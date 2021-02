Veselovský a Volný: To nejhorší přišlo, když kamery zhasly

Po rozhovoru, který předčasně ukončil po „medvídkovi“, odpovídal na twitteru moderátor Martin Veselovský na otázky. Jednak proč po poslanci nechtěl roušku, proč si ho vůbec zval a co udělal Volný, když rozhovor skončil. Na adresu Volného se ozvalo, že si „vylízanec“ má přestat brát Bělorusko do huby. Od Volného zase, že „nedostudovaný historik, otrok dvou globálních parchantů“ nemá co nastavovat zrcadlo. A člen RRTV Vadim Petrov mínil, že Veselovský rozhovor nezvládl.

Názory na rozhovor se různí. „Osobně bych to interview ukončil hned na začátku po otázce, zda by si mohl nasadit pan poslanec roušku,“ mínil bývalý pracovník DVTV Filip Vích, ovšem Veselovský poukázal na to, že ve studiu není rouška povinná. Prozradil také, co se událo potom, co rozhovor ukončil. Tedy nic zvláštního, Lubomír Volný „prostě odešel“.

Ve studiu není nošení roušek povinné. — martin veselovský (@veselovskyma) February 15, 2021

Prostě odešel:-) — martin veselovský (@veselovskyma) February 15, 2021

Veselovský odpovídal i na další otázky, například proč kontroverzního poslance pozval. „Poslanec, zákonodárce, placený z veřejných peněz, který zároveň porušuje nařízení vlády a dolní komory Parlamentu. Spousta legitimních otázek ve veřejném zájmu,“ uvedl. A na komentář, že se z rozhovorů stává komediální pořad ve stylu Šťastné pondělí Jindřicha Šídla reagoval, že jsou pouhým zrcadlem.

Poslanec, zákonodárce, placený z veřejných peněz, který zároveň porušuje nařízení vlády a dolní komory Parlamentu. Spousta legitimních otázek ve veřejném zájmu. — martin veselovský (@veselovskyma) February 15, 2021

Jsme jen prostým zrcadlem.... — martin veselovský (@veselovskyma) February 15, 2021

K „zrcadlu“ se ve stejném duchu, jaký předvedl v rozhovoru, vyjádřil poslanec. „Nedostudovaný historik, otrok dvou globálních parchantů, nemá komu co nastavovat,“ řekl.

Nedostudovaný historik, otrok dvou globálních parchantů, nemá komu co nastavovat. https://t.co/P9biL3sHmU — Lubomír Volný - JEDNOTNÍ (@lubomir_volny) February 15, 2021

Poslance kritizoval za jeho argumenty Andrej Poleščuk, původem Bělorus a příznivec hnutí STAN. Volný totiž Bělorusko používá jako argument, že epidemie není tak vážná, protože v této zemi jsou statisícové demonstrace a k masovým úmrtím tam dle něho nedochází. „Může si ten vylízanec přestat brát do huby Bělorusko? V Bělorusku je to katastrofa a že ten kokot si není s to zjistit, jak to tam vypadá, mu nedává žádný právo argumentovat právě touto zemí,“ řekl.

Může si ten vylízanec přestat brát do huby Bělorusko? V Bělorusku je to katastrofa a že ten kokot si není s to zjistit, jak to tam vypadá, mu nedává žádný právo argumentovat právě touto zemí. https://t.co/Sf4GTzfXHf — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 16, 2021

Že Veselovský udělal chybu, když si Volného pozval, mínil člen RRTV Vadim Petrov. Ovšem z jiného důvodu. Argumentoval slovy zakladatele pornografického a satirického časopisu Hustler, Larryho Flynta, o kterém natočil film režisér Miloš Forman. Flynt se soudil o karikatury představitelů církve a odvolával se právě na americkou ústavu zaručující svobodu slova. „Pokud první dodatek ústavy ochrání člověka, jako jsem já, ochrání každého z vás, protože já jsem ten nejhorší,“ pravil.

„Byla chyba, že si Veselovský Volného pozval a pak rozhovor nebyl schopen uřídit. Bylo na něm vidět, jak ho Volného demagogie irituje, jak podráždění nezvládá. To, co dělají novináři politikům běžně, Veselovský nevydýchal a posléze Volného ‚vyhodil‘ ze studia. Volný se pro lidi, kteří nesnáší novináře skoro stejně jako politiky, stal v rozhovoru vítězem a Veselovský nestrannosti našich médií zatloukl další hřebíček do rakve,“ mínil Vadim Petrov.

Jak informuje Deník N, v kauze Flákanec už padl verdikt. Sněmovní imunitní výbor uložil poslanci pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu, tedy 90 800 korun, potrestal ho nejvyšším možným postihem. Jak Volný uvedl, proti pokutě se hodlá odvolat k celé Sněmovně.

