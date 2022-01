Vědec: Respirátor celý den v práci? Skončíte na JIP. Totální rozvrat

reklama

Šéf Ministerstva vnitra Vít Rakušan (STAN) prozradil, že vláda zatím stále dolaďuje, jak budou po 17. lednu, kdy se budou všichni zaměstnanci povinně testovat na covid každých 3 až 5 dní, vypadat covidové karantény. U profesí důležitých pro chod celého státu, jako jsou řidiči MHD nebo zaměstnanci v energetice, kabinet za určitých podmínek počítá s tím, že by chodili do zaměstnání i jako covid pozitivní.

„Zcela jistě pod ni nebude zahrnuto školství a mnoho dalších profesí, ve kterých dochází k setkávání velkého množství lidí,“ uvedl k tomu Rakušan, na jehož slova upozorňují úterní Lidové noviny.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by mezi policisty skončila čtvrtina až třetina v karanténě bez docházení do práce, pro stát by to byl problém. V takovém případě by prý vláda zvažovala vyhlášení nouzového stavu, během něhož lze lidem nařizovat pracovní povinnost.

V nemocnicích práci covid pozitivních zaměstnanců už znají.

„Pokud by nám v nemocnici přibývalo zdravých pracovníků, kteří měli kontakt s covid pozitivním, tento institut bychom využili,“ sdělila LN tisková mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Dana Lipovská.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík zase LN řekl, že z nařizování karantén má obavy.

„My se jich bojíme. Omikron rozvrací západní Evropu tím, že jdou všichni do karantény. Zkrácení karantén a izolací na pět dnů je určitě výhoda. My jsme dokonce na Radě poskytovatelů zdravotní péče navrhovali, aby se karantény zrušily úplně. Ve chvíli, kdy už nezvládáme kvůli počtům nakažených trasovat, ztrácejí smysl.“

Zaměstnancům v klasické karanténě se krátí plat. Zato lidem, kteří by i v karanténě chodili do práce, se prý plat krátit nebude. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 řekl, že lidé v pracovní karanténě mají pracovat odděleně od ostatních, po celou dobu mají mít na obličeji respirátor FFP2 a mají skutečně chodit jen do práce a domů. Žádné volnočasové aktivity jim povoleny nebudou.

Jenže proti povinnosti covid pozitivních nosit v zaměstnání respirátor se ostře ozval profesor a biolog Omar Šerý.

„Pokud SARS-CoV-2 pozitivní osoba bude pracovat celou směnu v FFP2 respirátoru, věřte mi, že si zadělává na takové respirační problémy, že nakonec skončí na JIP. Právě pozitivní by měli být izolováni také proto, aby respirátory pokud možno vůbec nemuseli nasazovat. Škodí jim,“ varoval profesor.

„Otestovaný SARS-CoV-2 pozitivní může jít do práce a nakazit své spolupracovníky i klienty, ale otestovaný negativní nemůže jít do restaurace, na kulturní akce ani sportovat... Totální rozvrat... Řekli byste, že je to možné jen v postmoderním a postapokalyptickém sci-fi... Omyl!“ přisadil si ještě.

Psali jsme: Dejte mu to sežrat! Djokovič smí hrát, ale přišel zásah z TV Nova Obrovská srážka: Thon zpochybil účinnost očkování proti omikronu. A Maďar vyletěl Dohodli jsme se, že informace budeme podávat po vládě, ale já si troufnu... Novinář popíchl Válka a ten spustil Tu máš! Občané proti covid pasům zaházeli politika svinstvem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama