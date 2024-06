Velká studie k LGBTQ menšinám: Změna pohlaví není řešení, mají duševní onemocnění

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 8300 lidí



„Přehled nejméně 60 výzkumných prací neprokázal žádný přínos sociální afirmace, blokátorů puberty, hormonů křížících pohlaví ani chirurgických zákroků pro tuto mládež,“ napsala dříve také viceprezidentka organizace Jane Andersonová stanici Fox News.



Všech 60 zkoumaných studií se zaměřovalo na duševní zdraví dospívajících, kteří se potýkají s genderovou dysforií. Mezi zjištěními je uvedeno, že „mládež, jejíž vnímaná genderová identita neodpovídá biologickému pohlaví, má vysokou míru problémů s duševním zdravím bez ohledu na afirmaci své genderové identity“. Dospívající, kteří se identifikují jako „genderově nesourodí“, mají podle Andersonové často existující duševní onemocnění včetně depresí a úzkostí.

Organizace rovněž uvedla, že více než polovina osob z řad LGBTQ sexuálních menšin má „nepříznivé zkušenosti z dětství“ včetně zneužívání. Nejvyšší míru zneužívání a zanedbávání v dětství dle údajů hlásila právě transgenderová mládež.



„Dospívající mají nevyzrálý mozek a nemělo by jim být dovoleno dělat rozhodnutí s celoživotními důsledky, jako je snížení plodnosti, když jsou ještě tak mladí,“ říká k tomu Andersonová. Proces změny pohlaví spočívající v sociální afirmaci (jakož je používání požadovaných zájmen) transgenderově identifikované mládeži dle zjištění organizace „nepomáhá jejich dlouhodobé psychosociální pohodě“.

Doctors and healthcare leaders have signed the Doctors Protecting Children Declaration to urge ethical care for children with gender dysphoria. Watch the press conference + sign at: https://t.co/x7CPQxGsQG #DoctorsProtectingChildren pic.twitter.com/zypzS1TLkY