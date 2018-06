Večerní schůzka šéfů ANO, ČSSD a komunistů nerozhodla. Spor o Pocheho bude na Zemanovi

Hamáček se chtěl od Babiše dozvědět, koho do vlády navrhuje ANO. Premiér v neděli představil jména Zemanovi, proti původním předpokladům je ale nezveřejnil. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že s některými adepty na ministry dosud nestihl mluvit, uvedla ČTK.

Babiš kvůli výhradám KSČM a prezidenta nechce Pocheho do ministerské funkce navrhnout, ČSSD však na jménu vlivného člena pražské organizace trvá. Hamáčkův zástupce Jiří Zimola dnes v rozhovoru pro Českou televizi vyzval, aby ČSSD o jiném jméně diskutovala. Zmínil v té souvislosti předchozího šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka. Bývalý místopředseda ČSSD však Aktuálně.cz řekl, že na žádnou funkci neaspiruje. Většina předsedů krajských organizací ČSSD se shodla, že ČSSD by na Pocheho jméně měla trvat.

Zeman by se měl v pátek a o víkendu scházet s adepty na ministry. Před jednáním na Hradě se má ještě Poche sejít s Hamáčkem. Předseda ČSSD by byl rád, kdyby bylo začátkem příštího týdne ve sporu kolem Pocheho jasno. Poche v neděli ČTK řekl, že na schůzku s hlavou státu se bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr, ačkoliv Zeman předtím prostřednictvím mluvčího oznámil, že europoslance požádá, aby o funkci ve vládě neusiloval.

Zatímco podle Zimoly by se mělo v ČSSD diskutovat, zda místo Pocheho nenajít někoho jiného, šéfové regionálních organizací ČSSD mají většinou opačný názor. „Jestli si ČSSD chce zachovat nějakou důstojnost, tak z této z mého pohledu velmi dobré nominace kandidáta na ministra ustupovat nemůže,“ uvedl předseda středočeské ČSSD Robin Povšík. „Tady už nejde jen o Pocheho, tady už jde o princip,“ řekl šéf tachovské organizace ČSSD Václav Votava.

Sociální demokraté také argumentují tím, že členové ve stranickém referendu o vstupu do vlády s ANO hlasovali už s vědomím kandidátů. „Praha do referenda získala třetí největší počet hlasujících, vykládám si to tak, že tím potvrdila Pocheho mandát,“ uvedl kandidát na ministra práce a šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál.

Zeman jako jednu ze svých výhrad vůči Pochemu uvedl, že v roce 2015 napsal článek, který je podle prezidenta vstřícný k migrantům a ke kvótám na jejich přerozdělování. Poche ve svém tehdejším textu označil přijetí 525 lidí v rámci kvót za symbolické humanitární gesto, kterému by se ČR neměla vyhýbat. Komunisté při odmítání Pocheho svůj postoj zdůvodňují tím, že v Evropském parlamentu hlasoval proti zájmům Česka a pro rezoluci, jež podporovala rozdělování migrantů mezi země EU. Poche však v uvedeném hlasování byl proti.

Sociální demokraté v posledních týdnech přitom argumentovali textem ústavy a vzájemnou dohodou ČSSD a ANO respektovat personální nominace druhého subjektu. Ústava stručně konstatuje, že prezident jmenuje ministry na návrh předsedy vlády, takže podle nich nepřipouští, aby hlava státu premiérovy nominace odmítala. Někteří členové ČSSD proto navrhovali, aby případně Babiš podal na Zemana kompetenční žalobu u Ústavního soudu. Eskalaci sporu chce Babiš předejít tím, že Pocheho vůbec nenavrhne.

