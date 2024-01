Veřejná výzva. Vážná. Babiš přitlačil na Fialu

„Ani vlastním penězům Fiala nerozumí, nejen těm státním. Vložil milion do kampeličky, kterou pokutovala Česká národní banka a kam bývalý náměstek za ODS přinesl 53 milionů cash. A odkud v taškách zmizelo 14 milionů eur, které tam poslala Ukrajina,“ zmínil ve svém nejnovějším videu expremiér Andrej Babiš (ANO). A současného předsedu vlády vyzval: „Pane premiére, zveřejněte vaše majetkové a daňové přiznání z roku 2011 před vstupem do politiky a každoroční daňové a majetkové přiznání od roku 2012 do roku 2022.“

„Pan premiér Fiala je politolog. To, že nerozumí veřejným financím, dobře víme. Ale vypadá to, že nerozumí žádným financím. Protože vložil peníze do nějaké kampeličky. A teď se člověk nestačí divit. Každý den nějaký titulek. Ta kampelička normálně prala peníze. Ukrajinci tam poslali 14 milionů euro a teď je hledají. Někdo je vzal. Někdo je dal do tašek. Fialovy záložny poslaly miliony nadaci blízké ODS. Stopy rozvědky ve Fialově záložně. V kauze milion na účtu se premiér dostal do podivné namíchané VIP společnosti,“ čte mimo jiné titulky expremiér Andrej Babiš.

„A teď pozor. Bývalý náměstek ministra zemědělství vložil do záložny, do té kampeličky, 53 milionů v hotovosti. Ano, dobře slyšíte. Miliony pro dalšího politika ODS také šly přes záložnu. Tak je to stará, dobrá ODS. A tu záložnu pokutovala i ČNB. A dokonce kvůli pravidlům o praní špinavých peněz. Tak kdo to poradil panu premiérovi? On původně tvrdil, že to tam posílal nadvakrát, teď tvrdí, že to tam poslal na čtyřikrát. A na tom nevydělal. Tak když je základní sazba sedm procent a nikdo na tom nevydělá, tak tomu fakt nerozumím. Takže, pane premiére, já jsem vás vyzval ve Sněmovně, abyste zveřejnil vaše majetky v roce 2011 a daňové přiznání a potom každý rok, jak jste vstoupil do politiky, protože nám novináři nepřipomínají, že jste byl ministr školství v roce 2012 a 2013. Tak v čem je problém? Ukažte vaše majetky. Ukažte, kde jste na to vše vzal peníze, kde jste to zdanil. Vy máte ty hodnoty,“ dodal Babiš.

„Když na mě vymysleli ty dluhopisy, Sobotkovy, Kalouskovy, já jsem všechno ukázal. Dvacet let daňových přiznání od roku 1996 do 2016. Jako jediný politik v České republice. Tak co teda? A mohli by se vás zeptat i na tu vaši neziskovku, která získala téměř sto milionů pro ty barmské ženy. O tom taky nikdo nemluví. Protože novináři mají dvojí metr. Kdyby se mně tohle stalo, tak je plná Letná a Česká televize je celá žlutá. A ti takzvaní experti vysvětlovali, co ten Babiš je za zločince. Ale všichni víme, v jaké době žijeme a co všechno pro vás dělají média,“ zakončil.

