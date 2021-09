Velká akce ČSSD. Když pustili Maláčovou na pódium, začalo to lítat. Schillerové muselo zvonit v uších

reklama

Oranžoví již nejsou „ani ryba, ani rak“

Předseda strany Hamáček to na začátku svého vystoupení neviděl dobře v případě, pokud by ČSSD neuspěla: „Hnutí ANO společně s odeeskou a s jejich partnery budou privatizovat nemocnice, strategické podniky, prodlužovat odchod do důchodu nebo omezovat služby státu. A nebo po Kalouskovsku škrtat, snižovat platy, důchody, zvyšovat DPH. Sociální demokracie je jedinou zárukou, že vám nikdo nesebere životní jistoty, které jsme pro vás vybojovali,“ uvedl Hamáček za velkého aplausu auditoria. „Až ty jistoty budou pryč, bude pozdě říkat – měl jsem volit sociální demokracii.“

V minulosti prý sociální demokraté podle Hamáčka občas vystupovali „… tak nějak neuchopitelně, ale to se teď změnilo a jsme jeden tým,“ přesvědčoval přesvědčené.



Screen: ČT24

Jsme jedničky!

Hejtman Běhounek poté pochválil situaci ohledně covidu-19: „České zdravotnictví nezkolabovalo v největší světové pandemii právě proto, že se před časem podařilo zastavit onu likvidaci nebo restrukturalizaci 10 000 lůžek, které připravovala ODS a TOP 09. Jedině my, sociální demokracie, jsme zůstali na straně pacientů.

Premiér nejen na tapetě

Lidé se podle Maláčové bojí, aby do vlády nešla pravice. „Říkají, že za Kalouska a ODS se kradlo ve velkém a na lidi se nemyslelo. Hnutí ANO bude vládnout podle toho, kdo je s nimi v koalici. Když jsme je ve vládě brzdili, tak ve vládě s ODS se naplno projeví pravicová povaha Andreje Babiše. Pan Stanjura se už v Praze představuje jako budoucí ministr financí Babišovy vlády. Bohaté danit nebudou, sami sebe danit nebudou,“ opakovala Maláčová za nadšení publika. Hamáček ji přede všemi za bouřlivého potlesku velice pochválil, snad natruc Andreji Babišovi, který o ní nedávno prohlásil, že nic na svém rezortu neudělala. „Byl bych pro to, aby se pan premiér staral o to, aby se ministrovi Havlíčkovi nesrážely vlaky a aby pan ministr Metnar koupil našim vojákům nějaké pořádné zbraně. O to se starejte, pane premiére, ne o paní Maláčovou…,“ kopl si do premiéra ministr vnitra. „Když jsem naposledy seděl na Evropské radě, tak po kvótách na migranty už nepadlo ani slovo. Je to zásluha hlavně sociální demokracie,“ uvedl v závěru akce Hamáček. Extrémisté od Okamury, pravičáci z TOP 09 mají podle něj smůlu. A ještě jednou k Babišovi: „Slyšíme, že někdo chce pracovat až do roztrhání těla…před tím bych varoval, protože roztrhání těla může vypadat jako v jednom českém filmu,“ rozesmál publikum předseda ČSSD.

Odměna je nemine (?)

Po představení bondovského klipu s Janem Hamáčkem v hlavní roli sociální demokraté doslova šíleli nadšením. Pozitivum do žil nalil i gospel s mírně upraveným textem „Happy day ČSSD“. „Nevymýšlejme ptákoviny,“ varoval předseda strany před předvolebními „úlety“. Podle všeho členové ČSSD očekávají dobrý výsledek, který jim bude odměnou za tvrdou práci ve vládě i v Parlamentu.

