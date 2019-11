Ve švédském Malmö se střílelo. „Příšerné! Lidi, pojďte do ulic!“

V sobotu večer se na náměstí Möllevångtorget ozvala střelba. Smrtelné zranění utrpěl patnáctiletý mladík, který později svým zraněním bohužel podlehl. Střelba se ozvala po deváté hodině večer, kdy jsou bary a restaurace plné lidí.

„Ke střelbě došlo na mimořádně rušném místě, takže se snažíme zkontaktovat všechny svědky, kteří by nám mohli sdělit jakékoli informace,“ prohlásila policejní mluvčí Katarina Rusin deníku Sydsvenskan. Útočníci přijeli na náměstí na kolech a poté, co zasáhli dva mladíky, rychle odjeli. Policie později našla nedaleko opuštěné kolo.

Jacob Björkander, který žije nedaleko náměstí, na němž se střílelo, bez obalu sdělil novinářům, co si myslí. „Je to politováníhodné, naprosto příšerné a ve všech ohledech je to špatně. Musí to skončit, už to zašlo příliš daleko. Lidé by měli vyrazit do ulic a říct, že si tohle v našem městě nepřejeme,“ rozčílil se.

Ke střelbě došlo jen chvíli poté, co v centu města ve čtvrti Kronprinsen explodovala nálož nastražená pod jedním z vozů. Švédský list spekuluje, že oba případy mohou naznačovat, že ve městě se rozhořela válka gangů, kterou se v poslední době dařilo utlumovat s pomocí sociálních programů.

