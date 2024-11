Velké Zelenského nic. Celý svět se bojí, jde však prý jen o trik Ukrajiny

Zhruba před týdnem byly povoleny útoky západními zbraněmi na území Ruska, za což byla vláda Joea Bidena hojně kritizována a obviňována, že se snaží rozpoutat třetí světovou válku, než Donald Trump nastoupí do úřadu.

Analytik Tyler Weaver je ovšem jiného názoru. Totiž že „třetí světovou“ se snaží rozpoutat sami Ukrajinci. Podotkl, že Rusové upravili svou jadernou doktrínu, aby zabránili tomu, že by na ně NATO útočilo v „rukavici“, tedy skrze Ukrajinu. Ale poukazuje, že Ukrajina není jen rukavice, naopak má své vlastní strategické záměry a „vrtí psem“, tedy manipuluje své spojence a sponzory.

Podle něho deníku New York Times podstrčili informaci o povolení úderů střelami ATACMS Ukrajinci. „Pokud mohu soudit, tento článek byl prostě nepravdivý – Bidenova administrativa žádné takové rozhodnutí neučinila a veškeré diskuse o této záležitosti se týkaly velmi omezeného povolení omezeného na pohraniční oblast Kurska, nikoliv nějakého rozsáhlého povolení,“ míní analytik.

Je to podle něho strategie „dvou koutů“. Připomíná, že Ukrajina za porušování pravidel použití zbraní, ať bylo jak chce závažné, nebyla nikdy potrestána. „Jsou to ti samí lidé, kteří s vážnou tváří tvrdili, že Rusové ostřelují centrum Doněcku 155mm dělostřelectvem standardu NATO. Je jim to jedno,“ dal příklad a doplnil, že z nějakého důvodu se NATO nikdy veřejně neohradilo. Článek měl tedy za cíl donutit NATO, aby souhlasilo s jejich plánem, a zároveň dát navýsost najevo Rusům, že ukrajinské akce mají plné posvěcení od NATO.

Tudíž mohli přistoupit k dalšímu kroku v plánu. „Poradci NATO ukrajinské systémy GMLRS(naváděné salvové raketomety – pozn. red.) pečlivě nesledují, natož aby je provozovali. Na rozdíl od složitějších zbraní, jako je Storm Shadow, si s nimi tedy AFU může dělat, co chce – a i se svou malou zásobou zbývajících raket ATACMS, které si nechala na horší časy,“ vysvětlil analytik.

„Myšlenka byla, že Rusové jsou nyní zjevně nuceni k odvetě vůči NATO za tak flagrantní porušení svých červených linií, což vyvolá třetí světovou válku a zachrání Zelenskému kůži. Naneštěstí pro Zelenského není Putin idiot a na takový jednoduchý gambit neskočí. A jediné, co musí udělat, aby celý tenhle spletitý plán zmařil, je... nic! Rusové právě teď s přehledem vítězí a rozpoutáním širšího konfliktu by nic nezískali a hodně by ztratili,“ zhodnotil analytik.

Dodal, že pokud se z toho nestane trend, tak je to jen další ze Zelenského plánů vtáhnout NATO do války. K tomu, aby se to trendem nestalo, pak slouží strašidelné diplomatické nóty. „Lidé, na kterých záleží, to vědí a na tento pokus o bláznův mat neskočí a nerozpoutají třetí světovou,“ míní analytik.

V komentářích zazněl často zmiňovaný bod, totiž že Ukrajinci nejsou schopni používat západní zbraně bez vědomí západního personálu. Anayltik na to odvětil, že vzhledem k reakčnímu času u naváděných salvových raketometů a obecně nedostatku západního personálu Ukrajinci zřejmě dělají dost práce na to, aby dokázali vystřelit na něco, co dokážou najít na mapě, bez vědomí a posvěcení od západního velení.

Let's talk about Ukraine trying to start World War Three last night. In the spirit of chess, I'll call it the "Two Box Gambit."??



The Russians updated their nuclear policy recently to state that they consider proxy attacks on their territory as constituting joint action by both… pic.twitter.com/BHLLBj38Zb — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 20, 2024

Given the rapid reaction the Ukrainians clearly have with their GMLRS systems and a general dearth of Western advisors on the ground, they're clearly doing enough of the work themselves to be able to shoot at something they can find on a map without EUCOM's knowledge or consent. — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 20, 2024

S tím také souvisí analytikovo hodnocení ruské odpovědi na útoky z Ukrajiny. Totiž že odpálení střely, která by normálně měla jadernou hlavici, na závod Juzmaš na Ukrajině, byl způsob, jak „udělat nic tím nejnapínavějším způsobem“.

Lo and behold - and exactly as predicted - by striking a key Ukrainian facility with a previously unknown conventional precision-strike IRBM, Putin did nothing in the most bloodcurdling way possible in response to the last week's Ukrainian missile provocations.



Your move, NATO. pic.twitter.com/qQ4obURzWA — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 22, 2024

Ovšem vzhledem k vývoji v posledních dnech analytik shledává, že se Ukrajincům podařilo donutit USA k tomu, aby podpořily útoky na ruském území. Podotkl, že Ukrajincům nic nebránilo v tom, aby „zdivočeli“, protože jim sice NATO několikrát řeklo NE, ale nikdy ne „přestaňte“ (alespoň ne úspěšně).

Nicméně vidí i pozitiva totiž v tom, že střely nezpůsobily větší škody. „Ze dvou dosud potvrzených úderů ATACMS ani jeden nezpůsobil zvláštní škody navzdory nasazení značného počtu raket – navzdory veškerému úsilí ukrajinských dezinformačních sítí tvrdit opak,“ říká. A také v tom, že i přes snahy Ukrajinců nezaútočili Rusové na NATO.

A za třetí, že i když nakonec NATO svolilo, tak útoky zřejmě neorganizuje. Analytik spekuluje, že to může zajít tak daleko, že NATO odstřihne Ukrajinu od dalších dodávek dalekonosných střel. Dodává, že to by byla rozumná dohoda, která by se dala s Rusy tajně udělat, aby se předešlo například tomu, že by Hútíové trefili americkou ponorku.

„V takovém případě jim rychle dojde munice a tato epizoda pomine. Všimněte si, že Rusové reagovali mnohem silněji na nálet Storm Shadow v Kursku, na kterém byl jasný anglo-francouzský podíl, než na tyto nálety ATACMS, které jsou Ukrajinci schopni dokonale provést sami,“ zmínil.

Nicméně, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí válka na Donbasu (Rusové postoupili do centra města Kurachove a pokračují i v jiných směrech – pozn. red.), tak dle analytika začínají být Ukrajinci zoufalí. „A udělají cokoliv, naprosto cokoliv, aby zatáhli NATO do války, aby je zachránilo,“ varuje Weaver.

„Pokud se Rusové odmítají nechat nalákat k rozpoutání širší války s NATO, pak dává smysl, že to Ukajinci udělají za ně, ne? Jistě se v NATO najde spousta špatných lidí, kteří by s radostí spáchali ‚protiútok‘ na Rusko, aniž by příliš zkoumali původ konkrétního útoku dronem nebo raketou na západní zařízení,“ nadhodil a již vážně dodal, že je potřeba být maximálně ostražitý v následujících měsících před útoky na NATO pod nepřátelskou vlajkou, které by měly za cíl vyvolat širší konflikt. „Mají teď prostředky, mají tu možnost, mají motiv,“ dodal a ještě zmínil, že Trumpovo ticho ohledně celé situace je „ohlušující“.

Unfortunately it appears that after several days Ukraine has successfully "wagged the dog" and badgered the United States into endorsement of previously unauthorized ATACMS strikes in pre-2014 Russia. As I pointed out earlier, there was nothing stopping them from "going rogue."??… pic.twitter.com/xx3i69kjFf — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 26, 2024

Trump's silence in all of this is deafening, by the way.https://t.co/XBGemQjCpF — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 26, 2024

