Ve stínu brexitu se prý v Británii dějí strašné věci. Šikana, zatýkání, vyhazovy z práce...

Jako první podle Kurase stojí za zmínku Dr. Andrew Dunn, který coby přednášející sociální vědy byl vyhozen z lincolnské univerzity za kombinaci několika trestuhodných činů. V komunálních volbách PRÝ kandidoval za Stranu nezávislosti UKIP a napsal publikaci vyslovující názor, že někteří nezaměstnaní zůstávají na podpoře proto, že zpohodlněli, jsou vybíraví a nechce se jim dělat ledajakou práci.

Neuvedl prý sice konkrétně, koho tím myslí, ale protože v téže době vyšla statistická zpráva vládní komise společenské mobility uvádějící, že jen 18,9 % britských muslimů ve věku 16-64 je v zaměstnání, musel být logicky v podezření z rasismu. „I když se mu to nedá dokázat, vyhodit ho pro jistotu nemůže nikomu ublížit. Na přednáškách, seminářích a v publikacích dr. Dunn vyslovoval, jak sám přiznává, různé „anti-politickokorektní názory“. A že tedy jeho vyhazov byl motivován ne profesně, nýbrž politicky, a je tedy porušením akademické svobody a občanských práv,“ upřesnil Kuras.

Dunn se proti neoprávněnému vyhazovu odvolal k soudu, a prohrál. Za všimnutí zde prý stojí dvě pikantnosti. Britský soudce se domníval, že politická korektnost a pravda jsou synonyma. A že vyslovovat jiné názory než ty „korektní pravdivé“ je už i na akademické půdě trestné.

Dále jeho pozornosti neušla ani příhoda, kdy James Goddard, jeden z lídrů žlutovestových protestů, byl zatčen šestičlennou policejní četou pro podezření ze spáchání trestného činu „rušení veřejného pořádku“, když v demonstraci na podporu brexitu vynadal anti-brexitové poslankyni žádající nové referendum do „nacistů“ a „lhářů“. „Pikantní je na tom to, že policii by to samotnou nenapadlo, dostala podnět předsedy parlamentu a stovky poslanců, kteří věří, že vynadat poslanci do nacistů a lhářů by mělo být trestné,“ upřesnil a doplnil, že ani poslankyně, ani nikdo jiný přitom neutrpěli žádnou tělesnou újmu a „trestný čin“ byl pouze verbální.

Jako další pikantnost spisovatel zmínil Studentskou unii univerzity v Canterbury zastupující dvacet tisíc studentů, která zakázala vyhláškou „Fancy Dress Guidelines“ kostýmy kovbojů a indiánů a podobných „etnických, kulturních, genderových, neschopnostních nebo sexuálních stereotypů“ jako „rasistické a urážlivé“. Též zakázáni jsou prý křižáci, izraelští vojáci, sebevražední teroristé, prorok Mohamed a Harvey Weinstein. Důvodem je prý dát studentlm sílu být kreativní a přitom se všichni cítit vítaní a bezpeční.

„Mark McLachlan z městečka Houghton-le-Spring je viněn z rasismu za to, že v místní škole protestoval proti domácímu úkolu své dcery s námětem ‚dopis mým rodičům o tom, jak konvertuji na islám‘,“ pokračoval se zprávami Kuras a dodal, že škola mu přátelsky vysvětlila, že dodržuje celostátní normy náboženského vzdělávání.

Rovněž se pozastavuje i nad nedávnou zprávou, že policie v západním Yorkshiru zavádí do policejních uniforem hidžáb, aby „zajistila, že reprezentujeme komunity, jimž sloužíme“ a získala do svých řad „více etnických uchazečů“.

„Zločinnost se za rok zvedla o 11 %, ale počet souzených případů klesl o 7 % na nejnižší číslo od roku 1970, kdy se začínaly dělat statistiky. Šéf Policejní federace John Apter přiznal, že na stíhání některých trestných činů už nejsou kapacity, ‚veřejnost už trpí a bude trpět víc a víc‘,“ všímá si dalších důležitých informaci Kuras a dodová, že ministr spravedlonsti David Gauke to však vysvětluje „pouze zlepšením záznamů“. Kyselinové útoky do tváře dostoupily průměru patnácti týdně, útoky nožem jsou několikanásobně častější.

Jako další informace z titulků britských médii zmiňuje například, že Sentencing Council for England and Wales navrhuje až šestileté vězení za veřejné šíření urážky „rasy, pohlaví, neschopnosti, věku, víry, těhotenství a mateřství a genderové změny“. „Do této kategorie patří uvádění islámu do spojitosti se znásilňováním britských puberťaček,“ zdůrazňuje. Džihádisté vracející se do Británie jsou prý převychovávání nabídkou obecních bytů.

Další věcí, kterou zastiňuje brexitové šílenství, je fakt, že vojákům kritizujícím náborové video za 1,6 milionu liber z armádního rozpočtu – llákající do armády etnické menšiny scénou muslimského vojáka uprostřed bojové situace, klekajícího na kobereček a vystrkujícího zadek na Alláha, zatímco spolubojovníci trpělivě čekají – hrozí disciplinární tresty.

Kromě toho také v Labouristické straně prý pokračuje tažení ultralevicových corbynistů vedených trockistou Milnem a čistka členů vyslovujících nesouhlas s Corbynovou politikou a antisemitismem. „Na protest proti ní ze strany vystoupil dlouholetý poslanec Frank Field. Průzkumy preferencí však naznačují, že Labour by mohla vyhrát případné brzké volby.“ dodává Kuras.

Připomíná také, že verbální i fyzické napadání židů se blíží 1400 případům ročně a třetina britských židů vyslovuje obavy o svou budoucnost a uvažuje o emigraci. Nebo že o politický azyl v USA požádal britský internetový žurnalista Milo Yiannopoulos s vysvětlením, že od té doby, co se veřejně pojmenoval „Gay Conservative“, zažil ze strany britských muslimů tolik útoků, že se bojí o život.

„To jen tak co se našlo bez hloubkového hledání na špičce ledovce,“ uzavirá Kuras se slovy, že se nabízí spíše otázka, zda jakákoli forma brexitu ještě dokáže zachránit britskou demokracii, nebo zda už není úplně lhostejné, jak nakonec dopadne.

