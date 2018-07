Vedení ČSSD se bude zabývat situací kolem vedení ministerstva zahraničí v úterý

V úterý se v pražském Lidovém domě sejde předsednictvo ČSSD, které v květnu vybralo do čela diplomacie europoslance Miroslava Pocheho. Prezident Miloš Zeman ho však kvůli svým výhradám odmítl do vlády jmenovat. Ministerstvo zahraničních věcí tak dočasně vede ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Místopředseda ČSSD Martin Netolický předpokládá, že ČSSD bude trvat na Pochem. Na programu předsednictva bude i řada dalších témat, řekl ČTK.

Předsednictvo ČSSD v květnu schválilo jména pěti ministrů včetně Pocheho. Většina členů sociální demokracie zatím veřejně odmítá, že by strana měla svého kandidáta měnit, argumentují například dohodou s ANO, že personální nominace mají být výhradně záležitostí jednotlivých koaličních stran. Mezi další argumenty patří to, že ve stranickém referendu, které schválilo vstup do vlády s ANO, hlasovali členové s vědomím toho, kdo bude ve vládě sedět. Bez Pocheho, který je vlivným členem početně silné pražské organizace ČSSD, mohlo podle socialistů referendum dopadnout jinak.

Netolický předpokládá, že předsednictvo Pocheho nominaci potvrdí. „A budeme požadovat po panu premiérovi, aby se pochlapil a s nominací šel znovu na Pražský hrad s tím, že bude vyžadovat jmenování pana Pocheho bez jakýchkoliv dalších debat, protože pan prezident ho podle Ústavy jmenovat má,“ řekl ČTK Netolický.

Pardubický hejtman Netolický neočekává, že by předsednictvo probíralo středeční hlasování o důvěře vládě. Vedení strany je podle něj svoláno hlavně kvůli tvorbě kandidátek do letošních komunálních a senátních voleb.

Zeman koncem června Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a Úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal o pověření Hamáčka.

Prezident předem avizoval, že Pocheho nejmenuje. Na osobní schůzce ho vyzval, ať se aspirací na funkci vzdá. Jako důvody svých výhrad uváděl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku. Poche uvedl, že chce Zemana přesvědčit svou prací.

Kvůli neústupnosti Hradu i v ČSSD znějí názory, že by strana mohla nominaci změnit, reprezentuje je například statutární místopředseda Jiří Zimola. Ten jako možného kandidáta zmínil bývalého šéfa diplomacie a někdejšího místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka, který však funkci odmítá. Média jako kandidáta zmiňují například státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře.

Hamáček situaci v čele resortu označuje za dočasnou. Při jeho nástupu Poche prohlásil, že bude v Černínském paláci působit jako nehonorovaný politický tajemník. Hamáček však v úterý poslancům zahraničního výboru řekl, že Poche zatím na ministerstvu v žádné oficiální funkci není.

