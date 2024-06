Velké pozdvižení. Poradci Trumpa odhalili mírový plán pro Ukrajinu

Dva klíčoví poradci Donalda Trumpa Keith Kellogg a Frede Fleitz vypracovali pro Trumpa plán ukončení války na Ukrajině. Trump by podle nich měl v případě svého vítězství v podzimních prezidentských volbách sdělit Ukrajině, že dostane více amerických zbraní, pouze pokud zahájí mírová jednání. Spojené státy by zároveň Moskvu varovaly, že jakékoli odmítnutí vyjednávání by mělo za následek zvýšenou americkou podporu Ukrajině.

Kellogg a Fleitz, kteří oba působili jako náčelníci štábu v Trumpově Národní bezpečnostní radě během jeho prezidentství v letech 2017-2021, zároveň navrhují, aby během mírových rozhovorů došlo k příměří na základě převládající bojové linie.

Svou strategii představili Trumpovi a bývalý prezident na ni reagoval kladně, podotkl Fleitz. „Netvrdím, že s ní souhlasil nebo souhlasil s každým jejím slovem, ale byli jsme rádi, že jsme dostali zpětnou vazbu,“ řekl podle informací agentury Reuters. Trumpův mluvčí Steven Cheung však uvedl, že za oficiální by měla být považována pouze prohlášení Trumpa nebo pověřených členů jeho kampaně.

Návrh by znamenal velký posun v postoji USA k válce a čelil by odporu evropských spojenců i činitelů uvnitř Trumpovy vlastní Republikánské strany.

Kreml uvedl, že jakýkoli mírový plán navržený případnou budoucí Trumpovou administrativou by musel odrážet realitu na místě, ale že ruský prezident Vladimir Putin je i nadále otevřen rozhovorům. „Hodnota jakéhokoli plánu spočívá v nuancích a v zohlednění skutečného stavu věcí na místě,“ reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Prezident Putin opakovaně prohlásil, že Rusko bylo a zůstává otevřené jednání s přihlédnutím ke skutečnému stavu věcí na místě. Zůstáváme otevřeni jednání,“ dodal Peskov.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí na zprávy o možném Trumpově plánu nereagovalo.

Konkrétní detaily plánu zveřejnil think-tank America First Policy Institute, v němž Kellogg a Fleitz zastávají vedoucí pozice. Kellogg uvedl, že v případě Trumpova volebního vítězství bude klíčové rychle dostat Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu.

„Říkáme Ukrajincům: ‚Musíte zasednout k jednacímu stolu, a pokud k němu nezasednete, podpora ze strany Spojených států opadne. A řekneme Putinovi, že musí přijít ke stolu, a pokud k němu nepřijde, dáme Ukrajincům vše, co potřebují, aby Rusy zničili na bitevním poli‘.“ Zároveň by měl přijít příslib, že členství Ukrajiny v NATO bude na delší dobu odloženo.

„Prezident Trump opakovaně prohlásil, že hlavní prioritou v jeho druhém funkčním období bude rychlé vyjednání ukončení rusko-ukrajinské války,“ komentoval Trumpův mluvčí Cheung. „K válce mezi Ruskem a Ukrajinou by nikdy nedošlo, kdyby byl Donald J. Trump prezidentem.“

Bidenova kampaň naopak uvedla, že Trump nemá zájem postavit se Putinovi. „Donald Trump pěje ódy na Vladimira Putina při každé příležitosti a dal jasně najevo, že se Putinovi nepostaví ani se nezastane demokracie,“ sdělil mluvčí kampaně James Singer.

Odvážný plán by mohl narazit na neochotu republikánů platit další velké výdaje na pomoc Ukrajině. USA od invaze Moskvy vydaly na vojenskou pomoc Ukrajině více než 70 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). „To, co ve skutečnosti chtějí Trumpovi stoupenci, je snížit pomoc, ne-li úplně zavřít kohoutek,“ prohlásil Charles Kupchan, vedoucí pracovník Rady pro zahraniční vztahy.

Putin tento měsíc prohlásil, že válka by mohla skončit, pokud by Ukrajina souhlasila s tím, že upustí od svých ambicí vstoupit do NATO a předá čtyři východní a jižní provincie, které si nárokuje Rusko.

Během zasedání Rady bezpečnosti OSN minulý týden francouzský a britský velvyslanec zopakovali svůj názor, že o mír lze usilovat pouze tehdy, když se Rusko stáhne z ukrajinského území, což je postoj, který Kyjev sdílí. Několik analytiků rovněž vyjádřilo obavy, že plán Kellogga a Fleitze by mohl dát Moskvě v rozhovorech převahu.

„To, co Kellogg popisuje, je proces směřující k tomu, aby se Ukrajina vzdala veškerého území, které nyní Rusko okupuje,“ řekl Daniel Fried, bývalý náměstek ministra zahraničí.