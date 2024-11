Vážné. Fialovi se vysmál už i Jan Kraus

Premiér Petr Fiala rozdmýchal celospolečenskou debatu svým prohlášením, že když mu voliči dají další čtyři roky vládnutí, české platy dorovnají platy v Německu. Tato slova se okamžitě stala terčem kritiky, ba dokonce posměchu, a to jak od opozičních politiků, ekonomických expertů, tak i lidí ze showbyznysu.

Naposledy se k tomu na rádiu Frekvence 1 vrátil moderátor Jan Kraus. „Já myslím, že se potvrdilo, že Fiala je nezpůsobilý, minimálně v ekonomii. Já bych řekl, že ve vícero věcech, ale v ekonomii rozhodně,“ zhodnotil Kraus.

„Jako není to možný, ale pokud by tomu někdo věřil, měl by se podívat na ten současný rozdíl. Kdybychom měli plnit ty bludy, které pak Fiala vykládá, tak bychom museli růst o 25 % ročně, a to i veřejná správa, státní zaměstnanci, aby se ten průměr zvednul. To je nad síly ekonomiky téhle země a o tom nemá cenu mluvit, to je blud,“ má jasno Kraus.

Fiala navíc takových bludů prohlásil už celou řadu. „On těch bludů má hodně a já si myslím, že on nelže, on si to myslí, což je ještě horší diagnóza. Taky se mi líbí třeba ty bannery: ‚Zrušili jsme závislost na Rusku‘. No tak plyn bereme z Ruska, ropu z Ruska a říkáme tomu slovenský plyn. Slováci těžej plynu asi 0,3 promile, no je to nutellaman. To je příběh nutelly, je to laboratorní člověk, já bych ho neposlal ani na poštu,“ prohlásil Kraus se smíchem.

Kraus tvrdí, že politika nejen v Česku je už úplně vyčerpaná. „Mě politické programy ani nezajímají, to je nebe na zemi, po celém světě, pak je levice a pravice, to už zastaralo. Teď máme ty progresivisty, to je extrémní levice a pak liberály, kteří přestali být liberální a jsou uzurpační, povýšení, agresivní, je to taková městská chátra, která se tváří povýšeně. A pak máme tu pravici, která taky neví, čí je, kde je a ty mají zase ty svoje extrémisty,“ zhodnotil politickou situaci Kraus.

„Já už se u politiků vlastně koukám jen na nějaký intuitivní, pragmatický pohled, na banální plnění úkolů, jako co ten člověk je schopen zařídit. Ať neslibuje nějaký velkolepý plány, mně stačí, když zařídí, že ten stát bude nějak zhruba dobře fungovat, nebo že ten politik bude relativně dobře rozumět té svojí pozici. Mně vlastně stačí, když ten politik není úplně dezorientovaný a těch v Česku teda moc není,“ je přesvědčený herec.

Politiky proto označuje za laboratorní lidi, kteří vůbec nevědí nic o reálném světě venku. „To jsou prostě laboratorní lidi, já to srovnávám s laboratorní myší. To jsou myši, které ihned zahynou, jakmile je pustíte ven z té laboratoře. A ti lidi jsou stejní, oni by měli mít sociálního asistenta, aby jim třeba poradil, jak se vůbec nastupuje do tramvaje,“ dodal pobaveně Kraus.

Kraus přitom před lety patřil mezi nejhlasitější kritiky mocenského dua Miloš Zeman/Andrej Babiš a volal po demokratizaci politiky. Například v roce 2016 Zeman k nevoli některých veřejných osobností odmítl udělit státní vyznamenání Jiřímu Bradymu, přeživšímu z koncentračního tábora a příbuznému ministra kultury Daniela Hermana. Jan Kraus tehdy ve své show uspořádal sérii krátkých poselství k výročí svátku ustanovení republiky a pozval více než 40 osobností, mezi nimi Jana Rumla, Michaela Kocába, Táňu Fischerovou, Helenu Třeštíkovou či Báru Štěpánovou. A začala kanonáda směrem ku Hradu.

Kraus prohlásil, že svátek je letos obzvlášť důležitý. „Abych řekl za sebe upřímně, mám starost o demokratický vývoj v naší zemi. Já si nepřeju nic jiného, než abychom byli demokratická, tolerantní země, pokud možno prosperující,“ pravil a dodal, že mu přišlo jako dobrý nápad obvolat významné osobnosti politického a společenského života a dát jim možnost říct jednu či dvě věty ke svátku republiky. Jak vidno, Kraus není spokojen ani se současnými vládními „demokratickými“ stranami, jak samy sebe rády nazývají.

