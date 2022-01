Ve studiu s Železným. Dusno už před vysíláním. Patrik Nacher a nová fakta ke scénce s papíry

reklama

Týden poté, co čelil Patrik Nacher vystupování moderátora pořadu Jakuba Železného, bere událost stále stejně: v klidu. To také sdělil redakci ParlamentníchListů.cz, kterým otevřeně přiznal, že ke klidné reakci mu mohlo napomoci předchozí vyčerpávající jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy řešila vyslovení důvěry nové vládě, což trvalo 36 hodin. „Upřímně, já na to pohlížím stejně, jak jste viděli v televizi, relativně v klidu, což bylo dáno i 36hodinovou směnou v Poslanecké sněmovně, která začala ve středu ráno a pokračovala kromě tří hodin i celý čtvrtek. Události, komentáře byly ve čtvrtek večer. Otevřeně musím uznat, že únava pravděpodobně limitovala moje reakce a i třeba to, že bych za jiných okolností nereagoval tak klidně. Nevím, možná bych byl razantnější,“ zauvažoval Nacher s tím, že tak byl na první pohled ještě více vidět kontrast osobních invektiv a agrese a klidné reakce. I když o tom, že debatu předčasně opustí, také přemýšlel.

Poslanec a místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO vystoupil ve čtvrtek 13. ledna v pořadu České televize Události, komentáře v politickém duelu s prvním místopředsedou poslaneckého klubu hnutí STAN Lukášem Vlčkem. Moderátor Jakub Železný se nejprve ohradil proti tvrzení, že jeho dotaz, co se Nacher z dlouhého jednání dozvěděl nového, byl zbytečný a následně ho upozornil, aby se vyvaroval osobních invektiv, které podle moderátora používá opakovaně. Nakonec vstal a hodil před Nachera své papírové podklady. „Tak, pane Nachere, tady jsou otázky, které na vás mám, abyste viděl, že jsou fér, můžete si je zatím připravit a já budu zatím grilovat, tak jako griluju kohokoliv, jak vy říkáte, tak to samé budu dělat vůči panu Vlčkovi. Ano? Nezlobte se, ale já už opravdu těch osobních invektiv od politiků jsem zažil tolik a už mě to začíná trochu trápit, protože to nechápu,“ řekl Železný a pak se posadil zpět na židli.

Na mikrovteřinu mi hlavou proběhla varianta odejít ze studia

Patrik Nacher má od té doby pocit, že vše bylo jednoznačně viditelné. Na konci se pak Železnému omluvil, pokud se ho nějak dotkl. To považuje za slušnost. „Považuji takovou omluvu za slušnost, nikoliv za slabost. Jakkoliv mi chodily e-maily a nejčastější slova podpory, doprovázela je otázka, proč jsem se na konci omlouval. Neberu to jako slabost, ale slušnost, protože nemohu vyloučit, že se ho něco během diskuse dotklo. A ve výsledku to nasvítilo kontrast, který tam byl, a to je všechno. Teď už si to žije svým životem, dokonce se mi ozval někdo z Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, ale já nic řešit nechci. A právě proto, jak bylo vše očividné, je to samo o sobě pro mě dobré reputačně, protože jsem i po 36 hodinách stresového jednání v Poslanecké sněmovně situaci zvládl, nezvedl jsem hlas, neházel jsem papíry, a to mně samo o sobě stačí,“ řekl politik hnutí ANO s tím, že netušil, jaké ohlasy pořad vyvolá. Sám se prý už posunul dál a událost neřeší. Kromě toho založil nový kanál na YouTube, kde točí pořad Dvojí metr a kam video z přenosu umístil.

A ověřil si, že veřejnost toto téma zajímá, kvůli tisícům zhlédnutí. Redakci však zajímalo, co Nacherovi ve vypjaté chvíli ve studiu běželo vlastně hlavou a zda zvažoval jiné reakce. „Přesně si nevzpomínám. Vím, že v momentě, kdy moderátor komentoval, jak se tvářím, mi hlavou na mikrovteřinu probleskla varianta odejít ze studia. Řešit, jak se tvářím, to už je přepálené. Už ani tvářit se nemohu, to mi nedává smysl. Napadlo mne také dát si ty jeho papíry před obličej, když komentuje, jak se tvářím,“ popsal, o čem v tu chvíli uvažoval. Patrik Nacher dále uvedl, že měl připravené a chtěl říci konkrétní věci, ale moderátor ho nenechal domluvit.

„Měl jsem nabito, neměl jsem problém, aby dostal konkrétní odpovědi, ale musel jsem je uvést. Nerozumím tendenci, když moderátor do pěti vteřin neuslyší, co chce slyšet, tak politika přeruší. Nevím, zda je to v pořádku, ale pro mě je důležitý kontext. Bez uvedení – tedy jen ryzí a nahá odpověď – nebude mít přidanou hodnotu. Tím se nevymezuji vůči Jakubu Železnému, ale vůči všem moderátorům, kdy jejich dotaz trvá 25 až 30 vteřin a mě po deseti vteřinách přeruší, protože mají pocit, že nesměřuji k odpovědi,“ sdělil.

Železnému vadil mobilní telefon na stole

V jednu chvíli ho tedy napadlo odejít: „Ale pak jsem si řekl, že taktiku odejít ze studia lze použít jednou, možná dvakrát za politický život. Spolkl jsem to, a ještě jsem na konci našel sílu se mu omluvit, pokud se ho něco dotklo,“ poznamenal. Co však přenosu předcházelo? Podle Nachera došlo k názorovému střetu už zhruba 10–15 vteřin před přímým přenosem. Politik si položil na stůl mobilní telefon v leteckém režimu, což se Jakubovi Železnému nelíbilo. „Pozdravili jsme se, vše bylo v pořádku a spor začal, když jsem položil na stůl mobil, který byl v leteckém režimu, a on řekl, že ne. Ptal jsem se, proč, když primátor hlavního města Prahy vystupuje pravidelně s tabletem místo papíru. Proč bych já nemohl mít mobil?“ ptal se prý moderátora Patrik Nacher. V telefonu měl materiály a informace, které souvisely s projednáváním důvěry vlády a také SMS zprávy, které chtěl prezentovat autenticky a pravdivě. Telefon nakonec na stole zůstal a vysílání odstartovalo. Nacher redakci dále sdělil, že tato událost mohla ovlivnit náladu diskuse, ale jistý si není.

Poslanec Nacher se navíc zdržel hodnocení České televize i moderátorů a snaží si podle svých slov udržovat distanc. Pokud se mu něco nelíbí, otevřeně to napíše na sociální síti. Domnívá se také, že dlouhotrvající jednání v Poslanecké sněmovně nejsou výjimkou, a připomněl, že používanými metodami dlouhého čtení projevů, kumulovaných dotazů a pauz stála různá poslanecká témata mnoho času. Namátkou uvedl jako příklad elektronickou evidenci tržeb, stavební zákon a další, jejichž řešení trvalo i rok. Stejnou péči věnovanou smysluplnosti debaty či času v jiných případech však nezaznamenal. „Byl bych rád, aby z tohoto pohledu veřejnoprávní televize přistupovala ke všemu stejně. I mě překvapilo na konci, jak bylo jednání dlouhé, ale není možné praktikovat tezi, že co nevadilo dříve, vadí nyní a naopak,“ podotkl.

Rovněž si uvědomuje vážnost situace, kdy Rada České televize nemá dovolené členy, protože tak poslanci už několik měsíců neučinili. Je proto neschopná své činnosti. Patrik Nacher tvrdí, že se jedná o prosazování zájmů a personálních představ, které bývalá opozice a nynější koalice kritizovala, když bylo u vlády právě hnutí ANO. „Co nám říkali a nechtěli, by neměli sami dělat. Jinak jsem překvapený, že přenos tolik rezonuje, ale mě to nechává klidným. To už k tomu patří, tentokrát to spadlo na mě, ale vnitřně mě posiluje, že na úrovni dané situace jsem to zvládl dobře, profesionálně, a to je samo o sobě vizitka, která mi stačí,“ dodal Nacher.







