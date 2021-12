Velký pokus, ta vakcína. Chci pravdu. Hejma hrozí zlým trestem

reklama

„Někdo by ty lidi mohl nazývat zločinci a podvodníky, ale já nejsem takový. Ježíšku, jsem ochoten jim dát ještě jednu šanci. Má to ale zásadní podmínku. Musí dát karty na stůl a začít mluvit pravdu. Jinak se s nima, Ježíšku, vůbec nebav. Už žádný kampaně oblíbených komiků. Citové vydírání seriálových herců. Žádné znepříjemňování lidského života od zbankrotovaných politiků. To nechceš, Ježíšku,“ pokračoval ve svém přání.

„A prosím, vyřiď jim, že chceme už konečně vědět, odkud se ta pandemie vzala. Jsou to už dva roky a my nevíme vůbec nic. Všech 18 amerických tajných služeb to řešilo. Já mám pocit, že ani ty, Ježíšku, to nevíš, ale my se to potřebujeme dozvědět. Protože jinak tady spolu na tom světě nebudeme moct žít,“ přál si také Hejma.

Podle něj by politici měli přiznat, že ani oni pořádně nevědí, co je tento „moribundus“ zač. Nejhorší ovšem podle Hejmy je, že lidem není známo, jak vakcína funguje, protože pořád slyší něco jiného. „Zatím to vypadá na nějaký velký pokus a já se modlím, aby to nikomu neublížilo. Hlavně dětem,“ doplnil. „My víme, že to všechno bude stát hodně peněz, Ježíšku, ale nevíme, jak dlouho to bude trvat. A kdy to skončí,“ řekl také a vyzval nositele dárků a trpitele na kříži, aby politikům vyřídil, aby přestali lhát.

„Vyřiď jim, že přiznání je polehčující okolnost. Ať přestanou prudit. A místo toho pomůžou lidem. A doktoru Kubkovi nezapomeň dát pod stromeček velký kulový, protože ten si nic jiného stejně nezaslouží,“ přidal konkrétní přání. Ježíšek by sice podle něho neměl být prokurátor, ale podle Hejmy je také potřeba zjistit, kam šly miliardy korun daňových poplatníků.

„Každopádně, vyřiď jim, že tohle je poslední šance. A jestli to nevyjde, příště napíšu Landovi, a to bude jiná koleda,“ pohrozil komentátor.

Hejma si také všiml hrozeb od budoucího ministra vnitra Víta Rakušana, že by měla policie přitvrdit a pokutovat. „Prostě pokračujou v těch pitomostech. Já doufám, že se to změní, až se skutečně dostanou do těch funkcí. Ale uvidíme,“ zhodnotil postup vlády.

„Zatím to připomíná něco mezi bojovkou a putovním táborem. Protože vidíme ty kandidáty, jak jezdí do Lán, tam si sednou na tu židličku a provedou zřejmě duševní striptýz před očima stařičkého mocnáře. Vlastně se něco řeší, my nevíme co, je to jako křížovka s tajenkou, která nikoho nezajímá, protože nakonec všichni víme, jak to dopadne. Ono to nejspíš dopadne blbě,“ pokračoval v barvitých přirovnáních a odhadech. Podle komentátora práce stojí a Fiala mlčí, což řekl už v minulém díle své show.

Podotkl, že pořad vzniká v sobotu, tedy ještě neví, jak dopadl rozhovor Jana Lipavského, možného ministra zahraničí, s Milošem Zemanem. Ale podle něho by Lipavský mohl projít. „Když se tak dívám do sousedního Německa, tak tam mají ministryni zahraničí, která jako by panu Lipavskému z oka vypadla. Protože to je čtyřicetiletá dáma, která je Zelená, to je vlastně německá obdoba Pirátů, a vidí věci dost podobně jako pan Lipavský. Já si myslím, že když má pan Lipavský takovou vlivnou kolegyni v Německu, tak by to nějakým způsobem mohl přežít,“ spekuloval.

Zklamalo ho setkání nastupujícího a odstupujícího premiéra. Myslel, že na setkání se budou řešit otázky povinného očkování, prosperity, suverenity, pravdy a lásky atd. „Bohužel, vylezlo z toho zase to očkování. Oni mi přijdou jako Vladimír Iljič Lenin, který pořád říkal: Učit se, učit se, učit se,“ řekl a dodal, že stejně tak mají ve vládě heslo: „Očkovat se, očkovat se, očkovat se.“ „Prostě pigáro a hotovo,“ dořekl komentátor.

Má za to, že musí existovat důvod, proč jsou ostatní témata upozaděna a proč vláda ještě není hotová. A teorii má: „Ta vláda ještě není hotová proto, že ještě není hotová ta vláda v Německu.“ Jak Petr Fiala, tak Miloš Zeman prý celou věc natahují, aby viděli, jak jednání dopadnou, aby se nepřerušilo spojenectví. Dodejme, že dnes socialisté, Zelení a FDP podepsali dohodu o koalici.

