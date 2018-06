Velký návrat Jeronýma Tejce? Jeho šance na ministerstvo po Pelikánovi prý stále rostou

Podle informací serveru Aktuálně.cz pomalu, ale jistě rostou šance bývalého sociálního demokrata Jeronýma Tejce na ministerské angažmá. Mohl by se stát šéfem resortu spravedlnosti. Dnes vede ministerstvo Robert Pelikán nominovaný hnutím ANO, jenže ten už v příští vládě sedět nechce. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš proto musí za Pelikána najít náhradu.

Zvažoval prý tři možnosti. Pelikána může nahradit jeho náměstek Petr Mlsna, nebo jeho druhý náměstek Jeroným Tejc. Třetím želízkem v ohni je poslankyně hnutí ANO Taťána Malá.

O Mlsnu na postu ministra prý Babiš moc nestojí, protože ho do vlády údajně prosazují stoupenci prezidenta Miloše Zemana. Taťána Malá má zase problém s možným střetem zájmů. Podle informací serveru Novinky.cz manžel Malé poskytuje mikropůjčky. Malá se prý také v dubnu stala spolumajitelkou novojičínské firmy Insolvence CZ, která se zabývá insolvencemi. Ministerstvo spravedlnosti by přitom mělo řešit jak problematiku insolvencí, tak mikropůjčky, skrze které se někteří lidé sklouznou až k exekucím. A problematika exekucí je palčivým problémem, které také musí řešit Ministerstvo spravedlnosti. Malá popírá, že by se potýkala se střetem zájmů. „Manželova společnost déle než deset let žádné půjčky neposkytuje,“ tvrdí Malá. Ale u Babiše prý už její šance na ministerské angažmá poklesly.

O to větší jsou dnes šance Jeronýma Tejce.

