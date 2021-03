Velké rozšíření povinného testování. Havlíček odkryl plán

Vliv vládních omezení na ekonomiku v jednotlivých sektorech či povinné testování ve firmách byla témata druhé části Otázek Václava Moravce. „Povinné testování by mělo brzy platit i pro malé firmy a malé úřady,“ oznámil vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO); začít by se mohlo od přespříštího týdne. Podle místopředsedy Hospodářské komory Tomáše Prouzy by měl stát firmám navýšit kompenzace za testy. Za pravdu mu dal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, podle nějž není systém dostatečně propracován. Havlíček doporučil firmám, aby se nepředzásobovaly drahými testy.

Vicepremiér Havlíček odmítl, že by se s testováním ve firmách začalo pozdě. „Je to přesně v době, kdy si to můžeme dovolit, není to pozdě. Jsme jednou z prvních zemí, která s tím začíná,“ zmínil, že dosud nebyly dostupné potřebné samotesty. V současnosti podle ministra je povinné testování pro přibližně tři miliony pracovníků.

Doporučuje nyní testy kupovat po menším množství. V tuto chvíli je podle Havlíčka na skladě 1,5 milionu samotestů a dalších 15 milionů přijde příští týden. „Jelikož jsme na hraně, mohou se testy momentálně zdražovat. Doporučujeme je proto kupovat po menším množství, na jeden až dva týdny, a pak je dokoupit za nižší cenu,“ uvedl.

Z pohledu zaměstnavatelů je akce poměrně dobře logisticky zvládnutá, ale jen díky schopným firmám. „Hlavně proto, že si firmy umí poradit, je dobře, že stát nechal pokud možno na firmách, aby testovaly,“ navázal na jeho slova Prouza.

Problém vidí v rychle rostoucích cenách testů, zatímco slíbená náhrada od státu zůstává stále jen na 60 korunách. Druhým problémem, zejména pak pro menší firmy, je podle něj nedostupnost kapacit na testování v oficiálních testovacích místech.

Hospodářská komora tak zřejmě bude požadovat navýšení kompenzací od státu pro firmy, které pořídí testy dražší než 60 korun, které stát proplácí. „Bylo by to dobře, pokud se budeme bavit o tom, že to testování bude další měsíce,“ dodal Prouza, že proplácení testu čtyřiceti procenty pro firmy, které mají existenční problémy, je velký problém.

Havlíček ho ujistil, že „trh si s tím poradí sám“ a jakmile k nám budou mířit další miliony testů, „srazí to cenu samotestu rychle dolů“.

Odborový předák Josef Středula se vyslovil, že velikonoční lockdown je jedna z posledních možností, jak boj s koronavirem dostat pod kontrolu. Vláda namísto toho přišla s kompromisem v podobě testování. „Já stále čekám, kdy tedy bude líp. A nějak se toho nemůžu dočkat,“ uvedl.

Připomněl, že testování bylo doporučené už v listopadu loňského roku. „Uběhly čtyři měsíce a s testováním se nic neodehrálo, neudělal někdo někde chybu?“ tázal se ministra Havlíčka.

Je toho názoru, že pokud má být testování povinné, je povinnosti vlády těmto subjektům, tedy zaměstnavatelům, pomoci. „Má se udělat vše pro to, aby nebyli ztrátoví, protože to je nařízením zákona. Vypadá to, jako by testování byl lék, ale jejich citlivost je nízká,“ zdůraznil, že je bláhové si myslet, že to vyřeší všechny problémy. Naopak očekává, že testovat se bude dlouhodobě.

Velmi kritizoval vládní nápad, aby se ve fabrikách zavřely jídelny, který platil sotva jeden den. „Tenhle systém není propracován. Ve chvíli, kdy začalo testování, přišla vláda s neuvěřitelným a ‚geniálním‘ nápadem zavřít ve fabrikách jídelny. To zvedlo ze židlí snad už i ty, kteří věřili, že to má systém,“ hrozil se Středula.

Havlíček si to nenechal líbit a spustil: „Já jsem se nedozvěděl nic nového. Žádná řešení, nic. Zase samá kritika,“ rozohnil se.

„To je vaše práce, pane ministře, ne odborů,“ zvedal Středula na Havlíčka varovně svůj ukazováček.

„Nechte mě domluvit,“ napomenul ho ministr: „Zahájili jsme největší testovací akci. Testování funguje, vytvořili jsme manuál, metodiku a firmy s tím nemají zásadní problém, pokud je dostatek samostestů,“ trvá ministr průmyslu a obchodu na svém.

„Jestli nám v poslední době něco vyšlo dobře, tak je to systém testování. A ten nebude jen o třech milionech lidí,“ upozornil. V momentě, kdy si systém v příštím týdnu „sedne“, má vláda v plánu pokračovat ještě dále. „Naší ambicí je, aby se všichni zaměstnanci v České republice testovali na týdenní bázi,“ doplnil ministr.

Oznámil, že by mělo brzy vejít v platnost i povinné testování zaměstnanců pro malé podniky do 50 pracovníků a pro malé úřady. „Pokud vše půjde dobře, tak jsme připraveni to udělat to i pro firmy do 50 zaměstnancu a pro malé úřady,“ sdělil.

Tato povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčový bude fungování testování v následujících dnech. „Jinými slovy: 4,3 milionu lidí by se pak testovalo na týdenní bázi. Příští týden bude zatěžkávací zkouškou,“ dodal ministr, s tím, že začít by se mohlo ve druhé polovině března.

„Testování je tedy jeden pilíř, jak se z toho dostaneme; druhý je očkování a třetí je dodržování všech pravidel, která jsou,“ požádal Havlíček Prouzu se Středulou, aby neshazovali tento systém, protože je vytvořen i v jejich prospěch, tj. ve prospěch zaměstnavatelů a zaměstnanců.

