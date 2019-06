Veřejnosti utajovaná schůzka: Za zády ministra kultury měla jednat elita českých umělců. Prý přímo v kanceláři bosse

Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 14% Do předčasných voleb v tomto roce 1% Do roku 2021 4% Do roku 2025 64% I po roce 2025 17% hlasovalo: 13805 lidí Premiér Andrej Babiš je však připraven navrhnout prezidentovi odvolání Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) na jeho místo.

Situace, která je pro většinovou laickou veřejnost nepřehledná, skutečně neskončí patem, ale změnou na postu šéfa resortu kultury. Otázkou je jen načasování této změny.

Dodejme, že politicky Staňkovi zlomila vaz skutečnost, že z postu šéfa Národní galerie v Praze odvolal Jiřího Fajta. Na tiskové konferenci vysvětloval, že to musel udělat, protože Fajt v pozici šéfa podezřele hospodařil. Jako šéf galerie mimo jiné podepsal smlouvu sám se sebou jako s autorem a na jejím základě si vyplatil honorář.

Na stranu ministra Staňka se nepřímo postavila i organizace Transparency International.

Její ředitel Ondráčka uvedl, že TI eviduje podezření nad rámec těch, která Staněk uváděl jako důvody, proč se Fajta rozhodl odvolat. „Možná pochybení se také netýkají jen (odvolaného ředitele) Fajta, jsou tam možné střety zájmů, které se týkají i dalších lidí,“ řekl. V dopise Ministerstvu kultury se píše, že TI nijak „nepodporuje ani naopak nezpochybňuje proběhlé personální kroky, pouze pro účely efektivního prověření hospodaření NGP upozorňuje na další možné nesrovnalosti, které by měly být prověřeny“.

Na dlažbu poslal ministr Staněk také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. A tím to nemuselo skončit. Šéf resortu si podle LN pohrával i s myšlenkou na odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana, a to kvůli další autorské smlouvě na inscenaci opery Bedřicha Smetany Libuše. Burian tvrdí, že honorář za inscenaci probíral i s ministerstvem, a vše je tudíž v pořádku.

Právě Jan Burian, nejvyšší úředník Národního divadla, kterému se budou v dalších týdnech ParlamentníListy.cz pečlivě věnovat, měl být hybatelem schůzky, o které se naše redakce dozvěděla přímo od jednoho z účastníků. „Mělo jít o neformální a neoficiální setkání zástupců kulturní obce,“ uvedl náš zdroj. „Dostali jsme zprávu, kde bychom se měli setkat, bylo to, co si pamatuji, přímo v kanceláři pana ředitele Buriana,“ přiblížil.

Dalším z účastníků měl být například ředitel a režisér Městského divadla Brno, textař a libretista Stanislav Moša.

„Nevím, co přesně bylo účelem schůzky, ale myslím si, že pak došlo k řadě přesunů a ke konci jsem již nebyl informován, o co přesně by mělo jít. Počítám však, že hlavním motorem bylo jisté seznámení s nastalou situací, představení vize kulturního prostředí a možná i projekty, jež tento mocný resort spravuje. Otázkou zůstává, kdo na schůzku měl být či byl pozván, zdali i současný ministr kultury Staněk,“ uzavřel.

Současnému šéfovi resortu zaslaly ParlamentníListy.cz dotaz s tím, jestli o této neoficiální, tudíž i neformální a veřejnosti utajované schůzce věděl. „Mediální spekulace o schůzkách, neschůzkách opravdu neřeším, kultura má palčivější témata, která si zaslouží pozornost nás všech. Mám navíc pocit, jako by se lidé na ministerstvu ještě více semkli navzdory všem kritikům, mějte hezký den, na slyšenou,“ dodal naší redakci Staněk.

autor: Tomáš A. Nový