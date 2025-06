Věděla o tom řada lidí. Fiala dále rozmázl kauzu bitcoin

Premiér Petr Fiala promluvil o bitcoinové kauze člena ODS Pavla Blažka.

Poté se jasně vymezil proti Andreji Babišovi i části médií.

„Musím naprosto odmítnout spekulace a podle mě bohužel i části médií, že je za celou kauzou snaha vlády pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaký finanční prospěch. Neříkejte to, nešiřte to. Není to pravda,“ zdůraznil Fiala.

Konstatoval, že Blažkovi věří v tom, co říká a ocenil, že Blažek opouští post člena vlády.

„A ať už si o Pavlu Blažkovi myslíte cokoli, tak jednal příkladně a odstoupil. Musím v této souvislosti zmínit Andreje Babiše, který tady cosi vykřikuje, i když byl sám vyšetřován v Česku i ve Francii. On říkal, že nikdy a nikdy neodstoupí. Na rozdíl od Pavla Blažka, který odstoupil.“

Fiala také konstatoval, že byl o celé kauze informován v obecné rovině ústně Pavlem Blažkem.

„V této souvislosti si prosím uvědomme, že se na celé věci podílela celá řada státních úředníků na několika úrovních. Nešlo tedy o izolovanou akci jednoho, dvou či více členů vlády,“ zdůrazňoval Fiala.

Konstatoval, že ani experti se neshodnou na tom, zda mohl být stát zneužit či nikoli.

Tato problematika je podle Fialy natolik nová, že je třeba to řešit a on jako premiér to prý také řeší tím, že na nic nečeká a svolává Bezpečnostní radu státu.

V rámci svého vystoupení Fiala též oznámil, že nový ministr spravedlnosti bude uveden do úřadu 10. června. Členkou vlády se stane poslankyně Eva Decroix, která působí v ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny a podílela se např. i na formování rozvodové legislativy. Díky studiu ve Francii má podle Fialy i důležitý vhled do mezinárodního práva. „Věřím, že v příštích měsících bude pro vládu velkou posilou,“ pravil Fiala.

Na tiskové konferenci také oznámil, že se jako premiér snaží jednat spravedlivě.

Jako předseda vlády prý bude trvat na tom, aby se vše vyjasnilo a aby byly kontrolní mechanismy nastaveny tak, že se v budoucnu podobná situace nebude opakovat.

Teď momentálně bitcoiny zůstávají v rukou státu. „To je dobře,“ pravil Fiala.

Jedním dechem dodal, že stát může přijmout i dar, ale pokud by se měly na něco vydat, bude potřeba upravovat i rozpočet. „My se budeme bavit o všech aspektech té věci zítra na vládě,“ nechal se slyšet předseda vlády.

V jedné věci má prý jasno. „Není důvod, aby padala vláda. ... Teď se musí vyjasnit, co se fakticky stalo. Všimněte si, že naše koalice funguje, aniž bychom občany otravovali nějakými našimi vnitřními problémy. Ale Víta Rakušana jsem jako koaličního partnera informoval. Stejně jako jsem informoval pana prezidenta,“ oznámil Fiala s tím, že ho celá situace mrzí a na závěr opět uvedl, že jako premiér udělá vše pro to, aby se nemohlo nic podobného opakovat.

