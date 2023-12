Vazba za verbální delikt. Lidé se vážně bojí mluvit. Advokát Suchý natvrdo popsal, jak to dnes chodí

Karolina Stonjeková se v pořadu Karol Live setkala s advokátem Radkem Suchým. Řeč byla zejména o svobodě slova. „Dneska se trestá nesouhlas s politikou vlády, nesouhlas s některými názory, které by měly být těmi pravými a jedinými na otázky, které nás tady trápí, a na společenské události, ať už je to válka na Ukrajině, ať už je to migrace a podobně,“ sdělil mimo jiné Suchý.

reklama

To, zda svobodu slova máme, nebo nemáme, je podle Radka Suchého subjektivní. „Já ji třeba mám, protože se nebojím říkat to, co si myslím. To za prvé. Není však možné si nevšimnout, že spolu s ostatními svobodami dostává svoboda u nás v poslední době celkem na frak a začíná jí ubývat, i když je to salámovou metodou a mnoho lidí si toho možná ani nevšimne. Možná je to ani nezajímá. Je to prováděno sofistikovanější formou. Skutečně tu svobodu podle mého názoru postupně ztrácíme,“ sdělil Suchý, přičemž on sám ji považuje za nejdůležitější.

„Ta společenská atmosféra, to, co se děje i v soudnictví, které mi je nejblíž, tak směřuje k tomu, že každý si u nás vytváří jakousi omezenou svobodu sám v sobě,“ dodal Suchý. Česká soda by se dnes už podle Suchého nenatočila.

„Lidé skutečně se bojí vyslovovat své názory. Důvod je ten, že každý, kdo má odlišný názor, který není v souladu s tím nástrojem mainstreamovým, s tím jakoby většinovým, tak je svým způsobem ostrakizován a nálepkován. Je označován přinejmenším za dezoláta, ruského švába, nácka a přinejhorším může být trestán za šíření poplašné zprávy nebo za popírání genocidy a podobně,“ dodal Suchý.

Radek Suchý ve vysílání hovořil o kauze kolem Ladislava Vrabela.

„Ladislav Vrabel se v jednom ze svých přenosů zmínil, v rámci referování o nákupu nějakých zbraní ministryní Černochovou, o tom, že prakticky, když budeme nakupovat stíhačky F-15, tak jsou to stíhačky, které jsou schopny nést jaderné zbraně. Jestliže bude nějaký jaderný konflikt, tak prakticky budeme do toho nějakým způsobem zapojeni. A s nadsázkou, jako by to řekl asi každý, tak vyzval lidi a řekl jim: Tak jestli chcete válku, jestli chcete, abychom napadli Rusko a oni to opětovali, tak seďte doma na zadku. A tato věta se stala trnem v oku orgánů činných v trestním řízení,“ poznamenal Suchý. Vrabel podle něj pobývá po většinu roku v Srbsku, zadržen byl po jedné z demonstrací v Praze policisty.

„Zadrželi ho z těch důvodů, že měli obavy, že by odjel do zahraničí. A to kvůli takovému nesmyslu, který je pouze přečinem, za který se ukládají nízké tresty. Nebyl vůbec žádný důvod k tomu, aby ho zadrželi. Takže oni ho zadrželi, dali ho na celu předběžného zadržení, nedostal předtím žádnou výzvu, nevyhýbal se soudu ani policii. Oni pak argumentovali tím, že měli z novin informace, že se vyhýbá insolvenčnímu soudu. Ale tam například bylo vše řádně omluveno. Já jsem tehdy byl v přírodě, ve večerních hodinách jsem za ním dorazil a tam bylo připraveno, že ho vezmou na vazbu. To je naprosto neuvěřitelný. Kvůli verbálnímu deliktu, že ho vezmou na vazbu?“ ptal se Suchý. Skončilo to nakonec soudem a uložením peněžitého trestu ve výši 10 tisíc korun.

„Dneska se trestá nesouhlas s politikou vlády, nesouhlas s některými názory, které by měly být těmi pravými a jedinými na otázky, které nás tady trápí, a na společenské události, ať už je to válka na Ukrajině, ať už je to migrace a podobně,“ sdělil Suchý.

Psali jsme: Pálíte kukuřici? Gazdík nastoupil na Babiše a lidovce, vysmáli se mu Washingtonský institut o ruské válce: Říkají „obrana“, ale myslí útok Premiér dal přednost kravám. A Milionu chvilek. Právník Dostál vidí už jen obrovskou ostudu Po útoku Hamásu se válka opět rozjíždí. Peklo na zemi, varuje úředník OSN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE