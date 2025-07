„Migrantům nakopeme zadek.“ Polská domobrana na hranicích

Polská vláda Donalda Tuska rozhodla o obnovení hraničních kontrol s Litvou, a především s Německem. Vláda ve Varšavě oznámila, že kontroly na hranicích byly obnoveny především v reakci na fakt, že Němci uplatňují kontroly celé měsíce. Polská odnož BBC připomněla, že k obnovení kontrol na hranicích došlo od pondělí 7. července.

Podle údajů německé policie, které citoval polský investigativní žurnalistický web OKO.press, tvořili loni zhruba třetina lidí, kteří dorazili na polsko-německou hranici po příjezdu z Běloruska, Afghánci.

Další největší skupinou byli Syřané s 19 %, následovaní Somálci s 12 %, Íránci s 5 % a Indové se 4 %.

V této situaci část polských občanů vzala ostrahu hranic do vlastních rukou. Jeden z mužů byl ochoten promluvit i na mikrofon.

„Chráníme hranice. Copak nevidíte, co se děje v naší zemi? … Do naší země vstupujete na vlastní nebezpečí,“ zahřměl do kamery. Svým postojem přitom dával jasně najevo, že každému nelegálnímu migrantovi, kterého potká, nakope zadek.

Skupina mužů za ním, která své tváře ukrývala za maskami, to podle všeho viděla stejně.

??BREAKING: Polish citizens defending the Polish border ERUPT:



"We are defending the Polish borders. Anyone who enters will get their ass kicked! So to all you pseudo-engineers, enter at your own risk!" pic.twitter.com/VOEQSHXKuE