Velkolepý závěr sjezdu: Roztrhané tričko. „Stříleli na hrdinu.“ A Trump prozradil krvavé detaily

Trump v svém projevu před republikány nešetřil velkými slovy.

„Společně zahájíme novou éru bezpečí, prosperity a svobody pro občany každé rasy, náboženství, barvy pleti a vyznání. Neshody a rozdělení v naší společnosti musejí být vyléčeny. Musíme to rychle vyléčit. Jako Američané jsme svázáni jediným osudem a společným osudem spolu povstaneme, nebo se rozpadneme. … Kandiduji, abych byl prezidentem pro celou Ameriku, ne pro polovinu Ameriky, protože vítězství pro polovinu Ameriky není žádné vítězství. … Takže dnes večer s vírou a oddaností hrdě přijímám vaši nominaci na prezidenta Spojených států,“ prohlásil Trump před svými republikánskými podporovateli.

Trumpa citovala řada amerických médií, včetně televize Fox News, zpravodajské stanice CNN a mnoha dalších.

Byl to jeho první projev od atentátu, který naštěstí přežil. Lara Trumpová řekla americkému zpravodajskému partnerovi BBC CBS, že její tchán byl ovlivněn jeho „zážitkem blízké smrti“. „Dnes večer jsem tu nemusel být,“ připomínal lidem Trump.

Rozhodl se o atentátu promluvit ze svého pohledu.

„Tolik lidí se mě ptalo, co se stalo, a proto vám řeknu, co se stalo. A už to ode mě podruhé neuslyšíte, protože je příliš bolestivé o tom mluvit,“ řekl Trump. A spustil.

„Abych viděl graf, začal jsem se otáčet doprava a byl jsem připraven začít další otočku, což jsem naštěstí neudělal, když jsem uslyšel hlasitý svištící zvuk a cítil jsem, jak mě něco udeřilo, opravdu tvrdě. Do mého pravého ucha,“ připomněl Trump události z mítingu v Pensylvánii.

„Řekl jsem si: Páni, co to bylo – to mohla být jedině kulka – a přiblížil jsem si pravou ruku k uchu, sundal ji a byla celá od krve, prostě krev všude kolem. Okamžitě jsem věděl, že je to velmi vážné, že na mě útočí. A lehl jsem k zemi,“ popisoval situaci.

„Všude tekla krev, a přesto jsem se svým způsobem cítil velmi bezpečně, protože jsem měl Boha na své straně,“ pokračoval Trump. „Úžasné je, že kdybych před výstřelem v posledním okamžiku nepohnul hlavou, atentátníkova kulka by dokonale zasáhla svůj cíl a já bych tu dnes s vámi nebyl.“

Zaujalo ho prý, že lidé v Pensylvánii nezačali bezhlavě utíkat, ale zůstali stát. A střelec byl rychle zneškodněn, což i podle Trumpa zachránilo mnoho životů.

„Ale to není důvod, proč se nepohnuli – důvod je ten, že věděli, že mám vážné potíže, viděli všechnu krev a mysleli si, že jsem mrtvý, a prostě mě nechtěli opustit. A můžete vidět tu lásku vepsanou na jejich tvářích,“ pokračoval Trump.

A dočkal se dalšího mohutného potlesku a zvolání plných podpory.

„Stojím před vámi v této aréně pouze z milosti všemohoucího Boha,“ zaznělo od Trumpa. „Při sledování zpráv za posledních několik dní mnoho lidí říká, že to byl prozřetelný okamžik.“

Když ležel na zemi, viděl ve tvářích lidí na mítinku bolest. Ti lidé mysleli, že Trumpa zavraždili a drtilo je to. Tak to viděl Trump. Proto se zvedl a s pozvedlou pěstí volal směrem k davu, že bude dál bojovat.

„Jakmile moje zaťatá pěst vyletěla vysoko do vzduchu, dav si uvědomil, že jsem v pořádku, a zařval hrdostí na naši zemi, jako žádný dav, jaký jsem kdy předtím slyšel,“ řekl Trump. „Po zbytek svého života budu vděčný za lásku projevenou tím obřím publikem vlastenců, které statečně stálo onoho osudného večera v Pensylvánii.“

A zdá se, že voliči Trumpa dobře slyší.

Průzkum pro CBS News ukázal, že Trump vede nad Bidenem v celonárodním měření o 5 procent.

Na začátku července chtělo Trumpa za prezidenta 50 procent oslovených voličů, kteří jsou odhodláni vyrazit k volbám. Bidena v tu chvíli chtělo volit 48 procent lidí. A o pár dní později, ve dnech po atentátu, se misky vah naklonily ve prospěch Trumpa ještě výrazněji. V tuto chvíli chce republikánského kandidáta za prezidenta 52 procent lidí, zatímco Bidena chce za prezidenta jen 47 procent.

V jednu chvíli Trump požádal své posluchače, aby uctili památku někdejšího hasiče Coreye Comperatorea, který zemřel při naštěstí neúspěšném pokusu o atentát na Trumpa.

„Tragicky si střelec vyžádal život jednoho z našich amerických spoluobčanů, Coreye Comperatorea, a vážně zranil dva další velké válečníky. Davida Dutcha a Jamese Copenhavera. Mluvil jsem se všemi třemi rodinami těchto úžasných lidí – naše láska a modlitby jsou s nimi. Jsou a vždy budou,“ řekl Trump.

Trump poté přešel k Comperatoreově hasičské helmě a bundě, které byly umístěny na pódiu vedle bývalého prezidenta jako pocta, a požádal o chvíli ticha.

„Není větší lásky než položit život za druhé,“ řekl Trump. „Toto je duch, který vytvořil Ameriku v jejích nejtemnějších hodinách, a toto je láska, která Ameriku dovede zpět na vrchol lidských úspěchů a velikosti.“

Na republikánském sjezdu Trumpa podpořil i někdejší slavný zápasník Hulk Hogan.

„Co se stalo minulý týden,“ zakřičel Hogan do mikrofonu, když stál v saku a s červeným šátkem před obrovským davem. „Vystřelili na mého hrdinu,“ křičel dál a přitom si sako prudkými pohyby sundával. „Pokusili se zabít příštího prezidenta Spojených států. A já říkám, už dost!“ řval z plných plic a trhal si přitom červené tričko s obrázkem americké vlajky. „Nechte trumpmánii, aby udělala Ameriku znovu skvělou,“ začal trochu chraptět, jak dostávaly jeho hlasivky pořádně zabrat. „Nechte opět trumpmánii vládnout. Nechte trumpmánii udělat Ameriku znovu skvělou!“ volal dál z plných plic.

Na sobě měl v tu chvíli už jen tílko se jménem republikánského kandidáta na prezidenta Trumpa a možného příštího viceprezidenta Vance.

Dojatý Trump se v tu chvíli potěšeně usmíval a tleskal spolu s tisíci dalšími lidmi.

Ve svém vystoupení Trump poděkoval i Tajné službě. Za ochranu, které se mu dostalo.

„Vzduchem létaly kulky a agenti tajné služby spěchali na pódium. A opravdu spěchali. Jsou to skvělí lidé. Lidé, kteří mě zakryli vlastními těly, aby mě ochránili.“

Vedle ochranky vychválil Trump i svou ženu Melanii.

„Na této cestě je mi velkou ctí, že se ke mně připojí moje úžasná manželka Melania,“ řekl Trump davu v Milwaukee během emotivního projevu.

Melania Trumpová oslovila ve speciálním dopise celou republikánskou stranu a vyzvala republikány, ale i celou Ameriku, aby opět táhla za jeden provaz.

Server televize Fox News upozornil, že v jednu chvíli si pro sebe republikánskou show ukradla Tumpova vnučka, která možnému příštímu prezidentovi a především svému dědečkovi seděla na klíně. Ve chvíli, kdy slyšela, že Trump byl 45. prezidentem USA a nikdo z republikánů nepochybuje o tom, že se stane 47. pánem Oválné pracovny, pootočila se a chvíli dědečkovi hleděla do tváře.

Trump ve svém projevu mimo jiné slíbil, že až se stane prezidentem, hned první den se postará o pokles cen v obchodech. „Protože lidé už takhle nemohou žít!“

„Musíme našim občanům poskytnout ekonomickou úlevu. Počínaje prvním dnem snížíme ceny a uděláme Ameriku opět dostupnou. Musíme ji učinit dostupnou. Není lidem dostupná,“ řekl.

Mladí Američané podle Trumpa nemají dost peněz na nákup vlastního bydlení, a to možný příští prezident považuje za velký problém.

„Za této administrativy, naší současné administrativy, vzrostly ceny potravin o 57 %, benzínu o 60 až 70 procent. Sazby hypoték se zčtyřnásobily. A faktem je, že nezáleží na tom, jaké jsou, protože peníze stejně neseženete. Nemůžete si koupit domy. Mladí lidé nemohou získat finanční prostředky na nákup domu. Celkové náklady na domácnost se s touto administrativou zvýšily v průměru o 28 000 dolarů,“ rozčílil se Trump.

„Snížením nákladů na energii zase snížíme náklady na dopravu, výrobu a veškeré zboží pro domácnosti,“ dodal.

Ve svém projevu se obrátil k celému světu a pronesl tvrdá slova, když důrazně žádal, aby se do USA rychle vrátili všichni američtí rukojmí, kteří jsou drženi v různých částech světa.

„Celý světe, říkám vám toto: Chceme naše rukojmí zpět. A měli by být všichni zpátky, než se ujmu úřadu, jinak zaplatíte velmi vysokou cenu.“

A hned pokračoval.

„S naším vítězstvím v listopadu skončí léta válek, slabosti a chaosu. Nevedu války. Nevedl jsem žádnou jinou válku než s Islámským státem, který jsem porazil. Ale to byla válka, která odstartovala. Nevedli jsme žádné války. Dokážu zastavit války jedním telefonátem.“

Demokratka Maria Cardonaová označila Trumpův projev za „příšerný“ a konstatovala, že to byl jeden z nejhorších projevů vůbec.

„Nesouvislý, nesoudržný, bez energie, zvláštně bizarní. Vlastně jsem opravdu překvapená, že je to tak špatné. A samozřejmě, nezbytné lži. Lži a absolutně žádné nové téma.“