Veselovský vzpomínal na slavný rozhovor s Ovčáčkem. Zeptal se prý na alkohol a pak už jenom zíral

Rozhovor s mluvčím Hradu vedl poté, co prezident Zeman během svého prvního funkčního období vzbudil velkou pozornost při otevírání korunovačních klenotů. Prezident se tehdy při otevírání komory s korunovačními klenoty obtížně pohyboval a pohupoval se, což později po spekulacích o opilosti Hrad vyvrátil s tím, že „měl virózu“.



Tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) však tvrdí, že prezident skutečně opilý byl. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

V exponovaném rozhovoru Veselovského s Ovčáčkem se tato událost řešila hned na úvod. „My jsme to spolu probírali a vylučuji opilost, vylučuji i některé jiné věci. Známá věc je, že pana prezidenta trápí citlivost nohou,“ vysvětloval tehdy Ovčáček prezidentovu „virózu“.



Moderátor Martin Veselovský na to připomněl, že prezident ještě v předvolební kampani hovořil o tom, kolik alkoholu vypije, načež Ovčáček tehdy uvedl, že „to“ pan prezident omezil. Odmítal však použít sousloví „prezident omezil pití“, neboť je to slovní spojení nedůstojné prezidenta. „Je to téma vhodné tak možná pro bulvár. Do rozhovoru na politické téma podobná slovní spojení nepatří.“ „Vy také pijete alkohol?“ opáčil Veselovskému Ovčáček. „Já vás ujišťuji, že prezident denně absolvuje tak náročný program, že by ho mnozí jiní nedokázali zvládnout,“ obrátil se na moderátora.



„Myslím, že to, aby někdo na základě vašeho rozhovoru natočil divadelní hru, aby se z rozhovoru citovaly celé pasáže a aby se jedna věta stala téměř okřídlenou, to se vám stane tak jednou za život,“ hodnotí Veselovský. Fotogalerie: - Korunovační klenoty vystaveny

Následoval prostřih na hlavní pasáž z velmi populárního rozhovoru s dotazem. „Pije (prezident) alkohol?“ dotáže se Veselovský, po čemž mu jemně rozhozený Ovčáček řekne: „To je zajímavá otázka. A vy ano?“ „Jsem já prezident?“ vrátí opět moderátor, načež Ovčáček nechápe, zdali má odpovědět „ano nebo ne“ či zdali chce Veselovský slyšet „co přesně“? Veselovský na to nasadil nevěřícně výraz. Podotýká, že byl tehdy „absolutně překvapen“.



„Ve vší vážnosti jsem najednou s prezidentovým mluvčím debatoval o tom, jak moc prezident omezil pití alkoholu, jaké to na něj má dopady a jak to může, nebo nemůže ovlivňovat jeho práci,“ přikládá nyní žurnalista s tím, že původně plánoval zcela jiné téma rozhovoru.



Celé video můžete zhlédnout zde:

