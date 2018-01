Ve středu bude nejspíš veselo. ODS a Piráti chtějí do jednání o důvěře vládě hodit vidle

Ve středu by měli poslanci hlasovat o vyjádření důvěry či nedůvěry menšinovému kabinetu Andreje Babiše. Celý proces se ale může notně protáhnout. ODS a Piráti plánují, jak do hlasování tzv. hodí vidle a zdrží ho až do chvíle, než mandátový a imunitní výbor sněmovny vydá poslancům doporučení, zda je vhodné vydat předsedu vlády Babiše.

Podle serveru Aktuálně.cz poslanci Pirátů a ODS přemýšlejí o tom, že by protáhli hlasování o důvěře menšinové vlády Andreje Babiše až do příštího týdne, resp. až do okamžiku, než mandátový a imunitní výbor sněmovny vydá doporučení, zda by poslanci měli hlasovat pro vydání či nevydání Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

„Nejprve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán. Teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše. Budeme navrhovat, aby se schůze ve středu přerušila do doby, dokud nebude jasné doporučení mandátového a imunitního výboru,“ upozornil předseda klubu pirátů Jakub Michálek. Výbor si plánuje pozvat oba pány na příští týden na úterý 16. ledna ráno.

Prozatím před poslanci vypovídal vyšetřovatel v kauze Čapí hnízdo Pavel Nevtípil. Poslanci mandátového a imunitního výboru mu prý položili řadu otázek a slyšeli na ně odpovědi. „Je to maso,“ řekl jeden z poslanců, když procházel kolem novinářů. „Atmosféra hustá tak, že by se dala krájet,“ poznamenal další člen výboru, lidovec Marek Výborný.

Celý článek naleznete zde.

Zákonodárci za ODS to vidí podobně. Piráti a občanští demokraté hodlají spolu se zákonodárci hnutí STAN přesvědčovat ostatní poslance, aby hlasovali pro přerušení schůze. TOP 09 se k nim pravděpodobně přidá. Otázka však je, co udělají komunisté a SPD Tomia Okamury. Už hlasování o obsazení orgánů sněmovny ukázalo, že s Andrejem Babišem dokážou spolupracovat. Hnutí ANO, KSČM a SPD drží ve sněmovně pohodlnou většinu 115 hlasů.

Sociální demokraté nejsou přerušování schůze příliš nakloněni. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poznamenal, že přerušení schůze je jednou z možností.

Psali jsme: Mandátový a imunitní výbor si pozval Babiše s Faltýnkem. Na kdy? Ovčáček: Pan prezident dal slovo voličům, že žádnou osobní kampaň nepovede a toto slovo dodržuje Čapí hnízdo? OLAF namáčí do věci ODS či Langšádlovou Podvod! udeřil Kalousek v ČT po přečtení zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. Válková se podivila, zda četla stejnou zprávu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp