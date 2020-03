Velikonoce? Budeme rádi, když normální budou Vánoce, uvedl na Primě profesor Prymula. Hranice mohou být hlídány i půl roku

V nedělí Partii televize Prima usedli do křesel pro hosty ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Popisovali, co vše nás ještě může potkat v koronavirové pandemii. Velikonoce prý ještě nebudou takové, jak si je pamatujeme. A jak to bude s Vánocemi? A s dalším omezováním pohybu občanů na veřejnosti? Podívejte se sami. Vojtěch se vyjádřil i k svému možnému odchodu z vlády.

V Česku je 1047 pacientů napadených nemocí COVID-19, oznámil hned v úvodu pořadu Vojtěch s tím, že v tuto chvíli máme 74 pacientů s těžím průběhem, ale prozatím žádný z pacientů nezemřel. Podle epidemiologa Prymuly za to patří velký dík lékařům a zdravotním sestrám.

Vedle toho se alespoň trochu daří držet pod kontrolou nárůst nemocných. „Ta opatření se opravdu projevuj a alespoň v těchto mezích to děláme správně. ... V té Itálii to vůbec není otázka jen plícních ventilací, ale vůbec kyslíku. V Itálii je nedostatek kyslíkových bomb, a my se na toto připravujeme,“ uvedl Prymula.

Současně nesmíme zapomínat na to, že pandemie propukla i v okolních státech a my si budeme muset ohlídat, aby se k nám nevrátila v dalších vlnách ze zahraničí. Hranice proto budou hlídány ještě celé měsíce. Prymula nevyloučil ani 6 měsíců. „Já jsem mluvil s epidemiologem a dozvěděl jsem se, že jeho zahraniční kolegové hledí na Českou republiku s obdivem, jaká přísná opatření jsme zavedli,“ uvedl ministr s poukazem na skutečnost, že kupříkladu ve Velké Británii ještě v pátek tak ostrá opatření neplatila.

„Musíme občany připravit na to, že letošní Velikonoce budou jiné, než jsme zvyklí. Viděli jsme to v Číně na Nový rok, kdy se epidemie objevila v celé Číně, a to my nechceme dopustit,“ upozornil Vojtěch. „Já doufám, že letošní Vánoce už budou normální, samozřejmě s tím omezením, že tolik lidí nevyjede do zahraničí,“ dodal Prymula.

Podle epidemiologa je cílem krizového štábu udržet počet nakažených v rozmezí 8500 až 10.000 osob. Dnes ale není jisté, zda se to podaří. „Já bych varoval před nějakým přehnaným optimismem, protože se ještě může leccos stát,“ upozornil Vojtěchův náměstek.

Oba pánové společně varovali před lynčem nakažených lidí, k čemuž by mohlo dojít, kdyby jednotlivé hygienické stanice hlásily počty nakažených v jednotlivých vesnicích. Data tak bude napříště zveřejňovat jen ministerstvo a to podle krajů, jak se to děje i dnes, a možná budou zveřejňována čísla ještě podle okresů, aůe podrobnější statistiky zveřejňovány nebudou. „Mohou to být malé obce a může se tam stát cokoliv, muže tam dojít i na lynč, a to není dobře,“ varoval ministr.

Podle Prymuly je dobře, že si některé české laboratoře, např. univerzitní, vyvíjejí vlastní látky, které by mohly s virem reagovat, protože kdybychom se spoléhali na zahraniční preparáty, mohli bychom se dostat do velkých problémů.

Vojtěch se vyjádřil také ke slovům hejtmana Pardubického kraje Martina Netlického (ČSSD), který vyzval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby Vojtěcha odvolal, neboť podle Netolického Vojtěch nezvládá krizovou situaci.

Ministr dal najevo, že ho slova Netolického mrzí.

„Zrovna ten pan hejtman se mnou nekomunikoval. Mně to proto nepříjde úplně korektní,“ ohradil se Vojtěch. Problémy s poskytováním ochranných pomůcek se prý snažil řešit už v lednu, ale už tehdy narážel na velké problémy. „Ona ta situace s těmi ochrannými prostředky byla kritická už v lednu, tehdy to skupovala Čína,“ upozornil Vojtěch. Stát se prý snažil shánět ochranné prostředky, ale neuspěl. „Troufám si říci, že ještě nikdo v lednu netušil, že tady budeme mít epicentrum nemoci COVID-19 a že tady bude pandemie,“ pravil ministr.

V prvé řadě se prý Vojtěch snažil zajistit ochranné prostředky pro infekční oddělení nemocnic. „Mě mrzí to vyjádření pana hejtmana, který mi předtím mohl alespoň zavolat. Já komunikuji s paní hejtmankou Pokornou Jermanovou, řešili jsme věci s panem Čunkem,“ uvedl Vojtěch.

Prymula Vojtěcha podpořil. „Já musím říci, že v tuto chvíli takováto prohlášení odmírám. My se snažíme dělat 20 až 22 hodin denně. Když my se snažíme věci řešit, tak po dobu těch 21 dní nemá cenu věci měnit. Já si také troufám říci, že by tady nebylo víc roušek, kdybych byl ministrem,“ upozornil Prymula.

Zdůraznil, že se daří postupně dávat respirátory a roušky na infekční oddělení nemocnic. Daří se to podobně, jako se podařilo vyřešit situaci s dezinfekčními prostředky.

„Určitě pan Netolický rozumí tomu, jak funguje ministerstvo, na kterém jsem ho neviděl v poslední době. My máme s panem náměstkem velmi korektní vztah. My spolupracujeme, to není o jednom, o dvou lidech, my pracujeme v týmu. Tam jsou lidé, kteří neviděli své rodiny několik týdnů, My skutečně jen nesedíme a nedloubáme se v nose,“ zdůraznil Vojtěch s tím, že z Pardubického kraje je snadné kritizovat práci ministerstva, ale Vojtěchovi se nezdá zcela korektní na tomto získávat body.

„Pokud jde o otevření škol, tak to bude jedno z posledních opatření, které uděláme,“ upozornil Vojtěch s tím, že po otevření škol může hrozit další šíření nemoci, čemuž chtějí všichni zabránit.

„Tady já si dovedu představit jedinou věc, a to, aby proběhly maturity, kdy by byly k dispozici malé týmy zkoušejících a chodilo by se testovat po jednom,“ nastínil možnosti Prymula s tím, že by mu vůči maturantům nepřišlo fér, aby tyto zkoušky neproběhly. „To ostatní je věcí diskuse, zda by děti mohly chodit do školy už v srpnu, protože ti rodiče si taky potřebují odpočinout. Ale to dávám k široké lidové diskusi,“ dodal náměstek.

Prymula také konstatoval, že pokud se nepodaří udržet počet nakažených pod deseti tisíci, přijde čas na přijetí ještě tvrdších kroků. „Když se podíváme na některé ty asijské modely, tak to znamená, že se na 14 dní zastaví prakticky všechno, nebude veřejná doprava, lidé nebudou chodit do práce. Ale úplný zákaz vycházení není na pořadu dne. Ani nebude. Ale to, co bude k jednání, to jsou pendleři,“ upozornil Prymula s tím, že v některých obcích, kde se pohybují pendleři, došlo k nárůstu nemocných, a tady bude namístě tu hranici úplně uzavřít.

V závěru pořadu se pánové shodli na tom, že je třeba postihovat lidi, kteří nenosí roušky. Stejně tak je podle Prymuly třeba postihovat i šíření poplašných zpráv, protože to může vést i k problémům se zásobováním. „Tam jsou ty tresty namístě,“ zdůraznil Prymula. „To není o buzeraci lidí, ale o tom, že ta opatření musíme dodržovat,“ přidal se Vojtěch s tím, že i dodržování karantény by měla kontroovat policie. Pokud někdo karanténu nedodržuje, musí pocítit trest. Na tom se pánové jednoznačně shodli.

