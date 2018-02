Veřejnoprávní redaktor rozpálil fanoušky Ester Ledecké do běla. A pokračuje v kritice i po jejím olympijském zlatu

Redaktora z ČRo Miroslava Bureše stále rozčiluje to, že česká reprezentantka ve snowboardu a v alpském lyžování Ester Ledecká odmítala v dějišti her poskytovat novinářům rozhovory, které jsou podle jeho názoru i pro ni velmi přínosné. Za svá slova byl od některých fanoušků mladé sportovkyně velmi kritizován. Podle některých je její hlavní cíl soustředit se na vítězství. A možná měli pravdu, Ledecká totiž překvapila celý lyžařský svět a vyhrála olympijské zlato v super-G. „Tím, že Ester Ledecká vyhrála olympijskou super-G na lyžích, se nic nemění,“ trvá na svém Bureš a znovu tak dráždí fanoušky sportovkyně.

Někteří posluchači redaktorovi vzkazovali, že Ledecká má právo novináře odmítat, protože je přece na hrách kvůli tomu, aby předvedla co nejlepší výkon, a na to se potřebuje soustředit. Novináři by ji prý obtěžovali a rozptylovali. „Neuvědomuje si, že jde i o její fanoušky, sponzory a podporovatele mladé lyžařky, kteří se právě od novinářů o své oblíbenkyni nemají šanci prakticky nic dozvědět,“ reagoval redaktor z ČRo Miroslav Bureš.

Nad jejím přistupem se však z řad novinářů pozastavoval nejen on. „Podobný přístup tady v Pchjongčchangu nenajdete u žádného jiného sportovce. A že je tu celá řada těch, kteří by si to na rozdíl od Ledecké mohli díky tomu, co už dokázali, třeba i dovolit,“ uvedl v komentáři na serveru iROZHLAS.cz redaktor, který je převědčen o tom, že kdyby se každý choval jako Ester Ledecká, tak by fanoušek, divák, posluchač nebo čtenář ze sportovních akcí podle Bureše prakticky nic neměl.

Chyba je ale podle Bureše i na straně týmu lidí, který Ledeckou obklopuje a řídí její kroky na sportovišti i mimo ně. „Nikoho z nich nenapadlo ani to, že se to jednou může proti vycházející hvězdičce obrátit. A to docela rychle,“ varoval redaktor a dodal, že hvězdička mladé olympioničce stále stoupá, ale až bude chtít prorazit mnohem dál třeba do světa lyžařského, tak tam jí podobné manýry budou tolerovat, jen pokud bude stejně úspěšná jako na snowboardu.

Jenže v tu chvíli, kdy se takto na adresu Ledecké vyjadřoval, ještě netušil, jak obrovský úspěch ji za pouhých pár dnů v lyžařském světě opravdu čeká. Jestli Ledecké opravdu pomohlo soustředění a ignorování novinářů k uskutečnění svého snu, zůstává otázkou. Jisté je ale jedno, svým výkonem šokovala celý lyžařský svět, když pokořila všechny specialistky, vyhrála zlato na lyžích a ovládla super-G. I přes to všechno si ale Bureš na svých slovech stále trvá.

„Asi vás to překvapí, ale stojím si za tím, napsal bych to znovu. Tím, že Ester Ledecká vyhrála olympijskou super-G na lyžích, se nic nemění. Jsem rád, že vyhrála, přeju jí to, fandil jsem jí,“ uvedl po jejím vítězství.

Nezapomněl ale připomenout, že se nesmí míchat dvě věci dohromady. „Nepsal jsem primárně o jejím sportovním výkonu, ten samozřejmě uznávám, ale o vztahu k médiím a fanouškům,“ řekl a dodal, že to se zjevně u některých neshledalo s pochopením. „Rozumím tomu, fanoušci nemají rádi, když jim někdo sáhne na jejich idol a nechtějí vidět negativní věci. Ale je i dost těch, kteří je vidí,“ uzavřel.

