Velmi dobré, překvapivé. Zemanova show na Nově prý byla zásadní. Mrkání i to, za co mu už stihli vynadat? Takto...

„Velmi dobré. Musím říct, že Miloš Zeman velmi překvapil. Asi i cíleně pracoval s tím, že vlastně všichni čekali, že nastoupí nedůtklivý, dravý politik, který se bude hádat a bude provokovat. Ale přišel kultivovaně oblečený, kultivovaně argumentující, důstojný a de facto pokorný politik,“ říká k vystoupení prezidenta Zemana na TV Nova politolog Jan Kubáček a dodává: „Bylo vidět, že chtěl velmi překvapit, dal si na tom záležet, uvědomil si, že je na lidovém a masovém médiu s obrovským zásahem a mluvil kultivovaně, srozumitelně, v jasných příkladech.“

Podle politologa si hrál Miloš Zeman i s emocemi. „To je u Miloše Zemana vidět málokdy, aby v podstatě cíleně i vyvolával soucit. Ať to bylo zmíněním útoků na jeho zdraví, ať to ohledně emocí bylo převedení ekonomické diplomacie na pracovní místa, nebo zdvihání tématiky patriotismu o tom, že si zasloužíme býti státem, který bude vnímán důstojně a s respektem...“ míní Kubáček a poukazuje i na další velké téma, které souvisí s migranty. „V případě svého znovuzvolení bych odmítl podepsat tzv. Dublin 4,“ uvedl totiž Zeman.

„Téma, které bude podle mého odhadu žít v dalších dnech. A Jiří Drahoš už bude konfrontován v podstatě tak, jak se vymezil Miloš Zeman. Když Miloš Zeman řekl, že nepodepíše a že bude úkolovat vládu, aby odmítla toto rozhodnutí, tak Jiří Drahoš už je teď v situaci, že v lepším případě bude opakovat to stejné, ale bude až druhý po Miloši Zemanovi, anebo se dostane nějakým tlakem do nějaké uhýbavé odpovědi a tím bude ztrácet,“ říká Jan Kubáček.

Ihned po odvysílání pořadu na Nově se ovšem právě ohledně podepsání tzv. Dublinu 4 na prezidenta Zemana snesla z některých míst kritika. Například Jan Cemper ze serveru Manipulátoři.cz na svém FB profilu sdílel příspěvek právě z Manipulatori.cz. – „Miloš Zeman před chvilkou na Nově tvrdil, že by ‚nikdy nepodepsal Dublin IV. Jenže realita je taková, že to prezident samozřejmě nepodepisuje – jde o nařízení, které se po rozhodnutí Rady EU rovnou transponuje do národní legislativy. Prezident v tom nemá pravomoci. Je to čistá nepravda.“

I k tomu se pro Parlamentnilisty.cz vyjádřil Jan Kubáček.

„Upřímně řečeno jsme v době kampaní a tam rozhoduje emoce, rozhoduje symbolika. Já si myslím, že mnohem zásadnější teď pro tu veřejnost je, že prezident v podstatě říká – já budu dělat vše, co je v mých kompetencích, i třeba skrze přesvědčování vlády pro to, aby se toto rozhodnutí odmítlo. Takže ta fakticita je jedna věc. (Otázka je také, jak to dopadne, protože ta jednání nejsou uzavřena.) Ale teď se hraje prostě o tu symboliku, o ten postoj a pohled na tu věc. A tam ta emoce vítězí prostě stonásobně. A ten emoční postoj, to Zeman udělal.“

Jan Kubáček odpověděl i na to, jestli by vláda musela umožnit prezidentovi, pokud by se rozhodl, že tuto věc pojede na Radu EU projednávat sám.

„V těchto případech se ladí obecně společné stanovisko a zároveň se dojednává mezi premiérem, prezidentem a vládou, jestli ta delegace bude společná nebo se vydá například jenom prezident nebo premiér a třeba ministr,“ vysvětluje politolog a vzpomíná, že dříve například došlo k několika situacím, kdy jel jen Václav Klaus sám, v dalších případech pak společně s premiérem a stalo se i, že jeli i pouze premiér a ministr.

Nečekaně pokorný Miloš Zeman

Poté se politolog vrátil opět k samotnému vystoupení Miloše Zemana na TV Nova. Prezidentovi se podle Jana Kubáčka podařilo do poslední chvíle „kontrolovat“, a jak říká, ustát ten formát. „Ti, co budou mít výhrady a nemají rádi Miloše Zemana, ti se nepřesvědčí. Ale ti, kteří váhali a přemýšleli, jestli na to ještě stále má, tak dostali vystoupení politika, který vůči nim vystupoval v podstatě velice nečekaně, na Miloše Zemana pokorně. A ještě si vlastně dal několik v uvozovkách domácích úkolů, že pokud bude zvolen, tak že bude mnohem důstojnější, pokornější...“ říká Jan Kubáček a upozorňuje: „Přijde mi, že částečně ten výsledek v tom prvním kole vnímal v podstatě trochu jako takový výchovný pohlavek a začíná některé věci, kterými boduje Jiří Drahoš, přebírat do svého repertoáru.“

Špatné rozhodnutí Jiřího Drahoše

Politolog zmínil ohledně nedělní debaty i Jiřího Drahoše. „Myslím si, že profesor Drahoš udělal špatné rozhodnutí, že se této debaty nezúčastnil. Tato debata nastavila určitý trend, má zajištěnou sledovanost, protože se jedná o masové médium. A už teď Jiří Drahoš bude v situaci, že bude na řadu věcí reagovat, buď v dalších debatách nebo v dalších dnech, kdy se na to prostě budou ptát voliči a média,“ říká Jan Kubáček a dodává: „Domnívám se, že profesor Jiří Drahoš propásl velmi důležitou příležitost, jak se mohl hned k řadě věcí vymezit, vyjádřit a jak hlavně mohl sebrat velkou část pozornosti, která se upřela na Miloše Zemana. Protože Miloš Zeman tam představil svou jinou tvář. Vidíme pokornějšího, kultivovanějšího Miloše Zemana.“

Jan Kubáček rovnou předpovídá, co se bude dít následujících dnech. „Bude se řešit, jestli je to Miloš Zeman varianta druhé kolo, nebo jestli opravdu došlo k nějaké zásadnější změně Miloše Zemana, nebo jak to celé myslel... Ale tím opět ovládne velkou část mediální debaty v horké fázi kampaně,“ vysvětluje politolog.

Víno si mohl odpustit

Jan Kubáček také řekl, co se podle něj v debatě příliš nepovedlo. „Já si myslím, že tam byly dva momenty, které Miloš Zeman úplně nezúročil, které ho mohou oslabit. U jednoho to připouštěl i on sám, že si to i uvědomuje, a to je otázka exekucí a oddlužení. Na druhou stranu to zakončil argumentem, který pro mnohé bude dost důležitý, a to argument, že by to oddlužení v podstatě zaplatil daňový poplatník,“ říká Kubáček s tím, že ale i tak svým názorem nedal některým voličům právě informaci, kterou chtěli slyšet. Příliš se mu pak nelíbilo prezidentovo pozvání na víno vůči moderátorovi debaty. „To bylo zbytečné. Do toho formátu to ani nepatřilo a zbytečně to některým bude dávat argument – aha, ten Miloš Zeman se nezměnil. Protože do té doby opravdu působil odpočatě, energicky, s nadhledem. Dokázal používat ostrovtipu, aniž by to byl vtip vulgární nebo urážející. Byl nezvykle mírný obecně na novináře. Takže toto byl takový ‚nadstandard‘, který tam nemusel být. Taková slabina, kterou si mohl odpustit,“ míní politolog.

Prezident zamrkal

Miloš Zeman se ke konci debaty rozhodl, že moderátorovi i divákům předvede, že je v kondici a ukázal, jak dokáže mrkat oběma očima. Reagoval tak na to, že jeho mrkání pravým okem podle některých údajně svědčí o neurologické vadě a chtěl tak toto tvrzení vyvrátit. I na tuto Zemanovu „vsuvku“ s mrkáním zareagoval pro ParlamentniListy.cz Jan Kubáček. „To si myslím, že je dobrá nadsázka. Tím ukázal, že se tomu směje, že to bere s velkým nadhledem,“ říká Kubáček s tím, že to prezident výborně obrátil ve svůj prospěch.

„Jednak udělal určitou vtipnost a ukázal schopnost určitého odstupu a velkorysého nadhledu, a zároveň také pracoval s tím, že dokázal vyvolávat soucit a to tím, jak vlastně začal upozorňovat – podívejte se, jaké útoky se na mne vedou. Nevedou se jakoby hodnotové nebo věcné, ale mluví se tady o tak fatálních diagnózách jako je rakovina, mluví se tady o amputaci nohy, o tom, že mám mít údajně nějakou nervovou mozkovou poruchu kvůli mrkání,“ říká Kubáček. A dodává, že to všechno jsou podle jeho mínění argumenty, které jsou vysílány zejména k tomu staršímu publiku. „Prezident tím jakoby říká – podívejte, jací jsou na mne, takoví mohou být i na vás. Pojďte mne podpořit,“ vysvětluje politolog.

Konkurence pro Moravce?

Na závěr Jan Kubáček zhodnotil i moderátora pořadu Reye Korantenga. „Velmi profesionální. Opět se potvrdilo, že Rey Koranteng je pro tyto formáty více než vhodný moderátor. On to prokázal už před časem v té debatě premiérů, v duelu Lubomíra Zaorálka a Andreje Babiše, kde to také zvládl velice profesionálně. A myslím si, že v jeho osobě roste konkurence například Václavu Moravcovi,“ říká Jan Kubáček a dál chválí Reye Korantenga. „Jeho role byla profesionální, nenechal se rozhodit, držel si neutrální odstup, nebyl přespříliš útočný – osobně myšleno, a přitom dokázal dávat i nepříjemné otázky. Hlídal si čas. Ty otázky byly srozumitelné, krátké. To je obrovská hodnota, na to trpí mnozí moderátoři, že je otázka často několikaminutová o osmi větách a téměř ještě v sobě obsahuje už hodnotící názor. Tady naopak ty otázky byly k věci, srozumitelné, pochopitelné a pro diváka si myslím i dobře podané,“ uzavírá Jan Kubáček.

autor: David Hora