

Sluší se připomenout, že Vladimír Mečiar v časech své největší slávy pořádal obří mítinky v bratislavských Pasienkách. Mečiar tehdy promlouval k davům seniorů. Především ženy ho zaujatě poslouchaly a na patřičných místech dojatě plakaly. Mečiar se jim odvděčil tím, že jim nabídl pár kapel, lidové tance a dočkal se za to hlubokého obdivu. Jeho popularita se tehdy pohybovala okolo 40 procent.

To byl však teprve začátek. Někdejší diplomatka také připomněla zprávu slovenského časopisu Trend, podle které se na místě vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky pohyboval také policista nepřímo napojený na jednoho z údajných slovenských oligarchů Norberta Bödöra. O obchody Norberta Bödöra se prý zajímal i Kuciak. Oním policistou, který se pohyboval na místě činu, nebyl nikdo jiný než šéf slovenské protikorupční jednotky Róbert Krajmer, do jehož působnosti vraždy nepatří. „Tato fakta je třeba neustále připomínat, aby nevyvanula,“ napsala k tomu Vášáryová.

Roberta Fica vnímá někdejší diplomatka a neúspěšná prezidentská kandidátka Vášáryová jako člověka, kterého si vytipovali slovenští privatizátoři, když hledali náhradu za Mečiara. Chtěli si udržet moc a vliv, ale viděli, že Mečiarova hvězda zapadá. Tak se přeorientovali na Fica. Vášáryová si jen není jistá tím, jestli si ho tito privatizátoři vybrali, nebo se jim sám nabídl. Tito privatizátoři údajně profitují ze spolupráce s Ficem a čerpají evropské dotace.

Vášáryová si však klade otázku, koho si privatizátoři vyberou, pokud teď Fico kvůli vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky padne. „Zatím jsem nečetla ani neslyšela úvahy o tom, co udělají hybatelé na Slovensku teď. Chtějí to ještě chvíli udržet a horečnatě hledají nového ředitele, nebo už propadli trudomyslnosti jako Fico? ... Nedovolila bych si je vynechat při náčrtu dalšího vývoje na Slovensku,“ podotkla Vášáryová.

Psali jsme: Rozpad ČSSD? Erik Best na kameru rozebral, kdo stojí za Hamáčkem, Zimolou a Chovancem a co to znamená Tohle nebylo napsáno na Slovensku! Udeřil Robert Fico na prohlášení Andreje Kisky. A tvrdě dal najevo, že... Kiska to v televizi odpálil. Žádá zásadní rekonstrukci vlády, nebo budou předčasné volby Vášáryová se rozjela u Drtinové: Fico. Mafie. Slovensko by mělo být na pozoru i před Českem. Odmítli jste radar v Brdech, to mě šoklo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp