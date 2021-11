Věřím, že je prostor dobrat se jiného řešení, uvedl Kupka k „ministrovi“, kterého nechce Zeman

reklama

Kupka v pořadu hovořil o nutnosti uspíšit dopravní stavby. Otázka od moderátora ale zněla, jakým způsobem chce k tomu dospět. Podle něj je důležité sladit projekční přípravy s dalšími sítěmi. „Vydat se do jednotlivých míst, kde se u budoucí trasy bojuje, a najít co nejlepší technické řešení. Přesvědčit, že ta stavba opravdu důležitá je,“ vysvětlil s tím, že je potřeba přesvědčovat občany, aby nekladli odpor. Zdůraznil tak takové technické řešení, které do života lidí zasáhne co nejméně. Aby to do budoucna neměnilo jejich životní zvyky.

Došlo také na témata výstavby a provozu části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP, jedná se o první výstavbu tohoto typu v Česku. PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Budoucí ministr dopravy s tímto systémem souhlasí. „Budu se snažit o to, abychom dokázali zapojit i soukromé finanční prostředky za férových podmínek,“ sdělil s tím, že v okamžiku, kdy stát nemá finanční možnosti, je to vhodná alternativa. Za první krok pak považuje analýzu D4, následně lze hovořit o možnostech rozšíření na železniční stavby.

Zastavil se také u dosavadní koncepce, která je podle něj dlouhodobě připravovaná. Není špatná koncepce, důležité podle něj budou vysokorychlostní trasy a uvolnění přetížených železničních koridorů. Vysokorychlostní trasy tak znamenají, jak na železnice dostat více dopravy. „Do budoucna bych byl rád, aby se jednalo i o náklad,“ dodal. Podle něj je také důležité, aby situace na železnicích byla co nejbezpečnější a přesně analyzovaná místa, kde „nás tlačí bota“. Jednou z věcí, která by podle něj pomohla, je přehledný nástroj pro řidiče, ve kterém mohou sami upozorňovat na chyby na komunikacích, tak aby tyto nástroje měli i strojvedoucí. „Spolupráce je velice důležitá,“ řekl a zdůraznil, že se ani nejedná o finančně nákladnou záležitost.

Moderátora zajímal také názor na zvyšování povolené rychlosti na daných úsecích dálnic. „Ano, jsem pro,“ řekl a dodal, že aby to dobře fungovalo, je potřeba i větší respekt k dopravním limitům. Tam, kde to nebude riziko, se bezpečnostní limit může uvolnit. Součástí zároveň musí být i dohled. „Pro nás je důležité, aby se uvolnění přizpůsobilo dálniční síti a sledovaly se další faktory,“ dodal.

Kanál Labe–Odra–Dunaj byl na chvíli dalším tématem, okolo kterého se točila diskuse. „Nevím, kolik by to stálo. Logicky to bude jedna z prvních věcí, na které se budu muset podívat,“ dodal a upřesnil, že v původní studii jsou významně podhodnocené náklady. „Je důležité zvážit přínosy a aktuální priority,“ vysvětlil s tím, že Česko má patrně další, důležitější věci, které v řešení musejí předcházet.

Závěrem moderátora zajímal názor i na postoj prezidenta Miloše Zemana k novému kabinetu, který se vyslovil, že má problém s jedním jménem z navržených kandidátů na ministry. „Nevím to jméno,“ podotkl s tím, že závěry vycházejí z jednání s kandidátem na premiéra Petrem Fialou (ODS), a proto je korektní to nezveřejňovat, pokud taková byla dohoda. „Věřím, že je prostor dobrat se jiného řešení,“ řekl k tomu.

Od jmenování vlády nás dělí jednání s jednotlivými kandidáty na ministry. Moderátora zajímá, zda to není zbytečné prodlužování ustanovení kabinetu s ohledem na aktuální pandemickou situaci. „Odebrat tenhle zájem prezidentovi není namístě,“ uvedl k tomu a dodal, že zatím to vypadá, že je ochota věci co nejvíce tlačit rychle dopředu. Vyloučil dále, že by nyní docházelo k nějakému neformálnímu předávání agendy Ministerstva dopravy. „Moje zadání je dát větší spád, abychom se staveb dočkali v dobrém čase,“ řekl k potenciální kandidatuře, ale představovat tým je namístě až v momentě, kdy bude jmenován. „Budu muset odejít i z pozice starosty obce, nedalo by se to skloubit,“ řekl k možnému souběhu funkcí.

Zastavili se chvíli i u tzv. Green Dealu. „Je důležité využít příležitostí, které to přináší,“ řekl a současně uvedl, že je potřeba zároveň přehodnotit zákaz automobilů se spalovacím motorem. „Nebudu ministr, který by se bránil modernizacím,“ zdůraznil a dodal, že je zastáncem inovací a modernizací i v dopravě. „U elektromobility to neskončí, mohou to být zajímavé perspektivy,“ řekl a zdůraznil, že akcent do vědy a inovací bude pro budoucí vládu jednou z priorit. Na otázku, kdy zasedne nový kabinet, pak odpověděl, že je to dotaz spíše na prezidenta republiky. On by mohl vyslovit jen přání, aby to bylo na začátku prosince.

