Veselo u Plesla: Milion chvilek bude muset oprášit staré heslo Benešové...

„Pátek třináctého,“ okomentoval Plesl. „Milion chvilek pro pátek třináctého...“ okomentoval to pak jeden z diskutujících. „Milion pátků třináctého,“ dodal Plesl.

„Milion bude muset vypsat soutěž na nové téma. Navrhl bych jim podporovat ministryni Benešovou proti nezávislosti státního zastupitelství,“ podotkl diskutující. „Stará dobrá justiční mafie,“ odvětil Plesl.

„Milion chvilek proti demokracii teď bude muset oprášit starý dobrý téma Marie Benešový: Justiční mafie...“ dodal pak ještě sám Jaroslav Plesl.

A pak se Plesl vysmál serveru Forum24.cz a jeho šéfredaktorovi Pavlu Šafrovi. „Xanax news down,“ uvedl poté, co se nedostal ke zprávám na serveru. „Já teda doufám, že tehle vtípek nezmonitorujou Parlamentní listy...“ dodal pak k tomu Plesl.

Policie Babiše obvinila v říjnu 2017 z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a o rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Farma Čapí hnízdo tak podle něj byla nezávislým podnikem. Tento argument zpochybnila Transparency International, podle níž firmy koordinovaly svou činnost financováním, dotacemi i fiktivní reklamou.

Tvrzení, že Čapí hnízdo bylo v době získání dotace nezávislou firmou, považují za neudržitelné opoziční Piráti. Vyčlenění farmy z holdingu bylo podle nich zjevně účelové. Většina dalších opozičních stran reagovala na posun v případu tak, že rozhodnutí respektuje, bude je ale zajímat jeho zdůvodnění. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který původně rovněž čelil stíhání, uvedl, že kauza byla uměle vytvořena s cílem poškodit ANO a dostat premiéra Babiše z politiky.

Někteří z obhájců ČTK potvrdili, že už devadesátistránkové usnesení obdrželi do datových schránek. MSZ ho zašle i nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí do tří měsíců zrušit jako nezákonné. Šéf žalobců se v tuto chvíli nechce k věci vyjadřovat. Zákonnost a důvodnost rozhodnutí bude v rámci dohledu přezkoumávat i pražské Vrchní státní zastupitelství. Pokud by došlo k závěru, že rozhodnutí je v rozporu se zákonem, zaslalo by Nejvyššímu státnímu zastupitelství své stanovisko.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál. Mayerová ČTK řekla, že věřila v zastavení stíhání, jen doufala, že krok učiní už policie. Zastavení se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť.

