Vedro a sucho: Stát připraví zákon, jak to překonat

Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství připravují novou legislativu, která by měla určit, jak se kdo bude moci během sucha chovat s vodou. Od roku 2020 by tak mohla být nová pravidla. Sucho totiž sužuje Česko už pátým rokem v řadě. Píše to dnešní MF Dnes.

Jak uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec, novela má určit, co se bude dít na obecní, krajské i národní úrovni v případě, že bude hrozit nedostatek vody. „Ve chvíli, kdy Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu, že hrozí nedostatek vody, podobně jako dnes, upozorňuje na nebezpečí zvýšené hladiny řek u povodní, sejde se krajská komise složená z vodohospodářů, zástupců povodí a kraje a bude vyhodnocovat, jestli je potřeba omezit odběry vody,“ zmínil Brabec.

Se suchem se výrazně potýkají také zemědělci, kteří se budou muset s vodou rovněž šetřit. Například nebudou moci využívat plošné závlahy z obrovských trubek či budou muset reagovat na situaci vývojem odrůd schopných přežít v sušším počasí.

„Napravujeme historické chyby. Sto let jsme z krajiny kvůli strachu z povodní a kvůli zemědělství odváděli vodu, narovnávali řeky a nechávali vysychat mokřady. Za posledních 80 let jsme odvodnili milion hektarů mokřadů, což je moc, když máme 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Vodu do krajiny teď musíme vrátit,“ zmínil také v rozhovoru pro MF Dnes Brabec.

„Jenom naše ministerstvo už na boj se suchem vydalo jedenáct miliard korun. V budoucnosti to určitě naroste na stovku miliard korun. Do budoucna se obce budou rozvíjet podle toho, jestli budou mít dostatek vody,“ podotkl rovněž Brabec s tím, že katastrofické sucho, kdy by i velká města přišla o vodu, zatím na obzoru není.

Závěrem pak zmínil, že zdražování vody se zatím nechystá. „Naopak se ji snažíme zlevnit třeba tím, že bude nově v nižší sazbě DPH. Tím se voda někde zlevní, někde vzniknou nově prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury, která je zanedbaná. V Česku se pořád ztrácí v trubkách až dvacet procent vody a na to doplácí domácnosti,“ uzavřel.

