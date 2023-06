Vážený pane idi*te generále Pavle… Na Slovensku se šíří VIDEO. Natočila ho známá tvář

MONITORING SÍTÍ „Všichni Rusové žijící na Západě by měli být sledováni.“ To řekl prezident ČR Petr Pavel v polovině června při rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. O více než týden později se výrok začal přetřásat v zemi pod Tatrami. Slováci českou hlavu státu nazývají panákem, slouhou, ztopořeným generálem, chrapúněm. Například populární politický analytik Ján Baránek tomu věnoval celé video.

„Žasnu, co tito lidé ze sebe dokážou dostat. To je normální fašismus. Selektovat lidi dle národností a vystavit je represím nebo sledování, to je fašismus,“ říká ve svém aktuálním videu známý slovenský politický analytik a aktivista Ján Baránek. Video už zhlédly desítky tisíc lidí a ve svých komentářích vyjadřují jeho tvůrci hlavně podporu a souhlas.

Co řekl Pavel

Český prezident Petr Pavel ve videorozhovoru vedeném v angličtině pro Rádio Svobodná Evropa řekl: „Všichni Rusové žijící na Západě by měli být sledováni mnohem víc než v minulosti, protože jsou to občané země, která vede agresivní válku.“ Když padl dotaz, jak by takový dohled měl vypadat, prezident upřesnil: „Měli by být pod dohledem bezpečnostních služeb.“

Co říká Baránek

Ve svém aktuálním videu, které se stalo už krátce po zveřejnění velmi populárním, jede politický analytik Ján Baránek v autě a rozčiluje se: „Tento panák či šílenec, který zastává post českého prezidenta, dnes vytáhl podobnou kartu. Na našem území jsme za komunistů neměli nějakou větší skupinu lidí z USA, ale měli jsme třeba karpatské Němce, které ani ti komunisté nijak zvlášť nemonitorovali. Německá spolková republika ale byla tehdy členem Severoatlantické aliance.“

„Samozřejmě, že jsou skupiny lidí pod zvýšeným dohledem tajných služeb. Mohou to být skupiny, které inklinují k terorismu, hlavně v západní Evropě skupiny muslimů, kteří podléhají radikalizaci v mešitách. Ale ani tito muslimové nejsou jen Saúdové nebo jen Iráčané. Jsou to vyznavači víry a mohou být různých národností, třeba Kuvajťané a tak dále. Ale tady se bavíme o filtru podle národností. A to jsme zde měli za Hitlera. To udělali Američané Japoncům, což je černá skvrna na novodobé historii USA, a sami Američané to tak vnímají,“ zmínil dál.

A dodal: „A tenhle ‚chrapúň‘... On je prezidentem členské země NATO a EU a tento vagabund, vygumovaná hlava, tenhle ‚chrapúň', poví něco takového. Koho budou sledovat. Rusů žije v Evropské unii osm set tisíc anebo kolik a další statisíce odešly, když Rusové vtrhli na Ukrajinu, a na základě čeho a jak si to představuje…“

Také zmínil: „On ten blb hovořil o těch internačních táborech, které byly v USA pro Japonce. On to dal za příklad. Chápu, že je válka a on to odůvodňuje jako cenu za válku. No, vážený pane idiote generále Pavle… To je fašismus a vy se nestydíte jako hlava státu členské země EU něco takového vypustit z huby… Vám se to zdá normální? Možná v té vaší pomatené vojenské hlavě to je normální, ale tohle není normální, to není demokracie... Nejhorší na tom je ticho, které nastalo. Neslyším teď nevládky vřískat o možném porušování lidských práv v Evropě...“

Co říkají diváci

Pod videem je nespočet příspěvků a jen pár z nich se vyjadřuje k Baránkovi kriticky. „Nejstrašnější na tom videu je fakt, že každé vaše slovo je pravdivé,“ píše mu jedna divačka.

V komentářích se objevují věty jako „Co byste chtěli od ztopořeného generála, který už v minulosti vyměnil červený kabát za modrý. Kdo je u moci, tomu tento zelený panák posluhuje. Sluha a převlékač kabátů. Asi taková je to servilní balerína.“ Anebo „Neoliberální chátra nepozná hranice. Bývalý komunistický režim byl jen lehký vánek.“

Jiná posluchačka česky napsala: „Je mi za Pávka hodně stydno. Dvojitý agent bez jakéhokoliv pocitu sounáležitosti s národem. Jak říkáte – chrapúň, hnus. Zelená guma bez jakéhokoliv svědomí. Držím Vám palce a úspěch v nadcházejících volbách.“ Ján Baránek totiž v zemi pod Tatrami založil na začátku roku novou politickou stranu Zdravý rozum, která se však nadcházejících voleb ještě nezúčastní.

Předčasné parlamentní volby se na Slovensku budou konat v sobotu 30. září.

